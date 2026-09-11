El camino de Odiseo: Ejecuta con rigor o naufragas (parte 2)

En la entrega anterior vimos cómo Odiseo se ató al mástil para resistir a las sirenas, venció la amnesia del loto y derrotó con astucia al Cíclope. Pero la aventura no termina ahí; el regreso a Ítaca todavía tiene peligros: tentaciones, sacrificios, ¡hasta en casa el desafío final!

Si quieres consolidar tu liderazgo y llevar tu barco a puerto seguro, analiza esta segunda entrega de la Odisea comercial:

5). LOS ODRES DE EOLO: NO ABRAS LO QUE NO ENTIENDES

Eolo le regaló a Odiseo un odre de piel que contenía vientos tempestuosos. Cuando ya divisaban las costas de su hogar, la tripulación –movida por la codicia de creer que contenía tesoros– lo abrió a escondidas. La tempestad liberada los regresó al punto de partida.

En el mundo corporativo, son los atajos sin alineación. Ocurren cuando la dirección traza un rumbo, pero el área operativa, por falta de información o confianza, decide improvisar. Un plan no comunicado ni alineado con la cultura interna termina saboteado por la propia tripulación. Cuando busques la siguiente “fórmula secreta”, asegúrate de que tu equipo la entienda.

6) ESCILA Y CARIBDIS: NO DECIDIR TAMBIÉN CUESTA

Para atravesar un estrecho peligroso, Odiseo tuvo que elegir entre dos males: Caribdis, un monstruoso remolino que engulliría el barco entero, o Escila, una criatura de seis cabezas que devoraría indefectiblemente a seis de sus hombres. Odiseo no dudó: prefirió pagar el costo controlado de seis marineros antes que arriesgar la destrucción total de su nave.

Muchos directivos quedan paralizados buscando el “cero riesgo”. Evadir decisiones difíciles –como soltar clientes pequeños o despedir colaboradores tóxicos– sin ver que Caribdis devora su rentabilidad. Evitar la confrontación por comodidad no protege al equipo; sólo lo condena al naufragio de la mediocridad.

7) LAS VACAS DE HELIOS: LA CULTURA APARECE CUANDO NADIE MIRA

En la isla de Trinacria, Circe y Odiseo advirtieron a la tripulación que no debían tocar el ganado sagrado del Sol. En cuanto Odiseo se alejó para orar, sus hombres rompieron el innegociable. Comieron las vacas buscando satisfacción inmediata, desatando una tormenta que destruyó el barco y mató a todos menos a Odiseo.

La cultura de una empresa no se demuestra cuando el director vigila, sino cuando el líder no está y aparece la tentación por romper las reglas. Ocurre cuando el equipo comercial, desesperado por la cuota mensual, liquida el margen, descuenta sin autorización o acepta clientes dañinos. Sacrificar los innegociables por un “atracón” de ventas inmediatas alimenta hoy, pero destruye el futuro de la empresa.

8) EL ARCO DE ODISEO: LA EJECUCIÓN SE CONSTRUYE ANTES DE NECESITARLA

Al volver a Ítaca, Odiseo encontró su palacio invadido por pretendientes. Para recuperar su trono, debía tensar un arco gigante que sólo él podía doblar y atravesar doce hachas alineadas. Lo logró por su disciplina, dominio técnico y el rigor acumulado por años en su oficio.

La estrategia sin ejecución es mera retórica. Puedes tener la mejor visión, pero el mercado sólo premia a quien tiene la capacidad operativa y el rigor para disparar con precisión cuando llega el momento.