Aumentan mujeres jefas del hogar en Coahuila; 18% de los hogares se encabezan por madres solteras
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
En los últimos 10 años, este indicador subió casi 10%; no obstante, la entidad es la tercera con menor proporción
En Coahuila aumentó el porcentaje de mujeres que encabezan los hogares del estado, de acuerdo con la última Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además de ofrecer una actualización de las estimaciones poblacionales de las entidades federativas, la Encuesta Intercensal del Inegi permite conocer las distintas realidades sociales y económicas que se viven en los hogares mexicanos.
De acuerdo con el estudio, en Coahuila hay aproximadamente un millón 29 mil hogares, de los cuales 30.9 por ciento reconoció a una mujer como jefa del hogar.
Esta proporción aumentó casi siete puntos porcentuales respecto a 2015, cuando 24 por ciento de los hogares coahuilenses reportó que una mujer ocupaba ese lugar.
A nivel nacional, Coahuila se mantuvo en el tercer lugar entre las entidades con menor proporción de hogares encabezados por mujeres, sin cambios respecto al sitio que ocupaba en la medición anterior.
La jefatura del hogar se determina a partir del reconocimiento de las personas encuestadas. Se considera jefa o jefe a quien los integrantes del hogar identifican como tal, independientemente de su situación conyugal, de si tiene hijos o de si vive solo o acompañado.
En el ámbito familiar, el Inegi estima que alrededor de 872 mil de los hogares registrados en Coahuila corresponden a familias. De estos, 18.76 por ciento reportó una jefatura encabezada por mujeres que, además, son madres solteras.