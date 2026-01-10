Antecedentes del turismo comunitario

La primera experiencia que tuvo la asociación civil Mundo Sustentable en relación con el turismo comunitario fue en 2019 en la comunidad chontal. Gracias al esfuerzo colectivo de profesores y alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, liderados por el doctor Eduardo López Hernández y la doctora Ana Rosa Rodríguez, se creó un modelo de desarrollo turístico sustentable para ponerlo en práctica en las comunidades de Olcuatitán, Nacajuca.

Posteriormente, la fundación Mundo Sustentable A.C. ha acompañado, desde 2021, con trabajos de intervención en el tejido social y medioambiental a comunidades originarias de la Sierra Norte de Puebla, con el propósito de potenciar su maravilloso patrimonio natural y cultural a través del turismo comunitario de naturaleza.

TE PUEDE INTERESAR: La Nueva Tlaxcala de Guadalupe de Horcasitas

En el otoño de 2024 nació la Red Nacional de Pueblos Extraordinarios, ya incluyendo a comunidades de Guanajuato, Michoacán Chihuahua, Sonora, Aguascalientes y Nuevo León. Se realizaron para ello dos talleres de capacitación en los municipios de Pahuatlán y de Cuetzalan, Puebla. Los asistentes abrevaron de las experiencias de la Cooperativa Tosepan y de los conocimientos de expertos que ofrecieron sus saberes. Al final de esos talleres, realizados del 15 al 19 de octubre, quedó muy claro que la orientación económica que se requiere para la conservación y el fortalecimiento del patrimonio integral es la del turismo comunitario enfocado a la naturaleza.

Coincidentemente, la titular de la Secretaría de Turismo federal, la tlaxcalteca Josefina Rodríguez Zamora, anunció en noviembre de 2024, desde una comunidad maya, la creación del Programa Pueblos Comunitarios, con el propósito de privilegiar ese tipo de turismo en contraparte del programa de Pueblos Mágicos. La felicité el día 29 de ese mes, aclarando que algunos Pueblos Mágicos realmente merecen tener apoyos del Gobierno Federal, particularmente aquellos donde se habla una lengua materna y en donde es evidente la buena conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. Finalmente, lo que la secretaria Rodríguez Zamora estaba impulsando coincidía con nuestro concepto de una red de pueblos extraordinarios

Un hito trascendente del que fui testigo ocurrió el 11 de julio de 2025, en la Ciudad de México, durante la presentación de la Convocatoria Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias. En ese acto, la UNESCO y la Sectur federal arroparon la creación del distintivo Turismo Comunitario, que empujó un proceso de selección de experiencias turísticas, cuyos oferentes poblanos recibieron un taller que presencié el jueves pasado en las instalaciones del Museo Casa del Caballero Águila, en Cholula. Estas experiencias serán parte de una guía nacional.

Por cierto, entre los instructores estaba un representante de la Cooperativa Tosepan, en apoyo a la Dirección General de Sustentabilidad Turística, encabezada por Dulce Gatica, con quien había conversado esa misma mañana gracias a la vinculación que facilitó el doctor Pedro Álvarez Icaza, comisionado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

TE PUEDE INTERESAR: México extraordinario

Más tarde visité a la titular de Turismo del estado de Puebla, Carla López-Malo Villalón, una joven mercadóloga con experiencia en el campo turístico, quien comprendió inmediatamente la importancia de establecer un convenio entre su institución y Mundo Sustentable A.C., de tal suerte que dicho documento se firmará el próximo martes, generándose compromisos para establecer acciones concretas en pro de la conservación de la cultura y natura de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla. Lo anterior implicará la creación de un círculo virtuoso integrado por expertos en la conservación de ecosistemas de la biodiversidad serrana y especialistas en la preservación de la cultura originaria de esa región, con el propósito de encaminar el desarrollo del turismo comunitario de naturaleza.

Realmente es un compromiso en blanco y negro que me hace pensar que cuando se actúa con determinación y coherencia, desde una gobernanza sólida, se logra el bien común, así que pronto se ofrecerán productos turísticos en la Sierra Norte de Puebla que van a propiciar la redistribución del ingreso en comunidades totonacas, nahuas y otomíes, sin menoscabar su patrimonio integral. Estoy seguro de que más de un coahuilense disfrutará de estas experiencias de turismo comunitario.