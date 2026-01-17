Efecto dominó en el sector turístico

Un efecto dominó podría golpear al sector turístico del país. Que el año pasado miles de empleadores hayan cerrado sus empresas no es poca cosa: la mayoría fueron micro, pequeñas y medianas compañías que despidieron trabajadores. ¿Qué empleadores podrán pagar el alza de los salarios mínimos? En el sector empresarial, las circunstancias crediticias imposibles, una política económica pública sin brújula y la inseguridad del mercado han propiciado la salida de muchos de ellos.

¿Cómo podría la disminución de empleadores afectar al turismo? Aunque afortunadamente México sigue siendo un destino atractivo para el turismo internacional, es el turismo realizado por connacionales en el interior del país el que más pesa en la economía doméstica. Según datos de la Cuenta Satélite del Turismo (CST), del Inegi, en 2024, de cada 100 pesos gastados en turismo interno, 83 provinieron de mexicanos.

Pero un desempleado difícilmente podría aspirar a desarrollar prácticas turísticas con su familia. Recientemente, en Coahuila se anunció que General Motors despidió a mil 900 personas, lo que generará un efecto dominó negativo en la economía local, debido a los trabajos indirectos que también se perderán. Si el desempleo continúa creciendo en el país, ¿qué va a ocurrir con los pequeños restaurantes y con los grandes hoteles ante la posible disminución de turistas?

En noviembre de 2024, la actual titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, anunció desde la Península de Yucatán el concepto de turismo en pueblos comunitarios. Esto me pareció muy esperanzador, porque se basa en experiencias turísticas comunitarias, lo que significaría una redistribución del ingreso en la base de la pirámide.

En 2026, la Sectur, junto con la UNESCO y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dio a conocer la convocatoria para conformar una guía nacional de experiencias turísticas comunitarias, en la que se inscribieron mil 385 proyectos. Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) está apoyando este esfuerzo, inicialmente con talleres para la construcción de capacidades entre integrantes de comunidades que buscan impulsar proyectos turísticos. Esta semana conocí al equipo humano que lidera Dulce Gatica, directora general de Turismo Comunitario de la Sectur: personas con amplia preparación que, con un enfoque holístico y en diálogo con su jefa, están al frente de un nuevo programa. Aunque han enfrentado vicisitudes, han sido testigos de la fuerza del trabajo colectivo, lo que permitirá poner en valor el programa de turismo comunitario.

Mucho va a depender de las propias comunidades que esta nueva plataforma, colateral a la de Pueblos Mágicos, logre fortalecerse para ofrecer a los turistas experiencias notables de gastronomía originaria, tradiciones ancestrales y folclor, además de patrimonio edificado y de naturaleza. Habrá que blindar estos emprendimientos para que los empleadores puedan sostener las nuevas políticas tributarias y salariales para no hacer peligrar su existencia.

Estoy de acuerdo en que los grandes empresarios deben pagar impuestos acordes a su dimensión, mientras que los micro, pequeños y medianos lo hagan en menor proporción. México ha sido uno de los países latinoamericanos donde hay una menor contribución tributaria para las políticas públicas. Debemos ser conscientes de que pagar impuestos es necesario para que estas políticas puedan realizarse, siempre y cuando no haya despilfarro de los recursos obtenidos.

Los empleadores que me preocupan son los micro y pequeños. Considero que, para sobrevivir, deben tener incentivos especiales. Espero que la Secretaría de Hacienda sea cuidadosa con ellos, que han liderado más del 80 por ciento de las empresas mexicanas. El turismo comunitario se integrará por microempresas, no las hagamos morir antes de su nacimiento.