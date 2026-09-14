$!Doctores de cabecera, para todos los padecimientos...

- Entre los especialistas que atienden a este segmento de mexicanos, se cuentan los llamados “Psiquiatras Resistol”, porque andan patentando un tratamiento que pega las neuronas que vagan a la deriva en los cerebros de políticos que buscan uno de los 17,200 puestos de elección popular en las elecciones de 2027.

- Con los más chavos, se ocupan de tratar el Síndrome de Asperger -trastorno del espectro autista (TEA nivel del 1 al 4o)- relativos, entre otros síntomas, a la falta de sueño que padecen muchos personajes.

- Para tratamiento de cirrosis hepática entre miembros del gabinete presidencial y uno que otro ex presidente, que -por cierto- no es Felipe Calderón, como el cabrón de Federico Arreola inventó. (Lo de “cabrón lo digo de cariño, porque Federico es mi amigo).

- Para corregir la “mordida” de agentes de tránsito, de la Guardia Nacional, Ejército, oficiales aduanales y burócratas de 4a y 5a.

- Los hepatólogos también atienden a otros periodistas con las mismas características, aunque con “caldos” más baratones.

- Él mismo confesó esa mentira durante una de sus acostumbradas comidas en su restaurante favorito cercano al monumento a la Revolución en CDMX, donde acostumbra “bañar” sus sagradas comelitonas con “caldos de uva” de mínimo $1,000 por sentada... y a veces se toma dos botellas él solito, jejeje, ¿verdad, mi querido Fede?)

Proctólogos:

- Que se ocupan de los políticos y empresarios que se comen casi cruda la información que les pasan sus “expertos” en comunicación y que al contacto con sus estómagos se convierten en toxinas, que a su vez provocan cáncer y otras disfuncionalidades justamente donde el estómago pierde su casto nombre: el colon.

Dermatólogos:

- Para tratamientos a burócratas y directivos de la IP con el fin de que ya no la manchen y dejen de rascarle al “grano” de la corrupción.Doctores en Derecho Penal y Civil:

- Ojalá LGT se la fumara, para ver si así se le conectan de perdido dos neuronas...o se le acaban de fundir, que muy poquito le falta.

- Oculistas (no ocultistas) y oftalmólogos:

- Especializados en remediar la ceguera de los voceros de la presidente y de ella misma. También trabajan para algunos gobernadores.

Veterinarios:

- Para los “animales” y bravitos esquineros, que se comportan como si los recintos de congresos y cabildos fueran un ring de carpa y barriada.

- Para darles los primeros auxilios a políticos rabiosos que no van a ser ungidos en la pelea por las 17 gubernaturas. Esto incluye la administración de dosis doble de la vacuna antirrábica.

Cirujanos plásticos:

- Para corregir las caras de Layda Sansores y quienes como ella se auto recetaron algo más que botox y restiradas faciales y capilares.

- Ojalá las neuronas también se pudieran estirar. El problema es que la ciencia médicas aún no atiende esos menesteres, pero en eso andan, para beneplácito de la gobernadora de Campeche y del apodado “estiradito magenta”, que por más menciones que detonamos sobre él, no reacciona, sabedor de que si se pone respondón, le sacamos a flote los documentos bancarios que demuestran su colusión en los trafiques de Pemex. Es que, el miedo no anda en burro, anda en mulas del citado color.

- Para sanitizar o más bien, exorcisar oficinas de gobierno y curules.

Toxicólogos:

- Especialistas en atender a activistas de pacotilla que -bien intoxicados ellos- intoxican a la feligresía que se la pasa metida en chats vueltos viles chales, donde todo mundo se siente con el derecho a la libre expresión, pero confunden al respetable público que merodea en las malditas redes sociales, como las calificó el filósofo Umberto Eco en su lecho de muerte.

Pediatras:

- Para atender a funcionarios públicos que, siendo treintones y cuarentones padecen males de la infancia y la pubertad, como envidia, coraje, rencor, culpas, rabietas, bullying y lombrices en la panza por comer tierra a puños, los muy puños...

Encuestólogos y Panoramicólogos:

- Su nombre lo dice todo: Hacen su agosto en septiembre y matan víbora en viernes, vendiendo y rentando sus encuestas y espacios para llenar ciudades, poblados y ejidos, con una epidemia de caras que le sonríen a medio mundo, ¿Verdad Raúl Lozano Caballero? ¿Verdad Félix Arratia? ¿Verdad Marcelo Segovia? ¿Verdad Mike Flores? ¿Verdad Lalo Leal? ¿Verdad Nano Margáin Sada? ¿Verdad, verdad, verdad...?

Traumatólogos:

- Como mi querido doctor, Isaac Abramovici, para montañeros como éste

- Su irreverente servidor- que durante más de 4 años puse en hold mi afición por los cerros altos, como muestra de solidaridad hacia alguien muy amado en mi familia, durante su periodo de convalecencia y recuperación quirúrgica y que ahora que volví de nuevo a esa afición, acaba de ponerme en hold otro médico a quien admiro y quiero como si fuera mi hermano, Félix Cedillo...... a la sazón, Cardiólogo...