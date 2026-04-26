Donald Trump en su laberinto

Después de evidenciar su discapacidad cognitiva y perceptiva, Donald Trump recibe golpes de realidad en tanto avanza el conflicto contra Irán.

La agresión gringo-israelí no midió la capacidad de resistencia de su enemigo ni sus alcances, no sólo en el ámbito bélico, sino también en la estrategia económica con el bloqueo al estrecho de Ormuz en el golfo pérsico, con lo cual los precios del petróleo se han sostenido en niveles no previstos, así, el mundo entero -sobre todo sus aliados europeos-, demanda un cese de hostilidades y reiniciar las pláticas que pongan fin a la guerra.

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Sin cálculo, los agresores expansionistas proyectaron la inminente caída del régimen teocrático iraní de los Ayatolas, que posteriormente se instalaría una democracia representativa estilo occidental, para controlar al gobierno resultante e igualmente los recursos naturales del país medio oriental, sobre todo el petróleo y el estrecho marítimo más codiciado del mundo, pero no ha sido así.

Por otra parte, si los votantes nacionalistas, y hasta los recalcitrantes del supuesto “make Ammérica grate again” (MAGA,) aceptan los arrebatos imperiales del ocupante de la Casa Blanca, lo que no toleran es el aumento de los precios de gasolinas y diésel que amenaza un estilo de vida sin sobresaltos, como los que ocasiona la guerra por elevados costos del hidrocarburo, de los alimentos y otros productos.

La solución del conflicto está atado a la economía por los efectos nocivos en las líneas y rutas de suministro, así como en la producción agropecuaria, por tanto, las aspiraciones del imperio se deberán postergar.

El mismo presidente israelí Benjamin Netanyahu deberá contener el expansionismo y negociar con el Líbano la estancia del grupo Hezbolá en el sur de ese país, pero los ataques no convencionales en su territorio son ahora previsibles, porque desde el genocidio en Gaza los fascistas sionistas golpearon el avispero.

La seguridad del supuesto “pueblo elegido” se verá amenazada tanto por la agresión actual, como por una serie histórica de agresiones al pueblo palestino en su frenético expansionismo para recuperar su “tierra prometida”, lo cual es, a ojos de todo el mundo, ya intolerable y, al tiempo, deberán rendir cuentas por sus actos criminales.

Por su parte, el régimen iraní ha puesto sobre la mesa sus demandas ante el posible cese al fuego permanente: reparaciones de guerra; continuidad con el programa nuclear pacífico; liberación de multimillonarios activos congelados pertenecientes a ese país; control permanente del golfo pérsico, incluido el estrecho de entrada y salida de 20% del petróleo mundial; alto al fuego regional, que incluye el sur del Líbano.

Estas condiciones ponen contra la pared al gobierno de Estados Unidos, hostigado contantemente por el gobierno israelí para arreciar las agresiones. Si se aceptan las condiciones señaladas los objetivos no se habrán conseguido, si no se aceptan continúa el deterioro económico global y estadounidense con riesgo de perder las elecciones intermedias en noviembre próximo.

En todo caso, desde la entrega de Afganistán a los Talibanes, la intervención norteamericana en Medio Oriente el único objetivo que ha logrado es la inestabilidad en esa región para frenar el proyecto de inversiones chino-ruso “nueva ruta de la seda” en el trayecto medio oriental hacia Europa y África, co-inversiones en infraestructura productiva y otras en bienes y servicios.

Difícil la transición hacia la multipolaridad geopolítica y geoeconómica, sin regiones geográficas de dominio específico, más bien con influencia suprarregional de nuevos protagonistas agrupados: BRICS+, Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Organización de Cooperación de Shangai, Unión Económica Euroasiática (liderada por Rusia), Foro de Cooperación China-África (el gigante asiático mayor socio comercial en el continente), entre otras.

El gobierno de México deberá posicionarse bien en este entorno, sobre todo con el nuevo T-MEC.

El nuevo orden mundial se construye aún con las asonadas belicistas y ocurrencias del actual gobierno de Estados Unidos. Con muchos frentes, el hecho es que Trump está en un complicado laberinto.