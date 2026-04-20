Chihuahua se corona invicto en Saltillo; Coahuila termina cuarto en el Nacional U17

+ Seguir en Seguir en Google
Básquetbol
/ 20 abril 2026
    Chihuahua se corona invicto en Saltillo; Coahuila termina cuarto en el Nacional U17
    Coahuila cayó en semifinales ante Chihuahua en uno de sus mejores juegos del torneo. FOTO: CORTESÍA

Chihuahua se proclamó campeón invicto del Nacional U17 de basquetbol femenil en Saltillo, tras vencer a San Luis Potosí; Coahuila finalizó en el cuarto lugar con una destacada participación

El Campeonato Nacional de Basquetbol Femenil Juvenil U17 ADEMEBA 2026 llegó a su fin en la capital coahuilense con la consagración de Chihuahua, que confirmó su dominio a lo largo del torneo al proclamarse campeón invicto tras vencer con marcador de 94-44 a San Luis Potosí en la gran final disputada en el gimnasio Manuel de Jesús Morales “Moralitos”.

El conjunto chihuahuense mostró consistencia ofensiva y solidez defensiva durante todo el certamen, cualidades que quedaron reflejadas en el juego por el título, donde tomó ventaja desde los primeros minutos y no la soltó. Con este resultado, cerró una participación perfecta en tierras coahuilenses.

https://vanguardia.com.mx/deportes/resultados-wrestlemania-noche-2-reigns-vence-a-cm-punk-y-penta-sigue-campeon-EA20130589

Para Coahuila, el torneo significó una actuación competitiva que lo llevó hasta las semifinales. En esa instancia, el equipo dirigido por Roberto Reyes y Lorenzo Martínez ofreció uno de sus mejores partidos, aunque terminó cayendo 92-82 precisamente ante Chihuahua, en un duelo que exigió al máximo a ambas escuadras.

Instagram

Posteriormente, en el encuentro por el tercer lugar, la quinteta local no logró recuperarse y fue superada 62-41 por Nuevo León, resultado que la dejó en la cuarta posición nacional. A pesar de ello, el representativo estatal mostró momentos destacados y mantuvo regularidad durante gran parte del campeonato.

En lo individual, Coahuila también tuvo presencia entre las mejores del torneo. Mary José Martínez Hernández se proclamó campeona de tiros de tres puntos y fue incluida en el equipo ideal, reconociendo su aporte ofensivo. En ese mismo cuadro destacaron también Valeria Gastelum de Nuevo León, Isela Martínez de San Luis Potosí, así como Elisa Sáenz y Jimena Velázquez de Chihuahua.

Otros reconocimientos incluyeron a Natalia Sáenz, también de Chihuahua, como la mejor defensiva, mientras que Fernanda Gonzales, de San Luis Potosí, fue nombrada la jugadora revelación.

En la otra semifinal, San Luis Potosí sorprendió al imponerse 43-41 a Nuevo León, resultado que le permitió avanzar a la final y relegar a las regiomontanas al duelo por el tercer sitio.

Instagram

El torneo, organizado por ADEMEBA Coahuila, contó con el respaldo de autoridades estatales y municipales, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. La ceremonia de clausura fue encabezada por Imelda Vázquez, en representación del sector educativo estatal, mientras que Vanessa Fernández Tonone dirigió un mensaje de agradecimiento a nombre del gobierno municipal de Saltillo.

Con la premiación y el cierre oficial, concluyó un campeonato que reunió a selecciones de todo el país y que tuvo como escenario principal el “Moralitos”, consolidando a Saltillo como sede de eventos nacionales de basquetbol.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basquetbol
resultados

Localizaciones


Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Holocausto perruno

Holocausto perruno
true

Trump: Un loco en la Casa Blanca
Claudia Sheinbaum defiende el registro de celulares en México; asegura que ayudará a localizar desaparecidos sin vulnerar la privacidad.

Sheinbaum defiende el registro de celulares... ‘Es vital para localizar a desaparecidos’
Claudia Sheinbaum informó la separación de funcionarios de la Fiscalía CDMX tras denuncias de irregularidades en el caso de Edith Guadalupe

Sheinbaum se pronuncia por feminicidio de Edith Guadalupe; separan a funcionarios de Fiscalía CDMX por presuntas irregularidades
Un nuevo frente fríose encuentra sobre el territorio mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 45 azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados
Liverpool anunció su primera Venta Nocturna de 2026 del 24 al 26 de abril, con promociones en diversas categorías por la temporada del Día de las Madres.

Primera Venta Nocturna Liverpool 2026: fechas, horarios y qué ofertas habrá por el Día de las Madres
El actor Patrick Muldoon, reconocido por su papel en Starship Troopers, falleció a los 57 años tras sufrir un infarto, dejando un legado en cine y televisión.

Fallece el actor de ‘Invasión’, Patrick Muldoon, tras sufrir un infarto fulminante
Santos Laguna tuvo la oportunidad de empatar desde el punto penal, pero no logró concretar.

Santos cae ante Atlas en el TSM tras fallar penal clave en el Clausura 2026