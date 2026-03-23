Doble riesgo. Doble traición. Episodio 3

¿Les platico? ¡Arre! De acuerdo, la primera filtración de los hechos sobre Préstamos Feliz estuvo a cargo de un medio que tiene más de 100 años de existencia. Harina de otro costal es que no haya verificado los datos que le pasaron a su redactor, que por cierto es un jubilado pero escribe a destajo en la sección de Negocios. Pero de ahí en adelante, los anodinos anolistos de pacotilla que ahuevan en chats y redes, se desataron con mil y una conjeturas. Puras interpretaciones de sus alucinadas cabecitas, producto de copias o pomposas disertaciones en Facebook, donde se auto nombran “creadores de contenido”.

Como botón de muestra de su excelsa ignorancia, incluyo en seguida un extracto -porque no aguantarían el video completo- de la “disertación de uno de ellos” sobre la expropiación petrolera y el accidente en Dos Bocas. Escúchenlo decir “DILAPILA” en vez de DILAPIDA... recursos el gobierno. Y más adelantel eu susodicho que rebuzna al nombre de Luis Gerardo Treviño, les envió un abrazo a las 5 personas fallecidas.

A ver si lo dejan entrar al cementerio donde yacen sus restos para que les dé uno de esos abrazos que él “DILAPILA”, a la par de su docto conocimiento de la lengua. El agravante de este tipo -que de todo opina- es que es un empleado menor de la secretaría del medio ambiente del gobierno de Samuel García, quien al verlo hacer estos desfiguros, uno de estos días le va a pedir: “Tú no te arranques, compadre”.

DOBLE RIESGO. DOBLE TRAICIÓN: Préstamo Feliz es otro colapso que expone a las SOFOMES y la nula acción del gobierno federal y otros organismos, por proteger al mercado.

El caso de Préstamos Felices en 15 Minutos S.A. de C.V., SOFOM ENR, conocida comercialmente como Préstamo Feliz, es uno de los mayores escándalos financieros recientes en el sector no bancario mexicano.

La empresa, con sede en San Pedro Garza García, NL, enfrenta procesos penales, mercantiles e internacionales por presunta administración fraudulenta que podría superar los 2,500 millones de pesos en México y 282 millones de dólares en EEUU. El expediente no sólo involucra a directivos y fondos internacionales.

También arrastra a instituciones bancarias fiduciarias, jubilados mexicanos y estadounidenses, y abre interrogantes sobre la supervisión de las SOFOM Entidades No Reguladas (ENR). Un presunto desfalco millonario que involucra fondos de NY, bancos mexicanos y miles de jubilados reabre el debate sobre la supervisión de las SOFOM ENR, que son reguladas en México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo presidente es Ángel Cabrera Mendoza; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Edgar Amador Zamora) y ambas se rigen por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito (LGOAAC).

La regulación de las SOFOMES es crucial para garantizar la estabilidad y funcionamiento correcto del sistema financiero en México. A todas luces, ni la CNBV, ni la SHCP están haciendo su jale, a juzgar por el caso de Préstamo Feliz y otros en los que ha sido involucrado Alfonso Romo Garza, y sus extinta Vector, a la que la CNBV le revocó su licencia para operar como casa de bolsa y operadora de fondos de inversión. Platiqué con un alto directivo de la CNBV y con la condición del anonimato me dijo que entre esa organización y la SHCP no se ponen de acuerdo. “Tenemos líneas cruzadas, como se dice en el ámbito financiero. En ciertos temas nos empalmamos y en otros ninguno de los dos atiende”. ¿Por qué sucede esto?, le pregunté y me respondió: “Porque los puestos más altos son posiciones políticas de gente en el poder y no necesariamente le saben a estos negocios. A lo mejor sí estudiaron finanzas, pero la experiencia práctica brilla por su ausencia en ellos”. Me dijo algo más, que resultó lo más preocupante: “Existe una nula coordinación de la labor entre la CNBV y la SHCP con el poder judicial, lo cual puede ocasionar situaciones como la de Préstamo Feliz, donde involuntariamente (o deliberadamente) se podría estar afectando a inocentes”. Eso me interesó sobremanera y volví a la carga: Explícame, le pedí. Y me dijo: “En el caso de Préstamo Feliz podría estar sucediendo que uno de los hijos de la persona arraigada en su domicilio, abusó de la confianza de sus padres, hizo cosas indebidas y ahora se quiere salvar a costa de ellos. Como el afectado por el arraigo domiciliario es una persona mayor, el verdadero responsable se justifica diciendo que su padre no irá a prisión, pero va a afectar el patrimonio de toda la familia porque quiere que él pague”. ”Es tan despiadada esa persona, que simuló haberle vendido las acciones de Préstamo Feliz a un ex socio suyo que está encarcelado. Este hijo es co-responsable, no nos queda duda, pero como los abogados de los acreedores están presionando a la fiscalía para llegar a un acuerdo extrajudicial, lo lamentable sería que el padre arraigado tuviera que pagar los platos rotos y no solo los platos, también $3,000 millones que reclaman los afectados en México y EEUU”. ¿Y por qué no divulga todo esto la CNBV si ya lo saben? Le pregunté y me respondió: ”Pues ya te lo estoy diciendo, pero no puedes mencionar mi nombre”. Por eso detono todo esto hoy y no voy a parar. Cajón Desastre: - Estamos ante un escenario de doble traición con un doble riesgo para un inocente. Porque la víctima y su victimario están dentro de una misma familia. - Mañana el Episodio 4, aún sin título. - Adiós a un amigo: - Ayer domingo 22 de marzo murió trágicamente mi querido amigo Alberto “Shamuko Villarreal”. Su fallecimiento ocurrió mientras practicaba una de sus pasiones: El ciclismo. Estoy muy muy triste. Fallece Alberto “Shamuko” Villarreal

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