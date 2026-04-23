El Ferrari en terracería

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Opinión
/ 23 abril 2026
    El Ferrari en terracería
    FREEPIK

Un CRM de alta gama es una herramienta de precisión, pero si el entorno operativo es un camino de piedras, baches y lodo, el auto no sólo no avanzará: terminará destruido

Hace poco, platicando con Fernando, director de una empresa alimenticia en pleno crecimiento, me presumía con orgullo su más reciente adquisición: un CRM de clase mundial.

“Alberto, ahora sí tenemos el sistema de las grandes transnacionales. Costó una fortuna, pero con esto las ventas se van a disparar”, decía convencido de haber hallado la fórmula mágica.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-biologia-del-rechazo-ventas-avanzadas-NB19907028

Al escucharlo, pensé en una imagen potente: Fernando acababa de comprar un Ferrari, el auto más sofisticado y veloz del mercado. Sin embargo, al auditar a su equipo, la realidad era otra: los vendedores seguían usando libretas, ignoraban el sistema porque “les quitaba tiempo” y los pocos datos ingresados estaban incompletos. El Ferrari correría sobre la terracería. Fernando no compró una solución; compró un problema carísimo.

Un CRM de alta gama es una herramienta de precisión, pero si el entorno operativo es un camino de piedras, baches y lodo, el auto no sólo no avanzará: terminará destruido. Si tu inversión tecnológica no está dando resultados, no culpes al software; es porque pensaste que los problemas de procesos, liderazgo y cultura se arreglarían automáticamente.

Revisa estos 5 puntos donde la “terracería” de tu empresa frena a tu Ferrari:

1) El proceso: La ruta mal trazada. El CRM no arregla procesos, sólo los evidencia. La tecnología requiere reglas claras para que la potencia se traduzca en velocidad. Sin un mapa de ruta, el Ferrari sólo dará vueltas innecesarias.

2) El coto de poder: El piloto usa el carro viejo. Muchos rechazan el CRM por miedo a la transparencia. Prefieren su libreta para no rendir cuenta, creyendo que ocultar la información les da poder. Sin los datos de todo el equipo, la dirección no tiene información para dirigir a su equipo.

3) La productividad: El freno de mano puesto. Si el sistema obliga al vendedor a perder horas en “carpintería de datos” inútiles, lo estás frenando. La inversión de tiempo del vendedor en el uso del sistema debe ser compensada con más ventas y comisiones; de lo contrario, será abandonada por ineficiente.

4) La cultura: Integra a los pilotos. La convicción de que la herramienta es un beneficio para el usuario es el combustible. Sin la filosofía correcta, tienes un objeto de lujo oxidándose en el garaje.

5) El liderazgo: El dueño de la escudería. Si tú, como líder, no vives en el CRM, el proyecto está muerto. El líder debe ser el primero en subirse al auto; si no usas la información del sistema para decidir, nadie más lo hará.

MENSAJE PARA TU VIDA: LA TRAMPA DE LA ‘CAMINADORA’

Esta desconexión entre la herramienta y el resultado no sólo pasa en las empresas; nos pasa a todos en lo personal. Comprar el CRM más caro y no tener procesos es exactamente igual a comprar la caminadora más sofisticada del mercado y usarla para colgar ropa.

Creemos que el ticket de compra sustituye al esfuerzo. Pensamos que tener la suscripción al gimnasio, la app de meditación premium o el gadget de última generación nos convierte automáticamente en personas más sanas o productivas. Pero la herramienta es sólo un multiplicador: si la multiplicas por cero disciplina, el resultado sigue siendo cero.

https://vanguardia.com.mx/opinion/siete-pilares-estrategicos-para-un-mundo-en-caos-JP19704739

En tu vida, al igual que en tu empresa, el cambio no está en el “aparato”, sino en la voluntad de pavimentar el camino. De nada sirve el Ferrari si no estás dispuesto a cambiar la terracería de los viejos hábitos en tu empresa por una autopista bien diseñada hacia la línea de meta.

¿Vas a seguir comprando “caminadoras” para colgar camisas o vas a empezar a correr?

Diseña el entorno para ganar o resígnate a fallar.

Crece o muere.

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Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

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