Digital Twin Cities. La oportunidad de experimentar desde la virtualidad

Cada vez es más notoria la vertiginosa velocidad a la que la tecnología va avanzando. Si en el siglo pasado había que esperar años para la llegada de una innovación importante, ahora es cuestión de meses o incluso semanas. La espera se está reduciendo a nada.

El cambio, como una constante dinámica, es útil siempre y cuando se aproveche. Cada nuevo cambio que no aprovechamos provoca un rezago con respecto a quienes sí lo están haciendo, abriendo una brecha creciente que nos ubica en desventaja comparativa.

Un ejemplo radica en la falta de aprovechamiento de entornos virtuales para el análisis, contraste y prueba de la información que genera cotidianamente la ciudad. Me refiero a la valiosa posibilidad de uso de digital twin cities en la planeación y la gestión urbanas.

Los también conocidos como gemelos digitales de ciudad son modelos virtuales de entornos urbanos integrados a partir de información multifuente actualizada y verificable. El modelo se convierte en un extraordinario escenario virtual de experimentación urbana.

Permite la posibilidad de recrear escenarios basados fielmente en la realidad para jugar con sus variables, predecir comportamientos y probar –desde la seguridad de lo virtual– la implementación de cambios sensibles, anticipando sus efectos, pertinencia y oportunidad.

La potencia de los motores de inteligencia artificial hoy disponibles permite gestionar, en tiempos reducidos, la gran cantidad de datos de los que precisa un modelo de este tipo, ofreciendo respuesta prácticamente en tiempo real a las pruebas.

Podrían incluso, con apoyo de la IA, generarse alternativas de solución a problemáticas urbanas de gran complejidad, con la gran ventaja de que pasarían por el tamiz de la revisión humana que permita afinar los resultados para producir soluciones óptimas.

Las posibilidades, por supuesto, son infinitas. Se pueden abordar temas tan complejos por la multiplicidad de variables involucradas, como la movilidad urbana, la expansión territorial, las dinámicas asociadas a la gestión de riesgos y resiliencia urbana, entre otras.

Sin embargo, el principal requisito para lograr esto radica precisamente en la generación de datos. Sin datos claros, fidedignos, verificables, oportunos y objetivos, la posibilidad antes mencionada no pasará de ser una mera ilusión. Los datos son el insumo base.

Afortunadamente, la posibilidad de generación de los datos necesarios para los modelos de digital twin cities no son tan difíciles de obtener, si bien requieren de una disciplina en la gestión de datos de las áreas administrativas, particularmente de los gobiernos locales.

Entre los datos que se necesitan para este propósito están los de carácter geoespacial, es decir, datos sobre el territorio y la infraestructura construida. Si bien el modelado 3D de las edificaciones es complejo, existen tecnologías que pueden facilitar el proceso.

Otro grupo de datos es el relacionado con infraestructura y servicios públicos. Aquí se considera la red vial, las rutas de transporte público, las redes eléctricas, de gas, de agua, de drenaje, las redes físicas y virtuales de telecomunicaciones, así como el equipamiento urbano.

Se suman los datos de clima y medio ambiente. Entre estos, los registros históricos y actuales de viento, humedad, ruido, calidad del aire; los de precipitaciones y periodos de sequía. Los de capital natural, registros de incendios, radiación solar, entre otros.

El grupo de datos de actividad económica es de gran relevancia. Gracias a que se cuenta con distintas fuentes multiformato como el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, la alimentación de bases de datos puede hacerse invirtiendo poco tiempo.

Los datos demográficos son particularmente importantes. Los propios de población, densidades, grupos etarios, nivel socioeconómico, entre otros, son de gran valor para análisis espaciales centrados en las personas y en las dinámicas en las que participan.

Existe una gran diversidad de datos que complementan los anteriores, permitiendo una amplísima posibilidad de combinaciones analíticas que ayuden a comprender mejor las problemáticas urbanas, apoyados en tecnologías de avanzada, cada vez más accesibles.

El esfuerzo bien vale la pena. El ahorro que permite el uso de estos modelos digitales en recursos de gran valor, como lo es el tiempo, hace –más que viable– necesaria su adopción, sobre todo en la carrera para delinear para todas y todos un futuro posible.

jruizf@henka.com.mx