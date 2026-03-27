Redes sociales y tabacaleras: los infames paralelismos

Toda proporción guardada, las sentencias contra Meta y Google en las cortes de Nuevo México y Los Ángeles constituyen el equivalente de lo ocurrido en su momento a Philip Morris y demás empresas tabacaleras condenadas a finales de los años 90 al pago de indemnizaciones multimillonarias. Y digo “toda proporción guardada”... porque este caso apunta para ser aún mayor.

Esta semana se ha registrado un hito histórico en la biografía de las redes sociales. Dos cortes de Estados Unidos impusieron millonarias sanciones a las empresas Meta (Facebook/Instagram) y Google (YouTube), tras encontrarles culpables de dañar intencionalmente la salud emocional de personas concretas.

La comparación no es gratuita. Las similitudes en la evolución de los casos resueltos esta semana, con el de las tabacaleras, ya ha llevado a diversos analistas, abogados y legisladores estadounidenses a bautizar este episodio como el “Big Tobacco moment de Silicon Valley”.

Existen al menos cinco puntos críticos de similitud entre el caso de las tabacaleras (Big Tobacco, como se les conoce en inglés) y el de las redes sociales (Big tech):

1. El conocimiento del daño. Tal como ocurrió con los productores de cigarrillos, en el juicio de esta semana en Los Ángeles se demostró cómo los ejecutivos de Meta y Google sabían de los efectos adversos causados por sus plataformas en las personas y cómo éstos agravan la depresión, la ansiedad y la dismorfia corporal en menores. Aun así, tomaron decisiones para privilegiar el “engagement”, es decir, el tiempo en pantalla, sobre la seguridad.

2. La ingeniería intencional para provocar adicción. Tal como las Big Tobacco hicieron en su momento, manipulando los niveles de nicotina y añadiendo amoniaco a los cigarrillos para generar una dependencia física, las Big Tech utilizan diseño conductual y algoritmos con los cuales “secuestran”, literalmente, el sistema de dopamina del cerebro humano.

3. La ausencia de advertencias al consumidor. Durante décadas, y a pesar de recibir solicitudes puntuales en ese sentido, las tabacaleras se resistieron a incluir etiquetas advirtiendo sobre los efectos nocivos para la salud derivados del consumo de cigarros. Las Big Tech no solamente no advierten de los riesgos inherentes a su uso: se presentan como herramientas inocuas cuyo noble fin es “conectar comunidades”.

4. La estrategia de “atraparlos de por vida”. La tabacaleras diseñaron en su momento campañas dirigidas a captar consumidores jóvenes a partir de una premisa: la adicción construida a temprana edad es prácticamente imposible de romper. Las empresas de redes también lo tienen claro: las mejores víctimas son los niños, pues se trata de individuos cuyos cerebros no han terminado de desarrollar la corteza prefrontal de la cual depende el desarrollo de los mecanismos de auto control.