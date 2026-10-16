El acuerdo de Trump con Putin sacrifica democracia a cambio de diésel y es una vergüenza

Por Thomas L. Friedman, The New York Times.

Si el presidente Donald Trump no entiende lo que le sucederá si continúa con su plan de intercambiar el apoyo a la democracia en Ucrania por diésel ruso, permítanme explicarlo de manera clara: entrará en los libros de historia en el capítulo sobre los líderes que vendieron los valores democráticos de su país para apaciguar a un dictador.

Donald Trump, te presento a Neville Chamberlain. Cuando los futuros estudiantes busquen en internet “vendido”, “apaciguador” o “traidor a los valores fundamentales de su país”, sus dos fotografías aparecerán en primer lugar, una al lado de la otra. Y con razón. Al menos Chamberlain intentaba, de una manera que resultó fatalmente equivocada, evitar una guerra mundial. Trump intenta evitar perder unos cuantos escaños en el Congreso, y es probable que no logre su objetivo con más éxito del que Chamberlain tuvo para lograr el suyo.

Nunca he creído que Trump fuera de alguna manera un agente del líder ruso, Vladimir Putin, ni que trabaje para él a sueldo. Es mucho peor. Simplemente no valora la democracia. Valora el dinero. Y no tiene ningún problema en vender la primera por el segundo. Cuando actúa en función de sus propios intereses comerciales, es asunto suyo. Cuando utiliza la presidencia estadounidense para ganar dinero, es nuestra vergüenza colectiva.

Simplemente no hay un valor fundamental estadounidense que Trump no esté dispuesto a vender. Desesperado por bajar los precios del diésel, que perjudican a los republicanos en las elecciones intermedias, Trump de hecho llegó a un acuerdo para importar diésel de Rusia, a pesar de que esto representa una posible ganancia inesperada para el Kremlin, que le permite bombardear Ucrania con mayor intensidad, y es poco probable que ayude a bajar los precios o aumentar los suministros en absoluto. Peor aún, sus asesores luego pidieron a Ucrania que se abstuviera de atacar las refinerías de petróleo de Rusia, sin que Trump le hiciera la misma exigencia a Putin con respecto a la infraestructura energética de Ucrania. Me revuelve el estómago incluso escribir esto.

Único entre las grandes potencias, “Estados Unidos siempre ha hecho que la protección y promoción de los valores liberales sea parte de su política exterior, porque es parte del ADN político del país”, me dijo Michael Mandelbaum, el autor del nuevo libro The American Way of Foreign Policy: Ideology, Economics, Democracy. “Diferentes presidentes han dado mayor o menor importancia a estos valores, según las circunstancias y sus propias predilecciones personales”.

Pero ninguno los ha “abandonado nunca por completo, y mucho menos los ha repudiado”, añadió Mandelbaum. “En ese sentido, Trump realmente es único. Por supuesto, todos los presidentes, incluido él, han operado en un entorno político nacional en el que esos valores son ampliamente compartidos, lo que significa que pagará un precio político por violarlos. Pero a corto plazo es poco probable que eso ayude a Ucrania”.

Esto resulta impactante para los ucranianos, quienes durante casi cinco años han resistido el intento de Putin de borrar a su país del mapa. Mi amigo Vitaly Sych, editor en jefe del medio de noticias ucraniano NV, me envió un mensaje de texto desde Kiev el otro día:

“Cuando Donald Trump se convirtió en presidente, Ucrania perdió un aliado”. Desde sus primeros días en el cargo, Trump “comenzó a posicionarse como un ‘negociador’, como un ‘intermediario’ entre Ucrania y el agresor, Rusia”, añadió Sych. “Eso ya era bastante extraño. Y ahora se pone abiertamente del lado de Rusia, presiona para que Ucrania capitule y lo llama un acuerdo de paz”, dijo Sych. “Si Ucrania ataca una refinería de petróleo en Rusia, siempre hay una publicación indignada del presidente estadounidense en Truth Social. ¿Es ahora el portavoz del Kremlin?”.

Estados Unidos ha defendido durante mucho tiempo la libertad y la democracia, dijo Sych. “Ahora solo defienden el diésel. Vaya cambio”. Los misiles y drones rusos matan o hieren a decenas de civiles, incluidos niños, todos los días, escribió. “Los rusos nos matan como en un campo de tiro. No surge ninguna preocupación al respecto por parte de la Casa Blanca. Solo sobre el diésel ruso. Es una mezcla de bancarrota intelectual y moral afirmar que no queremos la paz. Por supuesto que queremos la paz”, dijo. “Pero no queremos una capitulación disfrazada de paz”.

Tengo que decir que me resulta difícil decidir quién es más despreciable: Trump o los senadores republicanos de carácter fuerte como Tom Cotton, quien arremetió contra el presidente Joe Biden por no enviar suficiente ayuda militar a Ucrania y hoy se sienta acurrucado en un rincón del Capitolio de Estados Unidos, sin decir nada mientras Trump le vende abiertamente Ucrania a Putin.

Aquí está el comienzo de un artículo en The Hill del 16 de septiembre de 2023:

Un grupo de senadores republicanos envió una carta al presidente Biden el sábado en la que lo instaba a proporcionar “inmediatamente” los misiles que Ucrania necesita para ganar su guerra contra Rusia. El senador Tom Cotton (republicano por Arkansas) compartió la carta en una publicación en X, la plataforma antes conocida como Twitter, argumentando que no enviar las armas “solo prolongaría la guerra y costaría vidas”. A Cotton se unieron los senadores Roger Wicker (republicano por Misisipi), Susan Collins (republicana por Maine) y Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) en su petición. “Nosotros [...] lo instamos a enviar de inmediato Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército (Atacms) MGM-140 a Ucrania”, escribieron. “Un retraso adicional solo socavará aún más los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y prolongará este conflicto”.

Eso fue entonces, cuando Biden era presidente. Esta semana, un grupo bipartidista de 12 senadores (seis republicanos y seis demócratas) envió una carta a Trump en la que le exigía que rescinda el acuerdo del diésel y revoque la licencia del Departamento del Tesoro que lo permite. Cotton, quien es el presidente del Comité de Inteligencia del Senado, no firmó la carta.

Es difícil saber si la idea de democracia a cambio de diésel de Trump es solo suya o fue tramada con sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner. Si esos dos son parte de ella, espero que entiendan que compartirán la infamia de Trump en los libros de historia. El buen trabajo que han hecho para poner fin a la guerra en Gaza será completamente olvidado. Deberían alzar la voz ahora, porque la historia también tendrá los ojos puestos en ellos. c. 2026 The New York Times Company.