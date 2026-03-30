Dichos con religión

En estos días cuaresmales me he aplicado –aficionado como soy a la paremiología– a espigar, de entre los refranes de mi colección, aquéllos donde se mencionan cosas de Dios o de la religión. He aquí algunos de ellos:

“Un rato de Cristo y otro de pisto”.

“Yo soy el apóstol trece, que come y desaparece”.

“De que Dios dice a fregar, del cielo caen escobetas”.