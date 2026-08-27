Dolly Parton: talento e ingenio

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Opinión
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    Dolly Parton: talento e ingenio
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Nacida en la pobreza más absoluta, salió de ella a base de inteligencia y laboriosidad

“¿Cuántas veces te ha hecho el amor este año tu marido?”. Esa indiscreta pregunta le hizo doña Noselia, mujer que en todo mete la nariz, a su amiga Solalina. Respondió ella: “Me lo ha hecho el doble de veces que el año pasado”. “¿De veras?” –se admiró Noselia–. “Sí –confirmó Solalina–. Porque el año pasado nada, y este año nada de nada”... La señora le dijo a su esposo: “Deberías hacer lo mismo que hace el vecino: cuando se va al trabajo le da un beso a su mujer”. Aventuró el señor: “Si hago lo mismo, ¿no se enojará el vecino?”... Don Añilio, senescente caballero, tenía fama de haber conservado completas sus facultades de cintura abajo. Se decía que aún era capaz de hacer obra de varón. Una tarde visitó a la señorita Himenia. Al despedirse, le dijo: “Que tenga usted una buena noche, amiga mía”. Respondió la madura célibe: “Si quiere usted que tenga yo una buena noche, ¿entonces por qué se va?”... Un señor fue con sus amigos a una casa mala muy buena; hagan ustedes de cuenta aquella a donde iba Catherine Deneuve en la película de Buñuel “Bella de Día”. Imposible describir la sorpresa del tal señor cuando vio ahí a su mujer, que evidentemente prestaba en ese lenocinio sus servicios y otras cosas. Antes de que el estupefacto marido pudiese articular palabra, le recordó la señora: “Tú me dijiste que me buscara un trabajo en el que hiciera algo que me gustara y para lo cual tuviera habilidad”... Don Chinguetas es un vivalavirgen, o sea, una persona irresponsable, informal. ¿De dónde viene esa expresión, ya desusada? En las galeras españolas se pasaba lista a los marinos. El último en ser nombrado debía gritar: “¡Viva la Virgen!”. De ese uso derivó que el hombre perezoso, el que llegaba después que los demás, pasara a ser llamado así: un vivalavirgen. A esa especie pertenece don Chinguetas. Ayer llegó a su casa en horas de la madrugada. Trascendía a licor fuerte y a perfume barato, y mostraba en el cuello de la camisa, y en el suyo propio, rojizas manchas de bilé. Doña Macalota, su mujer, le preguntó, iracunda: “¿De dónde vienes?”. Respondió el vivalavirgen: “No me hagas que me acuerde, porque estaba tan a gusto ahí que si me lo recuerdas me vuelvo a regresar”... Espero no ser malinterpretado si digo que admiré a Dolly Parton por dos grandes razones. Me adelanto a aclarar que esas dos razones fueron su gracia y su talento. Desde luego, es imposible dejar de mencionar su generoso busto, acerca del cual ella misma hacía bromas. Anatole France dijo que una mujer sin busto es como una cama sin almohadas. Desde ese punto de vista –desde esos dos puntos de vista– a Dolly Parton se le podía comparar con Mae West, quien poseía también ubérrimas dotes pectorales, tanto que los marinos y pilotos norteamericanos de la Segunda Guerra llamaban “Mae West” al salvavidas de amplios abultamientos delanteros que por reglamento debían llevar en el curso de las batallas navales. Sin embargo, a su profusión torácica, Mae West y Dolly Parton añadieron ingenio, talento y dedicación. La cantante de Tennessee, a más de intérprete notable, fue igualmente compositora de mérito y actriz de grandes cualidades, como lo prueba su actuación en “Magnolias de Acero”, film en el cual no desmereció al lado de actrices de la talla de Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Jane Fonda, Julia Roberts y Sally Field. Además, Dolly Parton fue generosa mecenas de buenas causas, a las que aportó millones. Nacida en la pobreza más absoluta, salió de ella a base de inteligencia y laboriosidad. Su fallecimiento puso luto en el espectáculo de su país y del mundo. Quienes son como ella alegran con su vida y entristecen con su muerte... FIN.

https://vanguardia.com.mx/opinion/caso-rocha-moya-evidencia-de-la-inmoralidad-de-la-4t-FH23062711
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Catón

Catón

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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