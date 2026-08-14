La cultura no se arregla con cursos

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    La cultura no se arregla con cursos
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Si tus vendedores conocen el proceso y tienen las herramientas, pero deciden ignorarlos, un curso es dinero sin retorno de inversión. No te falta instrucción; te falta liderazgo, disciplina y gestión del cambio

En junta reciente con el director de un grupo de agencias automotrices, recibí una solicitud común: “Alberto, necesitamos urgente una capacitación para el equipo en atención al cliente, comunicación y asertividad”.

Al hacer el diagnóstico, descubrimos una realidad incómoda: la organización tenía procesos comerciales definidos, manuales estructurados y guías escritas paso a paso. El problema no era de diseño; la gente simplemente no seguía los procesos, lo que deriva en un servicio deficiente y falto de empatía.

https://vanguardia.com.mx/opinion/tu-no-lo-sabes-pero-no-lo-haras-el-miedo-disfrazado-de-estrategia-IG22531867

Muchos directores generales cometen el mismo error: ante fallas de ejecución o actitud, recetan cursos como si fueran analgésicos. Piensan que explicando por centésima vez cómo hacer las cosas, la gente cambiará. No te engañes: la cultura no se arregla con capacitación. Mandar a un equipo apático a un curso de servicio sólo entrena cínicos con mejores modales.

La capacitación resuelve la falta de conocimiento, no de motivación. Si tus vendedores conocen el proceso y tienen las herramientas, pero deciden ignorarlos, un curso es dinero sin retorno de inversión. No te falta instrucción; te falta liderazgo, disciplina y gestión del cambio.

Si quieres transformar de raíz el comportamiento de tu organización, te propongo este minimanual de 5 pasos alineado con las metodologías de Salexperts:

MINIMANUAL SALEXPERTS PARA TRANSFORMAR TU CULTURA

1. Define tus innegociables y sé el ejemplo:

La cultura no la definen los valores en la pared. La frase que más utilizo para líderes que quieren transformar sus empresas es: NO ES LO QUE PREDICAS, ES LO QUE TOLERAS. Quien dirige es un amplificador: si tu gestión es fría, tu cultura será gélida. No puedes exigir empatía a vendedores en el piso de venta si lideras con apatía. Así como tampoco puedes pedir que usen el CRM si tú no lo utilizas.

2. Conecta con el beneficio individual:

La resistencia al cambio es psicológica e individual, no grupal ni lógica. Ataca la resistencia donde realmente vive: en la pregunta individual de “¿qué gano yo?”, no en el discurso corporativo del pizarrón. No intentes convencer con discursos abstractos. Explica la meta con transparencia y aclara qué beneficio concreto obtendrá cada persona al cambiar el nuevo comportamiento.

3. Involucra a los líderes clave en el diseño:

Un plan diseñado exclusivamente “desde el olimpo” de la dirección general provoca una ejecución tibia. Incorpora a los referentes de tu equipo comercial y operativo en el proceso. Cuando ayudan a pavimentar el camino, se convierten en embajadores de la nueva cultura.

4. Mide la conducta, no solo el resultado (Modelo de Intensidad Salexperts):

Las organizaciones exitosas no miden únicamente metas tardías de resultado, sino la conducta diaria que los genera (indicadores o KPIs predictivos). Si quieres resultados, mide comportamientos específicos en tiempo real. La intensidad se demuestra en la calidad de la interacción, el cumplimiento de acuerdos y la relevancia de los contactos, no en la meta de fin de mes.

5. Aplica consecuencias firmes y aísla la toxicidad:

Si un colaborador sabe qué hacer, pero decide no alinearse, impone disciplina. Tolerar las excusas destruye tu credibilidad y expande la mediocridad. Ten la valentía de remover a quienes intoxican al equipo.

https://vanguardia.com.mx/opinion/innovacion-o-solo-moda-el-costo-oculto-del-fomo-tecnologico-DA22226151

BITÁCORA PARA EL LÍDER

Tener procesos brillantes en un cajón mientras tu equipo opera bajo sus propias reglas equivale a comprar la caminadora más sofisticada para usarla de tendedero. La máquina no te baja de peso; te transforma la disciplina diaria de subirte a ella.

Revisa tu organización esta semana: ¿qué procesos clave se saltan frente a ti? Si no estás dispuesto a exigir rigor y tomar decisiones difíciles, el verdadero problema de la cultura eres tú.

Deja de predicar valores y empieza a no tolerar el incumplimiento.

En tu empresa y en tu vida: creces o mueres. Tú decides.

www.salexperts.com

Facebook: @Salexperts, @ACAldrete

LinkedIn: Alberto Cárdenas Aldrete

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Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

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