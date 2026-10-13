Deshumanización evitable

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No involucrarse al ver carencia, sufrimiento o despiste intelectual. Ser sólo espectador sin llegar a ser protagonista

Hay preguntas que generan conversación lúcida y sensata.

Cuando en aquel grupo se preguntó cuál era la mayor piedra en el camino para la generación joven que estrenaba época, hubo tres respuestas interesantes.

https://vanguardia.com.mx/opinion/fronteras-distorsionadas-DF24036647

Uno dijo: “Lo peor es la globalización de la indiferencia”. Aquel afirmó: “A mí me parece que es la normalización de lo inaceptable”. Y este de acá, después de tres minutos de silencio, opinó: “Creo que se ha ido perdiendo la capacidad de indignación y de compasión”.

EXPLICAR LO SEÑALADO

Lo interesante es ahora la explicación que cada uno da de su propio enfoque: la indiferencia es pasar sin comprometerse. No involucrarse al ver carencia, sufrimiento o despiste intelectual. Ser sólo espectador sin llegar a ser protagonista. Sentirse ajeno, lejano, desvinculado, y querer justificarse alegando: “¿Eso a mí qué? Que cada quien se rasque con sus uñas”.

Normalizar lo inaceptable es pensar sin ética. Hablar desde intereses, apetitos y arrogancias. Caer en una permisividad que da paso libre a lo peor. Querer lograr lo que parece bueno con pésimos medios que incluyen engaño y manipulación.

Indignarse y compadecerse son síntomas de sensibilidad, de llamar a todo por su nombre.

Indican que han de evitarse los silencios cómplices y saber sentir, como propio, cualquier ataque a la dignidad humana. Eso va unido a la compasión, no asumida como sentimentalismo barato, sino como verdadero amor a cualquier persona humana.

Cada uno aterrizó después en ejemplos concretos de lo público y lo privado. Quedó en el ambiente el testimonio de una mentalidad juvenil que visualiza obstáculos en la época y que urgen actitudes y tareas para removerlos con los medios más aptos.

PODERES EN PUGNA

Poderes en alianza son principio de esperanza. Esperanza de paz, que si se cimenta en la justicia puede edificar la convivencia pacífica para bien de todos.

Cuando hay pugna entre los poderes, se dan exhibicionismos de fuerza para intimidar y hasta para amenazar. Es una inmadurez relacional que hace a los poderosos esclavos de su soberbia impulsiva, que amordaza diálogos y excluye acuerdos. Se acerca todo al abismo de ofensas y ataques recíprocos del que es muy difícil salir. Las armas actuales producen muchos daños colaterales, sacrificando vidas inocentes, con el riesgo nuclear a un paso.

https://vanguardia.com.mx/opinion/pandemica-violencia-artificial-EM23940532

PRUEBAS SIN DEFINIR

Para detenciones y extradiciones en casos de posible corrupción, hace falta precisar qué es una prueba que comprueba como causal. Hacer lista descriptiva para no tener perplejidades. Así, si algo sabe a jabón, nadie podrá decir que es queso.

TÉ CON FE

– ¿Qué hacer frente a lo que es nuevo, diferente, arduo y esforzado o agresivo?

– No temer, no entristecerse, no enojarse, no desanimarse ni desesperar, sino aprender a recibirlo, aceptarlo, aprovecharlo, disfrutarlo y agradecerlo...

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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