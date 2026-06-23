Dos mujeres, dos reacciones

Así ocurrió en la cumbre del G7 la semana pasada: los líderes de las principales economías del mundo soportaron durante 50 minutos el retraso de Trump (me refiero al retraso en su agenda, no a su estado cognitivo).

Me queda claro que Trump es ese desgraciado arrogante y narcisista mala entraña que, sin embargo, es capaz de sacarte una honesta carcajada.

Cuando por fin se apareció, les dijo tan sonriente y tan campante: “Hello! I’m the boss!”.

Lo que en buen español significa más o menos: “¡Ábranse, móndrigos, que ya está aquí su mero padre!”.

Lejos de indignarse, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido se partieron de risa con el cinismo del mandatario gringo, lo cual ayudó a disipar la tensión derivada de la larga espera y en seguida se pusieron a trabajar en la agenda del día.

Se suponía que nuestra Presidenta con “A” de “Niña Futbolista”, la doctora Sheinbaum Pardo, asistiría en calidad de país invitado y sostendría su primer encuentro cara a cara con Trump.

Pero el POTUS se chingó la rodilla y tuvo que salir a Washington a resolver una de las muchas crisis que él mismo suele provocar, por lo que aquel épico crossover MAGA-Morena no se pudo ya realizar.

De regreso a la cumbre, Trump pudo presumir sus logros en Irán, en donde gracias a su guerra –que no es guerra– pudo reabrir el Estrecho de Ormuz, que de hecho estaba abierto antes de su intervención. Y le recordó a todos lo increíble que es y lo tontos que son quienes lo critican. Ya usted sabe, la misma monserga que tenemos en casa.

Ahí pudo haber quedado su participación y se habría considerado un éxito rotundo para sus estándares. Pero desafortunadamente, para decirlo en su propia lengua: “And the bitch went on, and on...”. Y es que Trump literalmente no puede pasar medio día sin ser él mismo el centro de una acalorada controversia.

Y decidió entonces que, si no iba a ver a “Clodia Shainbaum”, le mandaría un mensaje que le doliera hasta a sus antepasados lituanos. En rueda de prensa, Trump dijo: “Los cárteles de la droga gobiernan totalmente a México. Ni siquiera está cerca. México ha perdido el control de su país. La Presidenta es una mujer muy buena, pero es una mujer muy asustada”.

Pero no fue nuestra Presidenta la única víctima de la falta de tacto y de diplomacia del Commander in Chief, quien dirigió su misoginia también contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con quien apenas unas horas antes se le vio en amena charla y colaboración.

En una entrevista para la televisión italiana (y sin que viniera al caso), Trump les soltó:

“Probablemente esté feliz (Meloni) de que hablé con ella. No tenía por qué hacerlo. Me rogó que nos tomáramos una foto juntos. Quería una foto conmigo con tantas ganas... Yo no me la hubiera tomado, pero sentí lástima por ella”.

(¡Ohhhhhhhh!)

Lo cierto es que Trump está resentido con todos los viejos aliados europeos, ya que no le permitieron utilizar las bases militares para su incursión en Irán y no sin una buena razón, pues el acuerdo entre EU y países aliados es que el uso de dichas bases es sólo con fines defensivos y en este conflicto Estados Unidos en ningún momento ha estado bajo ataque. Así que es el berrinche de Trump porque sus aliados (a los que trata como el tapete) no lo secundaron en la campaña más desastrosa y sin sentido desde la Segunda Estrella de la Muerte.