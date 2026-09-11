El camino de Odiseo: Ejecuta con rigor o naufragas (parte 2)

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Opinión
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    El camino de Odiseo: Ejecuta con rigor o naufragas (parte 2)
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Evitar la confrontación por comodidad no protege al equipo; sólo lo condena al naufragio de la mediocridad

En la entrega anterior vimos cómo Odiseo se ató al mástil para resistir a las sirenas, venció la amnesia del loto y derrotó con astucia al Cíclope. Pero la aventura no termina ahí; el regreso a Ítaca todavía tiene peligros: tentaciones, sacrificios, ¡hasta en casa el desafío final!

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-camino-de-odiseo-atarse-al-mastil-o-morir-parte-i-AA23108888

Si quieres consolidar tu liderazgo y llevar tu barco a puerto seguro, analiza esta segunda entrega de la Odisea comercial:

5). LOS ODRES DE EOLO: NO ABRAS LO QUE NO ENTIENDES

Eolo le regaló a Odiseo un odre de piel que contenía vientos tempestuosos. Cuando ya divisaban las costas de su hogar, la tripulación –movida por la codicia de creer que contenía tesoros– lo abrió a escondidas. La tempestad liberada los regresó al punto de partida.

En el mundo corporativo, son los atajos sin alineación. Ocurren cuando la dirección traza un rumbo, pero el área operativa, por falta de información o confianza, decide improvisar. Un plan no comunicado ni alineado con la cultura interna termina saboteado por la propia tripulación. Cuando busques la siguiente “fórmula secreta”, asegúrate de que tu equipo la entienda.

6) ESCILA Y CARIBDIS: NO DECIDIR TAMBIÉN CUESTA

Para atravesar un estrecho peligroso, Odiseo tuvo que elegir entre dos males: Caribdis, un monstruoso remolino que engulliría el barco entero, o Escila, una criatura de seis cabezas que devoraría indefectiblemente a seis de sus hombres. Odiseo no dudó: prefirió pagar el costo controlado de seis marineros antes que arriesgar la destrucción total de su nave.

Muchos directivos quedan paralizados buscando el “cero riesgo”. Evadir decisiones difíciles –como soltar clientes pequeños o despedir colaboradores tóxicos– sin ver que Caribdis devora su rentabilidad. Evitar la confrontación por comodidad no protege al equipo; sólo lo condena al naufragio de la mediocridad.

7) LAS VACAS DE HELIOS: LA CULTURA APARECE CUANDO NADIE MIRA

En la isla de Trinacria, Circe y Odiseo advirtieron a la tripulación que no debían tocar el ganado sagrado del Sol. En cuanto Odiseo se alejó para orar, sus hombres rompieron el innegociable. Comieron las vacas buscando satisfacción inmediata, desatando una tormenta que destruyó el barco y mató a todos menos a Odiseo.

La cultura de una empresa no se demuestra cuando el director vigila, sino cuando el líder no está y aparece la tentación por romper las reglas. Ocurre cuando el equipo comercial, desesperado por la cuota mensual, liquida el margen, descuenta sin autorización o acepta clientes dañinos. Sacrificar los innegociables por un “atracón” de ventas inmediatas alimenta hoy, pero destruye el futuro de la empresa.

8) EL ARCO DE ODISEO: LA EJECUCIÓN SE CONSTRUYE ANTES DE NECESITARLA

Al volver a Ítaca, Odiseo encontró su palacio invadido por pretendientes. Para recuperar su trono, debía tensar un arco gigante que sólo él podía doblar y atravesar doce hachas alineadas. Lo logró por su disciplina, dominio técnico y el rigor acumulado por años en su oficio.

La estrategia sin ejecución es mera retórica. Puedes tener la mejor visión, pero el mercado sólo premia a quien tiene la capacidad operativa y el rigor para disparar con precisión cuando llega el momento.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-cultura-no-se-arregla-con-cursos-PK22825912

BITÁCORA PARA EL LÍDER

Regresar a Ítaca no es cuestión de suerte; es cuestión de liderazgo, procesos y carácter. El crecimiento sostenible no vendrá por un “milagro”, sino por la consistencia del estratega que usa el largo plazo como brújula, el mediano como ruta y el corto como disciplina diaria estricta.

La estrategia te señala Ítaca. La ejecución determina si llegas. En tu organización hoy, ¿cuál es el odre que tu equipo abre cuando te ausentas?

Crece o muere.

Gracias, Luis Patrón, por la idea de este artículo.

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Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

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