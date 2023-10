El ataque del atacado: la estrategia de victimización de AMLO

Ninguna estrategia mediática es más efectiva que la utilizada por el presidente López Obrador, quién se describe como el presidente más atacado desde Madero, como el más criticado por la prensa escrita y demás medios de difusión. Aprovechando el diálogo circular de las mañaneras -¿tendrá igual oportunidad de explayarse el presidente que los por él denostados?- el presidente trae de encargo a algunos de los por él llamados “medios de manipulación”-digamos el Reforma- que reparten jugosos cochupos a periodistas vendidos o alquilados, hoy enojados porque se acabaron los tiempos en que el gobierno los maiceaba, aun así, algunos de ellos perciben millonarios ingresos mensuales que les permiten ser propietarios de lujosos departamentos en Polanco, casas de campo en Valle de Bravo y hasta departamentos en Miami y New York.

Los gobernantes están expuestos a ser criticados por los medios de comunicación, cuya ocupación precisamente incluye ser críticos del sistema. AMLO responde reacio a la crítica, o se está a favor de la transformación o se está en contra. El presidente considerándose atacado, reacciona atacando sin cuartel.

TE PUEDE INTERESAR: Viacrucis electoral

El Ejecutivo ha sido reiteradamente amonestado sin efecto por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, por opinar durante sus alocuciones mañaneras sobre temas electorales, vulnerando el principio de equidad de la contienda Federal en marcha, instándole a que al inicio de cada mañanera sea publicado un mensaje haciendo referencia a los principios de imparcialidad y neutralidad que rigen el actuar de todos los servidores públicos que intervienen en dicho acto, de conformidad al Art.134 constitucional.

AMLO acató dicha medida cautelar, sólo que añadió la grabación de una “inocua posdata” utilizando su canal en YouTube con más de 4.3 millones de suscriptores: “Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, porque puede causarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Eres libre, no tienes porqué correr ningún riesgo. Este programa, este diálogo circular es para atrevidos, para rebeldes, no para conservadores”.

“Ahora se convierten en censores, es como el tribunal de la Santa Inquisición, ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no”. Finalmente, AMLO calificó a los consejeros del INE como “filopanistas”.

Precisamente, luego de las impugnadas elecciones de 2006, consecuencia de las presiones de López Obrador junto con el PRD, en 2007 el Congreso aprobó prohibir en tiempos electorales al gobierno transmitir propaganda oficial promoviendo sus logros, así como a los funcionarios públicos hacer campaña usando los recursos públicos a su disposición.

TE PUEDE INTERESAR: Autosuficientes: Pemex en la quiebra

Que no quede duda, Andrés Manuel López Obrador intervendrá, comentará, abogará, acusará, alegará y denostará a lo largo del proceso electoral en marcha, estará activo promoviendo la inminente transformación del país, el movimiento aliado al pueblo, tocando madera porque ya no regrese la minoría rapaz de conservadores corruptos, clasistas y racistas que se creían dueños de México, hipócritas cuyo Dios es el dinero. La oposición habrá de enfrentarse a la candidata Claudia Sheinbaum junto al omnipresente Andrés Manuel López Obrador.