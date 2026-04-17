Ambientalistas piden a Pemex decir cuánto se derramó y cuánto costará reparar daños en el Golfo

CDMX.- Organizaciones civiles y ambientalistas exigieron a Petróleos Mexicanos (Pemex) informar cuánto hidrocarburo se derramó de un ducto que afectó el litoral del Golfo de México, tras la llegada de manchas a playas de Veracruz y Tabasco. En una carta abierta, reclamaron que el gobierno federal no ha transparentado la magnitud de las afectaciones ni el costo que implicará remediar los daños derivados del derrame de crudo que, señalaron, inició en Campeche y se extendió por la franja costera.

“Tras semanas de opacidad y descalificaciones, la separación de tres funcionarios no resuelve el fondo del problema frente a un desastre ambiental que afectó más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México”, sostuvieron. Las organizaciones argumentaron que, aunque se sancione el ocultamiento interno, sigue pendiente la responsabilidad institucional de Pemex frente a los daños y afectaciones ambientales reportadas. “Se sanciona la mentira, no el daño ambiental”, añadieron.

Recordaron que, a inicios de marzo, el derrame comenzó a impactar playas del sur de Veracruz y posteriormente las manchas se extendieron hacia el norte de la entidad, además de alcanzar zonas de Tabasco y Tamaulipas, según el recuento incluido en el posicionamiento.

Indicaron que, tras más de un mes y medio de indagatorias, autoridades informaron este jueves que el hidrocarburo provino de un oleoducto en la zona Abkatun-Cantarell, en Campeche, y que el material fue dispersado e intemperizado por la dinámica marina.

En su carta, señalaron que el gobierno reconoció una pérdida de integridad mecánica en un oleoducto de Pemex y mencionaron, entre otros puntos, la existencia de una fuga negada por áreas operativas, el ocultamiento de al menos 350 metros cúbicos de agua oleosa recuperada en barreras de contención y que la válvula principal no se cerró sino hasta el 14 de febrero, ocho días después de detectada la fuga. Ante ese contexto, solicitaron que el gobierno federal y Pemex informen de manera pública el volumen total derramado, el costo de atención, limpieza, monitoreo y remediación, el monto que Pemex deberá cubrir por su responsabilidad institucional y un plan integral de restauración ambiental con metas, tiempos, responsables y mecanismos de seguimiento público. “Las autoridades no pueden dar por cerrado este episodio con tres destituciones, apoyos parciales y un discurso de control”, plantearon.

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