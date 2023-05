Es ataque sorpresivo aéreo, diseminado y controlado a distancia, que irrumpe y destruye, sumando pequeñas unidades de gran agilidad de vuelo.

Equivale a un súbito robo de paz con un tipo de guerra tecnologizada en que se lanza la piedra con la mano escondida.

TE PUEDE INTERESAR: El voto ya próximo

Los hay ucranianos y rusos. Se mantiene así un estado de belicosidad desenfrenada y practicada como una compulsión sin bases y en un anonimato de lejanías enemistadas.

Y para mantener esta distinción que se hizo oposición y pasó a ser agresión e invasión, hay toda una estructuración política, económica, militar y estratégica que va involucrando a numerosos países, con diferentes grados de anomalías en sus equilibrios habituales necesarios.

BELICOSIDAD PROYECTADA

Se crea una dicotomía, una bipolaridad que dificulta las neutralidades y casi obliga a aceptación y rechazo. Un mal ejemplo en la intemperie internacional. Hay influencia y contagio de estas actitudes.

Parece que se debilita la colaboración y se refuerza la tensión de competencias que generan siempre ganadores y perdedores, en lugar de alianzas para progresar juntos.

Ya en ambientes y campos no militares se tiene diariamente el espectáculo de actitudes bélicas en la comunicación, la convivencia diaria, la economía, el servicio público y la representación ciudadana.

También hay drones de libre opinión que se vuelven destructores y homicidas. Se toma como deporte y diversión ese bullying que ya no es sólo escolar, sino psicológico, verbal, físico, social, cibernético y más... El bullying o acoso es la agresión para ejercer poder sobre otra persona.

Concretamente, los investigadores lo han definido como “una serie de amenazas hostiles, físicas o verbales que se repiten, angustiando a la víctima y estableciendo un desequilibrio de poder entre ella y su acosador”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Artificio, automatización robótica o inteligencia?

CONSTRUCTORES DE PAZ

Se requiere una legión de constructores de paz en todo el mundo y en cada país, en cada región, ciudad y hasta en cada vecindario.

El cimiento de la paz es la justicia (dar a cada quien lo que le corresponde en todos los aspectos). Y esa otra paz más completa y más honda: la del saludo de Jesús a sus discípulos. Los quiere ver sin temores, ni angustias, ni ansiedades, ni inseguridades, en lo interior de su espíritu. Conscientes de la presencia salvadora que los sana, ilumina y fortalece ante cualquier obstáculo o tribulación.

Construir la paz social desde la paz interior es humanizar la época y la historia contemporánea en muchos rincones que pueden llegar a ser de expansión progresiva y dinámica.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Fin de la guerra? Acuerdan Ucrania y Rusia reunirse con misión africana por la paz

POSITIVO Y NEGATIVO

−¿Son los polos?

−Sí, pero no el nórdico y el antártico, norte y sur. Son los polos positivo y negativo que hacen cortocircuito cuando se juntan y hacen saltar la chispa.

En región de amplia producción de vehículos eléctricos, como pronto será ésta, ya no se hablará de tanque, sino de batería. No habrá manguera, sino cable. No gasolineras, sino enchufes de carga.

Se acabarán los mofles de trompeta y los de humareda contaminante.

Los contaminantes motores de explosión irán quedando obsoletos como un material de museo. En el mismo cajón quedarán los recibos de la luz y las facturas de las recargas...