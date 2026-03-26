Siete pilares estratégicos para un mundo en caos

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Opinión
/ 26 marzo 2026
    Siete pilares estratégicos para un mundo en caos
    IA

No importa quién gane la siguiente elección o qué pase en el Medio Oriente; tu cliente seguirá buscando mejores soluciones, más rápidas y a un precio justo

El mundo actual parece diseñado por un guionista de suspenso con insomnio. En apenas unos meses, hemos visto noticias que habrían parecido imposibles: la captura de Nicolás Maduro en una operación cinematográfica, el deseo de Donald Trump de comprar Groenlandia, la guerra de aranceles globales y el bombardeo de Irán con la sorprendente respuesta de ataques a instalaciones en Arabia Saudita.

Ante tal volatilidad, la pregunta que más recibo en las salas de juntas es: “¿Cómo diablos planteo una estrategia sólida si no sé qué locura pasará mañana?”.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-injusticia-divina-el-refugio-de-nuestro-ego-KL19569254

Jeff Bezos tiene la respuesta más inteligente al respecto. Él comenta que siempre le preguntan qué cambiará en los próximos diez años, pero casi nunca qué es lo que NO cambiará. Bezos afirma que es imposible construir un negocio sobre variables; la estrategia se edifica sobre lo inmutable. Su lógica es aplastante: “En diez años, ningún cliente me dirá: ‘Jeff, me encantan tus productos, pero ojalá fueran más caros’ o ‘ojalá los paquetes tardaran más en llegar’”.

Si quieres una estrategia ganadora, deja de mirar las noticias y revisa estos 7 pilares estratégicos que no van a cambiar:

1) El cliente. El valor lo define el mercado, no nosotros. No gana el mejor producto, sino el que el cliente entiende y justifica como valioso. Entender qué le duele, cómo decide y cómo compra es el cimiento de cualquier plan. Antes de ejecutar, define tu mercado objetivo; no puedes ser el mejor para todos. Sólo así sabrás si el crecimiento deberá venir por captación de nuevos clientes o por mayor penetración en clientes actuales.

2) La originalidad. Hacer lo mismo que tu competencia, al mismo precio y de la misma forma, no es estrategia; es pereza. El mercado sólo premia la diferenciación. Si tu cliente no percibe una diferencia tangible, tu única variable será el precio, y esa es una carrera hacia el fondo donde nadie gana. Asegúrate de que tus diferenciadores sean, a la vez, los motivos reales de compra.

3) Los sacrificios. Estrategia es, en esencia, decidir qué NO hacer. No puedes atender todos los canales, segmentos ni vender todos los productos simultáneamente. Definir a qué clientes sí y a cuáles no ir (Modelo de Intensidad Salexperts) es clave para no dispersar esfuerzos. Una estrategia ganadora acepta que la especialización requiere renuncia.

4) La acción. Un plan brillante con ejecución mediocre perderá ante uno sencillo bien ejecutado. La venta es un proceso, no un evento de suerte. El seguimiento, la disciplina y el ritmo de trabajo convierten las ideas en resultados. Sin indicadores claros (pipeline, conversión, actividad), no hay gestión ni mejora posible.

5) La flexibilidad. Mantener una estrategia rígida en un mercado volátil es un suicidio. Ajustar el rumbo con base en el aprendizaje y los datos no es “reaccionar”, es evolucionar de forma estratégica.

6) Rentabilidad. Debes tener claridad absoluta sobre qué productos, servicios, clientes o regiones aportan realmente el margen necesario para la salud presente y futura del negocio. No todo lo que factura suma.

7) La marca. Cuida que tu marca refleje y comunique tus ventajas competitivas para que el mercado las entienda. En tiempos de crisis, tu marca será, quizás, el último activo con el que cuentes para transformar o rescatar tu negocio.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cerrar-al-2-no-es-mala-suerte-LM19404258

REFLEXIÓN FINAL

No importa quién gane la siguiente elección o qué pase en el Medio Oriente; tu cliente seguirá buscando mejores soluciones, más rápidas y a un precio justo.

Las empresas que sobreviven no son las que predicen el futuro, son las que dominan lo que nunca cambia.

La próxima vez que una noticia te quite el sueño, regresa a lo básico. Esas son las únicas coordenadas que te confirmarán si vas por el camino correcto.

www.salexperts.com

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Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

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