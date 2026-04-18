Derrame de Pemex: La falacia del busque fantasma y el genio de la patraña narrativa

Ya van varias veces que el equipo de Comunicación Social de Claudia Sheinbaum decide mentir como método de propaganda o para ocultar, tergiversar y desviar información (la vez previa fue durante el escándalo de la mujer que se asoleaba en un balcón de Palacio Nacional). ¿Y qué es mentir? Para que quede claro: “Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe (...)”.

Una vez más, mintieron en Presidencia de la República . Una vez más, le dieron información falsa a la Presidenta y con ello provocaron que ella mintiera. Si usted, lectora-lector, sostiene falacias durante 69 días, merece el calificativo de mentiroso o mentirosa, ¿o no? ¿Qué dice el Diccionario de la lengua española ? Que un mentiroso o una mentirosa es alguien “que miente, y especialmente si lo hace por costumbre”. Costumbre. Manera habitual de actuar o comportarse.

Lo que se sabe, lo que ya sabían: el derrame en el mar. Sesenta y nueve días después de que inició un derrame en el Golfo de México, Pemex admitió el jueves por la noche que el problema, reportado desde inicios de febrero, y que todavía sigue dejando estragos en el medio ambiente, se originó por una fuga detectada en uno de sus ductos del complejo Cantarell. Con ello, sepultó todas las versiones que había dado, como culpar a chapopoteras e inclusive responsabilizar a un misterioso barco fantasma, un espectro navegante que, por supuesto, nadie pudo identificar... debido a que era un dato falso.

El 6 de febrero de este año la fuga fue detectada. En Pemex ya lo sabían. En Palacio Nacional, también, porque Pemex así lo informó, aunque sus directivos primero dijeron no saber de dónde procedía la contaminación. ¿Quién fue el genio (o la genia) a quien se le ocurrió mentir de forma tan cínica? Quien lo haya hecho, jamás estudió las estrategias básicas de comunicación social, ni mucho menos las guías primarias de control de crisis. La persona que concibió semejante insensatez tuvo que haber sabido que, en democracia, ser un spin doctor implica construir una verdad alterna a partir de algo comprobable, o desviar la atención de un sujeto a otro, pero sin falsear la realidad porque, de otra manera, te estás graduando de mitómano o mitómana.

Quizá esa necesidad compulsiva de mentir en política no es un trastorno mental para la ciencia, pero lo que sí denota es un comportamiento absolutamente carente de probidad, de honradez. “La mitomanía es una falsificación desproporcionada que puede llegar a ser extensa, complicada o presentarse durante años o incluso toda la vida”, ha explicado alguna vez la doctora Maricarmen Jiménez Colín, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM.

El 26 de marzo, la narrativa falsaria de los genios de comunicación del Gobierno Federal desgraciadamente embarró a un destacado alto mando militar del país, ni más ni menos que al almirante secretario de la Marina, Raymundo Morales, quien afirmó: “Fueron emanaciones naturales de las chapopoteras”.