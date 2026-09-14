Doctores de cabecera, para todos los padecimientos...
Plácido DETONA Depende del oficio del paciente es la especialidad del galeno. (Vean en el Cajón Desastre una EXCLUSIVA sobre quién será candidato del MC por la gubernatura de N.L.)
¿Les platico? ¡Arre!
Neurólogos y Psiquiatras:
- Para atender discapacidad mental y trastorno bipolar en políticos y empresarios.
- Con los más chavos, se ocupan de tratar el Síndrome de Asperger -trastorno del espectro autista (TEA nivel del 1 al 4o)- relativos, entre otros síntomas, a la falta de sueño que padecen muchos personajes.
- Entre los especialistas que atienden a este segmento de mexicanos, se cuentan los llamados “Psiquiatras Resistol”, porque andan patentando un tratamiento que pega las neuronas que vagan a la deriva en los cerebros de políticos que buscan uno de los 17,200 puestos de elección popular en las elecciones de 2027.
Odontólogos especialistas en frenos o brackets:
- Para corregir la “mordida” de agentes de tránsito, de la Guardia Nacional, Ejército, oficiales aduanales y burócratas de 4a y 5a.
Hepatólogos:
- Para tratamiento de cirrosis hepática entre miembros del gabinete presidencial y uno que otro ex presidente, que -por cierto- no es Felipe Calderón, como el cabrón de Federico Arreola inventó. (Lo de “cabrón lo digo de cariño, porque Federico es mi amigo).
- Él mismo confesó esa mentira durante una de sus acostumbradas comidas en su restaurante favorito cercano al monumento a la Revolución en CDMX, donde acostumbra “bañar” sus sagradas comelitonas con “caldos de uva” de mínimo $1,000 por sentada... y a veces se toma dos botellas él solito, jejeje, ¿verdad, mi querido Fede?)
- Los hepatólogos también atienden a otros periodistas con las mismas características, aunque con “caldos” más baratones.
Proctólogos:
- Que se ocupan de los políticos y empresarios que se comen casi cruda la información que les pasan sus “expertos” en comunicación y que al contacto con sus estómagos se convierten en toxinas, que a su vez provocan cáncer y otras disfuncionalidades justamente donde el estómago pierde su casto nombre: el colon.
Dermatólogos:
- Para tratamientos a burócratas y directivos de la IP con el fin de que ya no la manchen y dejen de rascarle al “grano” de la corrupción.Doctores en Derecho Penal y Civil:
- Ojalá LGT se la fumara, para ver si así se le conectan de perdido dos neuronas...o se le acaban de fundir, que muy poquito le falta.
- Oculistas (no ocultistas) y oftalmólogos:
- Especializados en remediar la ceguera de los voceros de la presidente y de ella misma. También trabajan para algunos gobernadores.
Veterinarios:
- Para los “animales” y bravitos esquineros, que se comportan como si los recintos de congresos y cabildos fueran un ring de carpa y barriada.
- Para darles los primeros auxilios a políticos rabiosos que no van a ser ungidos en la pelea por las 17 gubernaturas. Esto incluye la administración de dosis doble de la vacuna antirrábica.
Cirujanos plásticos:
- Para corregir las caras de Layda Sansores y quienes como ella se auto recetaron algo más que botox y restiradas faciales y capilares.
- Ojalá las neuronas también se pudieran estirar. El problema es que la ciencia médicas aún no atiende esos menesteres, pero en eso andan, para beneplácito de la gobernadora de Campeche y del apodado “estiradito magenta”, que por más menciones que detonamos sobre él, no reacciona, sabedor de que si se pone respondón, le sacamos a flote los documentos bancarios que demuestran su colusión en los trafiques de Pemex. Es que, el miedo no anda en burro, anda en mulas del citado color.
- Para sanitizar o más bien, exorcisar oficinas de gobierno y curules.
Toxicólogos:
- Especialistas en atender a activistas de pacotilla que -bien intoxicados ellos- intoxican a la feligresía que se la pasa metida en chats vueltos viles chales, donde todo mundo se siente con el derecho a la libre expresión, pero confunden al respetable público que merodea en las malditas redes sociales, como las calificó el filósofo Umberto Eco en su lecho de muerte.
Pediatras:
- Para atender a funcionarios públicos que, siendo treintones y cuarentones padecen males de la infancia y la pubertad, como envidia, coraje, rencor, culpas, rabietas, bullying y lombrices en la panza por comer tierra a puños, los muy puños...
Encuestólogos y Panoramicólogos:
- Su nombre lo dice todo: Hacen su agosto en septiembre y matan víbora en viernes, vendiendo y rentando sus encuestas y espacios para llenar ciudades, poblados y ejidos, con una epidemia de caras que le sonríen a medio mundo, ¿Verdad Raúl Lozano Caballero? ¿Verdad Félix Arratia? ¿Verdad Marcelo Segovia? ¿Verdad Mike Flores? ¿Verdad Lalo Leal? ¿Verdad Nano Margáin Sada? ¿Verdad, verdad, verdad...?
Traumatólogos:
- Como mi querido doctor, Isaac Abramovici, para montañeros como éste
- Su irreverente servidor- que durante más de 4 años puse en hold mi afición por los cerros altos, como muestra de solidaridad hacia alguien muy amado en mi familia, durante su periodo de convalecencia y recuperación quirúrgica y que ahora que volví de nuevo a esa afición, acaba de ponerme en hold otro médico a quien admiro y quiero como si fuera mi hermano, Félix Cedillo...... a la sazón, Cardiólogo...
- Quien -como dije- me recetó fulminantemente que le pare por tiempo indefinido a mi afición por la alta montaña -arriba de 3,000 MSNMM- so riesgo de que en una de esas ahí quede, debido a que se me dispararon intempestivamente las arritmias cardiacas y la alta presión, que mantenía controladas bajo su supervisión.
- Me duele tener que hacerlo pero tendré que atender su receta, si es que me apetece seguir entre ustedes, mis bien amados lectores, aunque solo sean 4, como dice el buen Catón.
Cajón Desastre:
- Este 15 de septiembre será el 2o Informe de Gobierno de un alcalde del área metropolitana de Monterrey, que podría ser el “caballo negro/naranja) en la postulación del MC por la gubernatura de Nuevo León. Si tienen chance, vayan al evento, que será en el Domo Care, calle Benito Juárez 940 en los terrenos de la Expo Ganadera de Guapalupe.
El evento arrancará puntual a las 9:30AM, como puntual ha sido el jale de dicho alcalde, que le han valido elogiosos comentarios por la capacidad de organización mostrada por una de las más lucidoras sub sedes del Mundial FIFA 2026.