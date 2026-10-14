Papa León XIV pasó una noche ‘tranquila’ tras la cirugía para extirparle un tumor maligno del pulmón; envía mensaje en homilía

“La noche del Papa transcurrió tranquilamente. Se proporcionará más información a lo largo del día”, señaló la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un mensaje publicado a través de su canal de Telegram. El parte no aportó nuevos detalles clínicos sobre el estado del pontífice, de 71 años.

El papa León XIV de 71 años pasó una noche tranquila en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma tras someterse a una intervención por un adenocarcinoma en el pulmón derecho. La Santa Sede comunicó este miércoles que dará nuevas informaciones a lo largo de la jornada para informar la evolución del estado de salud del pontífice.

La intervención tuvo lugar el martes y representó la primera hospitalización de León XIV desde el inicio de su pontificado. El Vaticano calificó el procedimiento como exitoso e informó que no hubo complicaciones durante la cirugía. El pontífice ingresó al Gemelli el martes a las 13.07 (hora local) para someterse a una cirugía torácica videoasistida dirigida por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital romano, para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho .

LA CIRUGÍA LOGRÓ UNA EXTIRPACIÓN COMPLETA DE LA LESIÓN Y EL PONTÍFICE MOSTRÓ UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN POSTOPERATORIA

La operación duró 90 minutos, aunque León XIV permaneció tres horas en el quirófano. El examen histológico efectuado durante la intervención confirmó “el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como sospechaban a partir de los exámenes preoperatorios”, según el comunicado de la Santa Sede recogido por Vatican News. El Vaticano utilizó el término “radicalidad” para describir el alcance de la cirugía, lo que implica que el equipo médico buscó extirpar por completo el tejido detectado. “La cirugía fue un éxito y no hubo complicaciones”, indicó el comunicado oficial.

Tras salir del quirófano, el pontífice despertó sin dificultades y pasó un período breve bajo observación antes de volver a su habitación en la décima planta del hospital. “Al despertarse, se mostró de inmediato lúcido y orientado y, según informó a los periodistas el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, cuando regresó a la habitación, pidió la cena”, informó la agencia oficial vaticana.

LOS ESTUDIOS SOBRE LOS GANGLIOS LINFÁTICOS SERÁN CLAVES PARA DETERMINAR LOS PRÓXIMOS PASOS DEL TRATAMIENTO MÉDICO

Los médicos realizarán exámenes postoperatorios durante los próximos días y analizarán el material extraído, incluidos los ganglios linfáticos, para establecer si existen signos de propagación de la enfermedad. El comunicado médico no mencionó por ahora quimioterapia, inmunoterapia ni otras terapias, ya que la Santa Sede señaló que los especialistas esperarán los estudios anatomopatológicos antes de definir la conducta posterior.

El doctor Stephen Liu, especialista en cáncer de pulmón del Lombardi Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Georgetown, explicó a Associated Press que el diagnóstico no basta para fijar el estadio de la enfermedad. “Necesitamos saber qué tan grande es, cuántos puntos en el pulmón están involucrados, si es solo un nódulo o más de uno, y si los ganglios linfáticos son cancerosos”, afirmó. Liu indicó que una eventual extensión del cáncer requeriría estudios complementarios para decidir entre tratamientos como quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas, mientras el Vaticano no informó resultados de los análisis de ganglios ni un plazo para su difusión.

El cancer de pulmón del tipo adenocarcinoma es el más frecuente, y en el caso de León XIV la información describe una lesión localizada, lo que representa un factor relevante. La vocera médica de la American Lung Association, Juanita Mora, declaró a AFP que este tipo de cáncer “se detecta en etapas tempranas, tiene un pronóstico muy, muy bueno”, precisando que ante una detección precoz la supervivencia a cinco años se sitúa entre “80 a 98 por ciento”.

Asimismo, la jefa de cirugía torácica del hospital Puerta de Hierro de España, Nuria Novoa, explicó al canal TRECE, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la posibilidad de una lesión localizada “da una expectativa de que ha ido a quirófano con una enfermedad muy precoz, muy cogida a tiempo”, aunque advirtió que “la última palabra la va a tener el patólogo”.

Novoa añadió que la extirpación de un lóbulo supone una reducción de la capacidad respiratoria a medio y largo plazo, aunque el resto del órgano puede compensar parte de la función.

DATOS CLAVE SOBRE EL DIAGNÓSTICO Y LA HOMILÍA PAPAL

· Intervención médica: La cirugía asistida por video duró 90 minutos dentro del hospital Gemelli de Roma.

· Evaluación clínica: Los análisis de los ganglios linfáticos definirán si se requieren tratamientos complementarios en el diagnóstico medico.

· Mensaje vaticano: La homilía enviada por el pontífice destacó el valor de la vida familiar y la oración compartida.

A PESAR DE SU CONVALECENCIA EL PAPA ENVIÓ UN MENSAJE SOBRE EL FUTURO DE LA FAMILIA LEÍDO EN LA PLAZA DE SAN PEDRO

El Papa León XIV sostuvo que “sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro” en una homilía leída durante una misa en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. El cardenal Luis Antonio Tagle fue el encargado de leer el texto este miércoles, en la celebración por los 10 años de la exhortación apostólica Amoris laetitia. El Papa no participó de la ceremonia porque se está recuperando de la cirugía torácica realizada en el Policlínico Agostino Gemelli.

En el texto, León XIV destacó que el amor entre los esposos se construye con el crecimiento compartido y el respeto por la singularidad de cada uno, afirmando que la verdadera alegría surge de una unión fortalecida con el tiempo. El Pontífice pidió acompañar a los jóvenes que se preparan para el matrimonio desde la infancia, remarcando que la vida familiar cotidiana es la primera escuela del afecto y del aprendizaje del amor.