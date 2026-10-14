Agua sucia en movimiento

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Monsi
por Monsi
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    Agua sucia en movimiento
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La crisis por el suministro de agua contaminada en Guadalajara desencadenó una fuerte protesta ciudadana el pasado fin de semana, la cual terminó en enfrentamientos y un operativo de represión policial.

Las autoridades utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y camiones de bomberos con chorros de agua a presión para dispersar a la multitud, pese a que en la manifestación también participaban menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, lo que fue calificado como una violación a los derechos humanos.

Además, hubo 39 detenciones, de acuerdo con información oficial, aunque colectivos civiles estimaron más de 50.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cndh-pide-a-jalisco-respetar-derechos-de-manifestantes-tras-protesta-por-agua-contaminada-OH24106668
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-confronta-a-movimiento-ciudadano-por-crisis-de-agua-sucia-en-jalisco-MA23986974
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/pablo-lemus-culpa-a-grupo-de-choque-y-descarta-privatizar-el-agua-tras-represion-en-guadalajara-OO24083872
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