Chihuahua se corona invicto en Saltillo; Coahuila termina cuarto en el Nacional U17

El Campeonato Nacional de Basquetbol Femenil Juvenil U17 ADEMEBA 2026 llegó a su fin en la capital coahuilense con la consagración de Chihuahua, que confirmó su dominio a lo largo del torneo al proclamarse campeón invicto tras vencer con marcador de 94-44 a San Luis Potosí en la gran final disputada en el gimnasio Manuel de Jesús Morales “Moralitos”. El conjunto chihuahuense mostró consistencia ofensiva y solidez defensiva durante todo el certamen, cualidades que quedaron reflejadas en el juego por el título, donde tomó ventaja desde los primeros minutos y no la soltó. Con este resultado, cerró una participación perfecta en tierras coahuilenses.

Para Coahuila, el torneo significó una actuación competitiva que lo llevó hasta las semifinales. En esa instancia, el equipo dirigido por Roberto Reyes y Lorenzo Martínez ofreció uno de sus mejores partidos, aunque terminó cayendo 92-82 precisamente ante Chihuahua, en un duelo que exigió al máximo a ambas escuadras.

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Posteriormente, en el encuentro por el tercer lugar, la quinteta local no logró recuperarse y fue superada 62-41 por Nuevo León, resultado que la dejó en la cuarta posición nacional. A pesar de ello, el representativo estatal mostró momentos destacados y mantuvo regularidad durante gran parte del campeonato. En lo individual, Coahuila también tuvo presencia entre las mejores del torneo. Mary José Martínez Hernández se proclamó campeona de tiros de tres puntos y fue incluida en el equipo ideal, reconociendo su aporte ofensivo. En ese mismo cuadro destacaron también Valeria Gastelum de Nuevo León, Isela Martínez de San Luis Potosí, así como Elisa Sáenz y Jimena Velázquez de Chihuahua. Otros reconocimientos incluyeron a Natalia Sáenz, también de Chihuahua, como la mejor defensiva, mientras que Fernanda Gonzales, de San Luis Potosí, fue nombrada la jugadora revelación. En la otra semifinal, San Luis Potosí sorprendió al imponerse 43-41 a Nuevo León, resultado que le permitió avanzar a la final y relegar a las regiomontanas al duelo por el tercer sitio.

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El torneo, organizado por ADEMEBA Coahuila, contó con el respaldo de autoridades estatales y municipales, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. La ceremonia de clausura fue encabezada por Imelda Vázquez, en representación del sector educativo estatal, mientras que Vanessa Fernández Tonone dirigió un mensaje de agradecimiento a nombre del gobierno municipal de Saltillo. Con la premiación y el cierre oficial, concluyó un campeonato que reunió a selecciones de todo el país y que tuvo como escenario principal el “Moralitos”, consolidando a Saltillo como sede de eventos nacionales de basquetbol.

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