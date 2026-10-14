El auge de las operaciones de reputación

Por Carla Norrlöf, Project Syndicate.

TORONTO- Antes, los ataques a la reputación eran el precio que pagaban las celebridades por la fama. Pero hoy se han convertido en un riesgo de la vida cotidiana. Cualquier persona que tenga algo que perder es vulnerable. Si se tiene presencia online, el daño puede propagarse mucho más lejos y más rápido que la verdad. La mala publicidad o el acoso convencionales pueden minar la confianza o causar molestias, pero si uno se convierte en el blanco de una campaña potenciada tecnológicamente y destinada a destruir su reputación, podría perder mucho más.

Bienvenido al mundo de las operaciones de reputación: intentos deliberados de socavar la credibilidad de un objetivo y aislarlo social y profesionalmente mediante la amplificación estratégica de información falsa o seleccionada con malicia. Una operación de reputación (“rep-op”, como se la conoce en inglés) no busca persuadir a una persona para que desconfíe de otra. Su meta principal es alterar la reputación de la víctima en las redes, donde la credibilidad, el acceso y la influencia constituyen la moneda de cambio. El éxito de la operación puede manifestarse cuando los colegas de la víctima se vuelven más cautelosos, cuando los amigos se distancian y cuando los empleadores empiezan a sospechar. La reputación es un fenómeno social, y también lo es el proceso para destruirla.

Las operaciones de reputación utilizan algunas de las mismas tácticas que la desinformación y las operaciones psicológicas (“psyops”) soviéticas y rusas, que ya constituían una amenaza mucho antes del auge de las redes sociales. Durante la Guerra Fría, la campaña de desinformación soviética “Operación Infektion” utilizó noticias falsas para debilitar la confianza en Estados Unidos y sus instituciones. En la década de 1980, la KGB difundió la afirmación falsa de que Estados Unidos había creado en secreto el virus del sida y luego culpó a los africanos de la enfermedad. Todo ello formaba parte de un esfuerzo por empañar la imagen de Estados Unidos como una potencia fiable y sembrar divisiones raciales en su propio territorio.

A partir de 2014, la Agencia de Investigación de Internet de Rusia trasladó estas técnicas a las redes sociales. El objetivo, en esta ocasión, era influir en la percepción que los estadounidenses tenían de sí mismos, de sus líderes políticos y de sus instituciones, y, en última instancia, interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016. Más allá de la simple difusión de información falsa, estas operaciones psicológicas buscaban moldear las percepciones, actitudes y comportamientos de las personas mediante la creación de identidades y cuentas estadounidenses ficticias, la publicación de contenido políticamente polarizador, la compra de anuncios, la organización de grupos en línea y la convocatoria a manifestaciones.

Actualmente se utiliza una forma similar de manipulación en las operaciones de reputación. El año pasado, se movilizó una red de cuentas anónimas en redes sociales para amplificar un rumor sexual falso sobre una estudiante de 18 años de Ole Miss. Su historia trágica confirma que cualquier persona común y corriente hoy puede pasar a ser el centro de atención, simplemente porque alguien quiso que así fuera.

La guerra de reputación no es nada nuevo, por supuesto. La difamación como represalia es una respuesta habitual por parte de las instituciones poderosas que se ven atacadas. Si apuntas al rey, debes prepararte para las consecuencias, incluso si no fallas el tiro. Después de que Sinéad O’Connor intentó denunciar los abusos a menores por parte del clero católico -canalizando su propia experiencia de maltrato doméstico en su versión desgarradora de “Nothing Compares 2 U”, de Prince- fue objeto de un escarnio público feroz. Tenían que pasar diez años antes de que periodistas del Boston Globe sacaran a la luz la magnitud del problema y el encubrimiento institucional por parte de la Iglesia.

Pero O’Connor era una gran estrella internacional en la década de 1990 y el rostro de uno de los videoclips más icónicos de la era de MTV. Hoy en día, personas comunes se ven expuestas a costos reputacionales debido a campañas de amplificación en red que se propagan entre grandes cuentas de redes sociales y cuentas anónimas desechables, llegando a audiencias masivas de formas a las que antes solo estaban expuestas las celebridades.

Las operaciones de reputación siempre generan un gran revuelo, pero no requieren necesariamente muchos espectadores. Pueden ocurrir incluso fuera del ámbito digital. Después de que Shaakirrah Sanders, una profesora de Derecho negra de la Universidad de Idaho, expresara su preocupación por los sesgos raciales, los administradores de la facultad de Derecho les comunicaron a los miembros del cuerpo docente que su conducta era “poco profesional, degradante y potencialmente deshonesta”. Afirmaron que había “difamado” a sus colegas y, a continuación, alentaron la presentación de quejas en su contra. Como bromeó un decano con otro: “¡La administración contraataca!”.

A continuación, la administración redobló esta campaña de desprestigio con el objetivo de socavar la reputación de Sanders ante el profesorado y el alumnado, asignándole cursos que ella no quería impartir, presentando un resumen desfavorable de sus evaluaciones docentes y votando en contra de su titularidad académica. Más tarde, un juez federal calificó estas acciones de represalias, lo que dio lugar a un acuerdo indemnizatorio de 750.000 dólares.

La reputación es una forma de capital social que afecta el empleo, los ingresos, las redes sociales y profesionales de una persona, así como su acceso a las instituciones. Destruir la credibilidad de una persona a veces es simplemente obra de un troll online detestable. Pero otras veces se trata de una maniobra defensiva calculada por parte de quienes se enfrentan a acusaciones de conducta indebida. Incapaces de refutar las pruebas, intentarán desacreditar al acusador. Y, en otras ocasiones, es una herramienta para ganar la competencia por la atención y la influencia.