El ángel inútil

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En ‘El Sol’ de Monterrey publicaba don Rosendo Ocañas una columna diaria, en verso, que se llamaba ‘Musa popular’

Hace tiempo escuché una frase lapidaria:

–Es más pendejo que los ángeles de la guarda de los Kennedy.

https://vanguardia.com.mx/opinion/estos-eran-tres-hermanos-MD23317038

Relacioné la frase con unos versos humorísticos compuestos por don Rosendo Ocañas, destacado escritor de Monterrey a quien la gente conocía como “El Vate”. Escribía allá por los años cincuenta del pasado siglo en los diarios regiomontanos, y hacía también guiones para radio. En “El Sol” de Monterrey publicaba don Rosendo una columna diaria, en verso, que se llamaba “Musa popular”. A esa sección pertenece esta traviesa obra:

Se murió don Juan Helguera,

y ya de este mundo ausente

vio que una sombra silente

lo seguía a dondequiera.

Don Juan, sagaz cual pantera,

con ansiedad que no tarda,

esperó a la sombra parda.

“¿Quién eres?” –le preguntó.

Y la sombra respondió:

“Soy tu ángel de la guarda.

Cuando eras niño pequeño

y te dio aquel sarampión,

yo me hallaba en un rincón

velando tu inquieto sueño.

Cuando eras joven risueño,

y guiabas auto veloz,

yo, por órdenes de Dios,

tu trayectoria seguía,

evitando la avería

y eludiendo el choque atroz

Cuando saltaste una barda

montando brioso corcel,

yo evité el desastre aquel

a tu figura gallarda.

Soy tu ángel de la guarda,

y siempre estuve a tu lado.

Te he seguido, te he cuidado,

te salvé de mil percances,

y me extraña que hoy te canses

y me estés mostrando enfado”.

Don Juan, que había guardado

una apariencia de fe,

dando al suelo un puntapié

le preguntó sin más trabas:

“¡¿Y dónde diablos estabas

el día que me casé?!”.

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Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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