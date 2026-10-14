POLITICÓN: AHMSA: ¿Promesa cumplida? Sin pruebas, CIESA afirma pago por 56 mdd

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    POLITICÓN: AHMSA: ¿Promesa cumplida? Sin pruebas, CIESA afirma pago por 56 mdd

Al filo del plazo, Domínguez Arteaga informó que había cumplido con el depósito de la garantía, pero sin ningún documento probatorio habrá de esperar a ver qué dice Juzgado

I. BATAS EN REBELDÍA

Al director del IMSS, Zoé Robledo, se le está complicando la relación con sus propios trabajadores. Las protestas que comenzaron en la capital del país llegaron también a Saltillo, donde médicos, enfermeras y personal de distintas áreas salieron a reclamar mejores salarios, más plazas y materiales para atender a los pacientes. Los inconformes aseguran que hay hospitales donde faltan insumos tan elementales como gasas y alcohol. El Instituto presume inversiones y nuevos hospitales, pero quienes trabajan dentro describen una realidad sombría. ¿De qué sirve levantar edificios si después no hay con qué atender a los enfermos?

II. SINDICATO SORDO

El malestar de los trabajadores también tiene destinatario sindical. Los manifestantes reclaman la salida de Rafael Olivos Hernández, dirigente nacional, a quien acusan de no defender sus intereses. Este miércoles está prevista una consulta sobre el incremento salarial, pero las inconformidades incluyen pensiones, falta de personal y mejores condiciones de trabajo. Los empleados protestan contra sus patrones y también contra quienes deberían representarlos...

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/trabajadores-del-imss-retiran-planton-en-saltillo-esperan-negociacion-en-cdmx-FF24120498

III. ¿SERÁ?

Ya tarde anoche, casi en el filo del plazo que se le otorgó, José Arturo Domínguez Arteaga AKA “El Nuevo Dueño de AHMSA”– informó, a través de la cuenta de Instagram que abrió apenas el 26 de septiembre pasado, la cual cuenta con apenas media docena de publicaciones, que ha cumplido con el depósito de la garantía de seriedad que, por un monto superior a los 56 millones de dólares, debía entregar. El “Comunicado oficial” que colgó en su cuenta no fue acompañado de ningún documento probatorio, como un acuse de recibo del juzgado de Ruth Huerta, o la copia del documento con el cual se realizó la transferencia de fondos.

IV. NO LO SÉ, RICK...

“La promesa se cumplió” es la frase que Domínguez Arteaga decidió utilizar como encabezado del texto en el cual también se asegura que “durante las próximas dos semanas está previsto iniciar los pagos a los trabajadores”. La insistencia en este argumento, que ya fue desmentido en su momento por el síndico de la Quiebra, es lo que más dudas levanta. Habrá que esperar a ver qué se dice hoy desde el Juzgado, porque resulta muy difícil creer en los dichos del representante de CIESA.

https://vanguardia.com.mx/opinion/politicon/politicon-ahmsa-ahora-que-anunciara-el-sindico-de-la-quiebra-GP24096536

V. GIGANTE INDUSTRIAL

La Región Centro tiene motivos para celebrar. El gobernador Manolo Jiménez inauguró en Castaños la expansión de Arcosa Meyer Utility Structures, con una inversión de 2 mil 100 millones de pesos. La nueva galvanizadora, Galva 61, incorpora tecnología de punta y, según la compañía, convierte al complejo en su planta más grande de Norteamérica. El proyecto requirió más de dos años de trabajo, con participación de empresas y especialistas de nueve países. Una inversión de esta magnitud cobra especial significado en una región que busca diversificar su economía. ¿Será el comienzo de una nueva etapa industrial para Monclova y sus alrededores?

VI. NUEVOS HORIZONTES

El alcalde Carlos Villarreal ha acompañado la estrategia de promoción industrial del gobernador y de la Región Centro. La expansión en Castaños suma más de 200 nuevos trabajadores y abre oportunidades para la proveeduría regional. La coordinación entre Estado, municipios e iniciativa privada adquiere especial importancia ante la necesidad de recuperar empleos. La inversión ya está materializada en instalaciones productivas, no solamente anunciada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/invierte-arcosa-2-mil-millones-de-pesos-en-expansion-de-operaciones-en-castanos-DF24120535

VII. ALTURA LEGISLATIVA

El diputado Guillermo Ruiz Guerra logró inscribir su nombre en una página distinguida de la historia legislativa de Coahuila. Gracias a su iniciativa, el Congreso reconoció al rodeo como Patrimonio Cultural Intangible del Estado, con el respaldo de 19 legisladores más. La decisión concede a las tradiciones vaqueras un lugar de especial consideración en nuestra herencia cultural. Hay que reconocer la sensibilidad de quienes supieron apreciar la trascendencia de esta propuesta y conducirla hasta su aprobación. Porque no cualquiera tiene la fortuna de dejar semejante testimonio de su paso por el Poder Legislativo.

VIII. GLORIA VAQUERA

Y qué decir de los 19 legisladores que acompañaron tan distinguida iniciativa. Su sensibilidad cultural merece un reconocimiento especial. Con admirable visión, el Congreso de Coahuila ha sabido elevar las habilidades vaqueras, el dominio de la reata y las artes de la monta a la categoría de patrimonio intangible. Una jornada parlamentaria para recordar, de esas que enriquecen la historia institucional y dejan constancia del talento de nuestros representantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/declara-congreso-de-coahuila-al-rodeo-como-patrimonio-cultural-intangible-del-estado-AG24110880

IX. SOMBRERO AJENO

Muy movido anda el profesor Juan Manuel Ríos Ortega, quien aspira a dirigir la Sección 38 del SNTE y ahora tiene entre sus temas favoritos la remodelación de los quirófanos de la Clínica del Magisterio en Saltillo. El detalle es que Ríos ya ocupó cargos en el comité sindical y conoce de sobra los viejos problemas del servicio médico. La renovación del quirófano ambulatorio se puso en operación en julio de 2025, durante la gestión de la actual dirigente, Isela Licerio. Ahora que abundan los discursos sobre las mejoras, convendría conocer qué gestiones realizó cada quien. ¿Qué impulsó Ríos cuando tuvo responsabilidades y no solamente aspiraciones?

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