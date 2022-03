El legado del ‘Mijis’

Pedro Carrizales Becerra, mejor conocido como el “Mijis”, quien lamentablemente murió hace unos días, demostró en una corta pero productiva carrera en el sector público, cómo deben comportarse los políticos, ya que él se salió del molde tradicional, demostrando con acciones, más que con palabras, lo que implica ser un representante de la sociedad, dejando tras de sí un importante legado que intentaré resumir en esta colaboración.

En principio rompió estigmas, al resultar electo como diputado local en San Luis Potosí a pesar de los ataques; demostró que todos los sectores de la población merecían ser representados y, como ex integrante de una pandilla urbana, se tomó muy en serio la tarea de darle voz a sectores que tradicionalmente no eran escuchados en los ámbitos legislativos.

Los políticos tradicionales suelen atacar los errores de los integrantes de otros partidos, pero son poco críticos con los errores de los militantes de sus partidos, pero el “Mijis” señaló por igual los errores de otros partidos, así como los de Morena y el PT, que lo postularon. De hecho, siendo diputado renunció al PT por estar en desacuerdo con los actos de corrupción que se daban al interior del partido.

No dudó tampoco en señalar aspectos en los que no estaba de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, le recriminó haber saludado a la madre del “Chapo”, o cuando López Obrador declaró que el derecho al aborto podría ser sujeto de consulta ciudadana, el “Mijis” señalo lo siguiente: “Los derechos humanos no pueden consultarse; las mayorías jamás deberán decidir sobre los derechos de las minorías. Si fuera así, igual y la esclavitud aún no terminaría y las mujeres seguirían sin votar”.

Los políticos en México también utilizan su influencia para proteger los ilícitos de sus familiares, pero ante un posible acto de violencia de género de uno de sus hijos, el propio “Mijis” pidió públicamente que si era responsable se le sancionara, en una actitud que pocas veces se observa, al entender que los familiares de las personas públicas también cometen delitos.

En su corta carrera como diputado presentó iniciativas en temas de alto impacto social, como la violencia de género, la reforma de los sistemas de readaptación social en cárceles, la desaparición de personas, el aborto, la legítima defensa para repeler ataques sexuales, la prohibición de peleas de animales, el derecho de los hijos a recibir alimentos, la creación de transporte público exclusivo para mujeres, la adopción de menores en estado de orfandad, impuestos en favor de las energías renovables, incluso presentó un punto de acuerdo en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Derivado de lo ya expresado, pocas veces un legislador local logra reflectores nacionales, se convierte en líder de opinión que representa a los que antaño no tuvieron voz, por tanto, con la partida del “Mijis” se pierde una voz sensata y necesaria en el debate nacional, una especie de conciencia sobre los temas que no debemos olvidar en la agenda pública y un generador de cambios.

