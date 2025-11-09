El agradecimiento es un valor en momentos malentendido. ¿Tú qué agradeces? ¿Qué significa para ti construir el agradecimiento y la satisfacción?

Hoy surgió el tema del agradecimiento. No todos somos agradecidos y quienes somos no lo somos de la misma manera. No me puedo imaginar llenando un journal día a día con 3 cosas que agradezco, seguramente pronto me tendría que repetir o ponerme a inventar cosas, perdiendo la profundidad de un ejercicio que tiene bastante de valioso mientras no caiga en clichés y mientras no quede en la forma sin ir al fondo.

¿Y cuál será el fondo del propósito de ejercer el agradecimiento? Estoy muy segura de que la gratitud, como valor, es algo que vale la pena cultivar. Creo que es lo opuesto a la victimización y la queja como hábitos de vida. No pretendo insinuar que no hay quejas válidas ni que nunca hemos sido víctimas de la violencia, la traición, el abandono, el acoso o el abuso. Lo que sugiero es que una cosa no elimina la otra. Mientras rechazo y proceso lo no deseable en mi vida, puedo ejercer habitualmente la gratitud.

La gratitud es un factor importante en la satisfacción, y construir una vida satisfactoria es una parte importante del camino a la felicidad. Sí quieres ser feliz ¿verdad? Esa misteriosa condición de vida que es el resultado de...hmmm...de... Los factores de la felicidad son tan individuales como cada uno de nosotros pero de que la satisfacción es una parte fundamental, lo es sin duda, y la gratitud nos ayuda a encaminarnos a la satisfacción. Si no me crees porque sé mucho, créeme porque soy vieja y los viejos sabemos cosas. Tenemos secretos que estamos dispuestos a compartir, solo a quienes preguntan y escuchan.

Algunos hemos aprendido a ser agradecidos. Otros no. Y tú, ¿cómo quieres construir tu vida? El agradecimiento es un hábito profundo que va más allá de lo inmediatamente cursi y superficial. Es un reflejo de la construcción de la satisfacción como estilo de vida. No hay que confundir la satisfacción con el conformismo. Mejorar, cambiar y transformar son naturales a la vida y no dependen de la insatisfacción. Dependen del mismo agradecimiento.