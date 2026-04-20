Celebrará Comisaría de Seguridad el Día del Niño en la Ruta Recreativa de Saltillo

Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de seguridad en Saltillo, extendió una invitación a todas las niñas y niños para asistir en un horario de 09:00 a las 11:00 horas. Se confirmó además la presencia del alcalde Javier Díaz González en esta jornada.

La Comisaría de Seguridad de Saltillo celebrará la cuarta edición del festejo del Día del Niño este domingo 26 de abril. El evento se llevará a cabo en la Ruta Recreativa, específicamente en el tramo de Avenida Universidad, desde Monclova hasta Venustiano Carranza.

“Todos los agrupamientos de la Comisaría ponemos nuestro granito de arena para hacer este festejo”, destacó Garza Félix. La organización busca integrar a diversas áreas de seguridad en una actividad enfocada 100% en el esparcimiento infantil.

El programa incluye diversas actividades recreativas como un ring de box, una granja de animales, servicio de pintacaritas y la participación de los Súper Star. Además, se tiene contemplado ofrecer un refrigerio para los asistentes que acudan al punto de reunión.

“Tenemos un estimado de mil 500 niños. Es lo que se está haciendo el refrigerio, para mil 500 o mil 600 niños”, detalló el comisionado respecto a la logística de atención para los menores que se den cita este próximo domingo.

El objetivo central de este evento, más allá de la celebración, es consolidar el modelo de gobierno ciudadano propuesto por la actual administración. El comisionado subrayó la importancia de generar vínculos positivos desde la infancia con las fuerzas del orden.

“Aquí lo que se trata es de fortalecer la cercanía con la ciudadanía. Como ustedes saben, somos un gobierno ciudadano y aquí se requiere que la gente se acerque con toda confianza”, afirmó el funcionario municipal.

Garza Félix reiteró que es fundamental que la población vea en la policía un aliado ante cualquier emergencia. “Que vean que la policía está para ayudarlos y para apoyarlos”, concluyó el comisionado sobre el propósito social del evento.