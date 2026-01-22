Ecos del Primer Informe de Jericó

Primer eco: La fuerza sustantiva de su informe y la amplia convocatoria que lo arropó.

Jericó Abramo Masso inició con una crítica puntual a Morena y su destrucción sistemática del Estado de derecho para ubicar la relevancia de su trabajo legislativo. Cerró esta primera parte con un enérgico llamado “a corregir el rumbo y retomar el camino de un estado democrático y transparente”.

Luego precisó su método de trabajo legislativo: cercano siempre a las necesidades y preocupaciones de la gente. Porque cada una de sus 60 iniciativas presentadas ante el Congreso fue recabada en territorio: escuchando y hablando con la ciudadanía.

Esas iniciativas consisten en mejorar la educación, la ciencia y la tecnología; fortalecer la seguridad ciudadana y la prevención del delito; utilizar la Alerta Amber mediante tecnologías de información en las 32 entidades del país; mejorar y humanizar el acceso a la salud pública; apuntalar la protección del consumidor; reforzar la seguridad social de los adultos mayores; ofrecer estrategias para eficientar las finanzas nacionales; insistir en la corrección de la carretera 57 en su tramo “Los Chorros” y poner un alto a los excesos de las aseguradoras y de hospitales privados.

En este primer año de trabajo legislativo, Jericó contribuyó con 12 mil apoyos directos a distintas personas y familias en territorio. Y mil 500 apoyos a mujeres trabajadoras.

Los aplausos aprobatorios de 2 mil 400 asistentes arroparon el informe.

Segundo eco: El “shock generacional” entre los calefactos a la gubernatura en 2029 presentes en el informe.

Tres de los cuatro calefactos ahí presentes, de inmediato sintieron la distancia generacional reflejada en su limitada experiencia administrativa, política y electoral respecto a Jericó.

Gabriel Elizondo, con rostro serio y preocupado, marcó después del informe a una persona muy cercana para preguntarle: “¿Crees tú que un excelente repartidor de productos Mejora en los 38 municipios de Coahuila pueda llegar a la gubernatura? ¿Me alcanzará nada más con eso? Dime la verdad, ‘compare’. Si no mejor abrimos una empresa repartidora de comida rápida y nos irá ‘con mare’. Total, la experiencia ya la tenemos”.

Federico Fernández, callado, escucha a su ángel bueno y a su ángel malo. El “bueno” le dice: “Después de experimentar este abismo generacional, quizá puedas contemplar hacerle una llamada a Alex Mizrahi, el representante de Alejandro Sanz que conociste en Torreón. Igual te puede contratar para ser integrante de los coros de su grupo. O, Dios mío, permíteme soñar, para que tú, Fede, seas su telonero y abras sus conciertos por el mundo”.

El ángel malo revira: “Ya empezó este pendejo derrotista. Te recuerdo, Fede: tú eres del signo Escorpio con ascendente en Escorpio. Por ello, tu vocación de poder es incuestionable e indestructible. De una manera u otra, salta ese abismo generacional entre los aplausos de tus ‘fedelovers’ (que son un chingo) y la canción de Alejandro Sanz, ‘Corazón Partío’ como fondo musical. Ese objetivo con el cual sueñas te pertenece a ti y a nadie más”.

Desde su camioneta, Luz Elena Morales marca a su compañero de vida, lagunero, y le dice, sin dejarle hablar: “¿Te acuerdas, amor, de aquel cirio pascual que utilizaríamos en emergencias y que compramos en el Mercado Juárez de Torreón? Préndelo de inmediato para que salga la candidatura de género en 2029.

El esposo intenta hablar, pero Luz continúa: “¿Recuerdas la colección de camisetas del Santos Laguna que tu papá te ha regalado desde que tienes uso de razón? Llévala al dispensario de Catedral”. Él, lloroso, alcanza a preguntar: “Pero, ¿por qué?”. Luz Elena continúa: “Y la pijama esa, con los colores y el escudo del Santos, que no te quitas ni para lavarla, también”. El bienamado, lagrimeando, tímido pregunta: “¿por qué, amor?”. “Porque no quiero tener energía negativa en nuestra casa”, responde Luz. “El Santos ya no atrae buena energía: es un equipo perdedor”.

“Mañana, por cierto, llevaré a un maestro de Feng Shui para que evalúe ‘los ritmos energéticos’ naturales de la casa y mejore nuestra prosperidad política para 2029 mediante la reubicación estratégica del mobiliario”.

Mientras tanto, Javier Díaz, despreocupado, jugaba con Bimba, el perro de su compadre Jericó.

Tercer eco: La unidad de Manolo y Jericó.

Esa unión de voluntades políticas –que es coordinación, trabajo y resultados para Coahuila– fortalece el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez; mientras apuntala la lealtad institucional de Jericó.

Esa unidad abre también espacios de diálogo y consenso para 2029.