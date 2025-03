Día Mundial del Teatro, ¿una celebración olvidada?

El teatro, para los que no saben, también tiene su día. En el año de 1961, el Instituto Internacional de Teatro (ITI) de la UNESCO, estableció el 27 de marzo como Día Mundial del Teatro, cuyo principal objetivo es recordar la importancia que tiene esta rama del arte para la cultura a nivel mundial.

Cuando esta entrega salga a la luz, este día ya habrá pasado y como parte de las celebraciones se habrá leído el mensaje que año con año emite alguna importante personalidad del teatro al respecto. El año pasado, el encargado del mismo fue Jon Fosse, escritor y dramaturgo noruego y Premio Nobel de literatura en el 2023. El emisor del mensaje se mantiene en secreto hasta su publicación, por lo que al momento en que escribo esto, el orador de este año aún es un misterio.

También durante ese día, se habrán realizado a nivel mundial diversas actividades que incluyen presentaciones de obras – a veces en forma de maratón – mensajes y discursos locales, clases magistrales, conferencias y, a veces, algún tipo de intervención o protesta. Cómo los teatreros y las instituciones culturales deciden conmemorar este día habla mucho de la propia importancia que tiene – o no – el teatro dentro de cada comunidad.

Es por eso que llama la atención la situación en la que se encuentra la “celebración” en Saltillo y en general en nuestro estado. Así como el mensaje internacional emitido por la UNESCO nos habla de la situación global del teatro, las celebraciones locales resultan una interesante radiografía de la situación estatal y local.

Por parte del municipio, se ofrece como evento único una ponencia virtual a cargo de la directora escénica Lydia Margules, quien actualmente es, además, la directora de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBAL. No parece hasta el momento existir alguna otra programación, más allá de los esfuerzos que seguramente harán algunas compañías de teatro independientes para celebrar por su cuenta y no dejar pasar el día.

La situación de la cartelera de la Secretaría de Cultura del Estado deja, tal vez, más que desear. En el día 27 de marzo solamente figura una conferencia impartida por el investigador local, Jesús Cervantes, enfocada en el teatro como herramienta metodológica para las ciencias sociales. Dada la temática, cuyo enfoque parece ser más dirigido a la investigación de las ciencias sociales que al arte teatral en sí y a la escasa difusión de la misma, no queda claro si el evento fue cuidadosamente planeado para el día o si se trata, más bien, de una casualidad.

Es cierto que, en Coahuila, estas fechas coinciden también con el aniversario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, por lo que la secretaría tiene que dividir sus atenciones, sin embargo, estos festejos – irónicamente – tampoco incluyen ninguna obra de teatro. De hecho, los teatreros se han sentido directamente ofendidos por esta omisión, pues cuestionan el hecho de que los eventos para el aniversario del teatro incluyan a las demás artes escénicas con dos eventos musicales y uno de danza, pero nada del arte que comparte denominación con el edificio.

Es de destacar que los eventos programados sean por parte de la Banda del Estado, la Escuela de Danza del Estado y la Orquesta Metropolitana, es decir, grupos e instituciones auspiciadas por el gobierno. Esto, claro está, no tiene nada de malo, pero arroja luz precisamente sobre otra cuestión: cuando el estado necesita echar mano de grupos e instituciones propias para realizar eventos, el teatro no está presente porque no existen programas, ni instituciones gubernamentales permanentes – y localizadas en Saltillo por añadidura – que estén dedicadas a este arte.

Ni programas fijos de subsidio, ni escuelas de teatro – que Torreón sí tiene -, ni compañías o grupos estatales. La supervivencia del arte teatral en Saltillo y la conmemoración del día que mundialmente se le dedica está casi totalmente en manos de la iniciativa independiente. Si el 27 de marzo es un día para recordar y resaltar la importancia del teatro alrededor del mundo, ¿qué nos dice nuestra situación actual acerca del teatro en Coahuila?