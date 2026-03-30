Dichos con religión

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Opinión
/ 30 marzo 2026
    Dichos con religión

‘Dar limosna con tambor no agrada a Nuestro Señor’

En estos días cuaresmales me he aplicado –aficionado como soy a la paremiología– a espigar, de entre los refranes de mi colección, aquéllos donde se mencionan cosas de Dios o de la religión. He aquí algunos de ellos:

“Un rato de Cristo y otro de pisto”.

“Yo soy el apóstol trece, que come y desaparece”.

“De que Dios dice a fregar, del cielo caen escobetas”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-cuerpo-del-delito-MN19727964

“Dar limosna con tambor no agrada a Nuestro Señor”.

“Que Dios me libre de un rayo, de un burro en el mes de mayo y de un pendejo a caballo”.

“Socorrer al pordiosero es prestar a Dios dinero”.

“Secreto de dos es de Dios; secreto de tres del diablo es”.

“A mal Cristo mucha sangre”.

“El yo, yo, el diablo lo inventó”

“Familia, sólo la Sagrada, y eso en la pared colgada”.

“Ni sobre Dios hay señor ni sobre sal hay sabor”.

“Entre santos seré santo, y entre diablos otro tanto”.

“A mí no me tizna el cura ni en Miércoles de Ceniza”.

“¡Ay, Dios eterno, mándale a mi madre un yerno!”.

“Hace más cardenales una tranca que un Papa”.

“El cura y el que cura no tienen hora segura”.

“Cuando la limosna es tarde, ni los santos la agradecen”.

“Por un besito ni dos a nadie castiga Dios”.

“Hay beatas y santurrones en el infierno a montones”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/dichos-redichos-BN19722535

“Unas nacen pa’ servir a Dios, y otras pa’ servir a veintidós”.

“El que peca y reza, empata”.

“¡Qué ha de dar San Sebastián, cuando ni calzones tiene!”.

Y, finalmente,

“Ruega a Dios por los pendejos, para que nunca se acaben”.

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Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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