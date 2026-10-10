Fronteras distorsionadas

En el caso de México y la Unión de Estados, después de las sustracciones del norte, queda el río Bravo o Grande. Se han sumado -ahora- la muralla en avance, las alambradas de púas, los patrullajes, las aduanas, los cobros. Y, últimamente, la concentración de tropas, con poderosas armas de alta tecnología en tierra y aire.

Se da en lo contiguo, en lo próximo, en lo cercano. Puede ser una frontera mínima o de gran longitud. Es límite configurativo entre territorios de naciones diversas. Hay señalamientos naturales como puede ser un río o una cordillera.

PRETEXTO INCONSISTENTE

Se mencionan, como causa de esa guardia indignada, unos disparos de sur a norte no comprobados. Ambas naciones, por amenaza y por defensa, han militarizado la frontera, en una actitud pre-bélica que manifiesta desconfianza.

Sin atacar la desbocada adicción en su propio territorio, ni suspender la venta de armas que llegan a delincuentes de acá, la presidencia de allá tipifica como terroristas a quienes hacen llegar las drogas que, por sobredosis, causan muchas muertes en los que, en aquel país, aprovechan las ventas a menudeo. Se alega, como pretexto inconsistente, un presunto derecho de eliminar a terroristas, en cualquier país, sin respetar soberanías.

RASGOS URBANOS

No es ciudad que exhiba postmodernidades.

No es, como las ciudades chinas que presumen adelanto de futuro, con una digitalización de última ola y con comunicación sin chofer, con vuelo de drones y con puentes gigantescos.

Es Saltillo ciudad norteña, capital de extenso Estado, defendida por dormitante sierra en su milla de altura. Tiene nombre atlético, con un diminutivo inflado que se equipara con Fresnilllo y Hermosillo. Es nombre que hace alusión al agua, al Ojo de Agua. Es nombre victorioso de leve ascensión. Domina la gravedad superando obstáculos.

Saltillo se sitúa dentro del trote existencial de cada momento presente, que evita una caída. No es saltazo ni saltito. Su nombre tiene fragancia de modestia, moderación y sobriedad. Sus rasgos urbanos la hacen amable y amigable.

LOS EQUILIBRIOS FAMILIARES

Las situaciones familiares son un gran abanico de diversidad.

Hay enlaces de gran fecundidad y los hay sin hijos. Los hay sacramentales o solo de contrato civil. Hay parejas divorciadas con hijos. Hay algunos que se casaron antes y se volvieron a casar y tienen otra descendencia.

La revelación dice que Dios los hizo hombre y mujer y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre.

Cualquier servicio y atención espiritual o psicológico necesita ser equilibrado. Ni un legalismo rígido de pura exigencia, ni un laxismo que tache principios y normas y se quede en una permisividad de libertinaje caprichoso y deshumanizante.