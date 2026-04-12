Estancamiento y perspectivas

Inversión y consumo estancados en la economía mexicana. Según INEGI, la inversión fija bruta acumula 13 meses con números negativos; por su parte, el consumo tiene altibajos que en promedio lo mantienen en línea horizontal. Si bien el empleo se sostiene, la informalidad laboral se mantiene en 54%. A casi año y medio del actual gobierno federal, la inversión pública en rutas ferroviarias y carreteras avanza lentamente y sus efectos no impactan la dinámica económica de las diferentes regiones del país.

Para efecto de ofrecer perspectivas de corto y mediano plazos, el pasado 1 de abril la Secretaría de Hacienda presentó al Congreso de la Unión los Precriterios Generales de Política Económica, para ofrecer eventual certidumbre a mercados e inversionistas; documento optimista, porque un gobierno nunca presenta perspectivas negativas, pero también realista. Para el año 2025, los analistas proyectaron crecimiento del producto interno bruto de 0.0 a 0.4% en nuestro país, pero éste se ubicó en 0.8%; sin embargo, fue una cifra modesta para las necesidades de empleo y dinamismo del mercado. En el primer documento referido se plantea para este 2026 entre 1.8 y 2.8 de crecimiento del PIB y de 1.9 a 2.9 en el año 2027.

El paquete económico final para el 2027 se presentará al Congreso el 8 de septiembre; así, los Precriterios son referente en proyección para orientación institucional a quien corresponda. La economía mexicana está estancada, lo cual implica varios aspectos: contención del empleo formal; menor recaudación con menos gasto público, para reducir el déficit público de 4.1% del PIB en este año a 3.7% el próximo año; como proporción del PIB, los ingresos federales se reducirían de 23.2% a 22.2% y el gasto de 26.8% a 25.2%, lo cual impacta negativamente el efecto multiplicador del segundo rubro; aunque los requerimientos financieros se ubicarán en 4.1% del producto este año a 3.5% en el 2027, para sostener las transferencias sociales y otros programas del gobierno federal se requerirá más endeudamiento, lo cual ubicará su saldo histórico en 54.7% del PIB (20 billones 419.8 mil millones de pesos) este año y 55% el próximo año (21 billones 849 mil mdp) -aún manejable-.

El estancamiento es resultado de la incertidumbre generada por la política arancelaria del gobierno de Donald Trump, además de su arrogante apuesta de recolocar a Estados Unidos como nación hegemónica y gendarme del mundo, con renovada doctrina Monroe en el continente americano, guerra declarada a Irán y aún más aventuras bélicas por venir, lo cual provoca volatilidad financiera e inestabilidad en tipos de cambio, así como efectos negativos inflacionarios y en tasas de interés, impactos nocivos en balanzas comerciales y en crecimiento económico global; por tanto, afectaciones al bienestar de millones de personas. Para nuestro país, y Coahuila en buena parte orientado a las exportaciones, en el futuro económico cercano se proyectan algunos factores preponderantes: resultados de negociaciones del T-MEC en los próximos meses, para efecto de nuevas reglas en las relaciones económicas bilaterales o trilaterales, con certezas para el intercambio e inversión; avance en construcción de infraestructura productiva que impulse el crecimiento regional; inversión directa impulsada por el Plan México para sustitución de importaciones, lo cual aún no se concretiza; eventual impacto positivo de la reducción de tasa de interés que, previsiblemente, impulsará inversión y consumo; entre otros factores. Un aspecto importante es, sin duda, la necesidad de una reforma fiscal progresiva y equitativa, para efecto de reducir el déficit público y concretizar el efecto multiplicador del gasto público, que, a su vez, aumente la recaudación fiscal para su efectiva aplicación y justa distribución. Sin recesión económica a la vista, con tipo de cambio estable, exportaciones y turismo al alza, esperemos el desarrollo de los acontecimientos en el entorno global y en el contexto interno. Veremos.

Publicidad

Temas

Opinión

