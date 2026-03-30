Dichos con religión
‘Dar limosna con tambor no agrada a Nuestro Señor’
En estos días cuaresmales me he aplicado –aficionado como soy a la paremiología– a espigar, de entre los refranes de mi colección, aquéllos donde se mencionan cosas de Dios o de la religión. He aquí algunos de ellos:
“Un rato de Cristo y otro de pisto”.
“Yo soy el apóstol trece, que come y desaparece”.
“De que Dios dice a fregar, del cielo caen escobetas”.
“Dar limosna con tambor no agrada a Nuestro Señor”.
“Que Dios me libre de un rayo, de un burro en el mes de mayo y de un pendejo a caballo”.
“Socorrer al pordiosero es prestar a Dios dinero”.
“Secreto de dos es de Dios; secreto de tres del diablo es”.
“A mal Cristo mucha sangre”.
“El yo, yo, el diablo lo inventó”
“Familia, sólo la Sagrada, y eso en la pared colgada”.
“Ni sobre Dios hay señor ni sobre sal hay sabor”.
“Entre santos seré santo, y entre diablos otro tanto”.
“A mí no me tizna el cura ni en Miércoles de Ceniza”.
“¡Ay, Dios eterno, mándale a mi madre un yerno!”.
“Hace más cardenales una tranca que un Papa”.
“El cura y el que cura no tienen hora segura”.
“Cuando la limosna es tarde, ni los santos la agradecen”.
“Por un besito ni dos a nadie castiga Dios”.
“Hay beatas y santurrones en el infierno a montones”.
“Unas nacen pa’ servir a Dios, y otras pa’ servir a veintidós”.
“El que peca y reza, empata”.
“¡Qué ha de dar San Sebastián, cuando ni calzones tiene!”.
Y, finalmente,
“Ruega a Dios por los pendejos, para que nunca se acaben”.