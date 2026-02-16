‘Hay libertad de expresión pero no lo voy a leer’... Sheinbaum sobre libro de Julio Scherer

Durante una conferencia, la mandataria fue cuestionada sobre posibles reflexiones derivadas de las revelaciones que, según reportes, aborda la obra respecto a decisiones gubernamentales del pasado. En respuesta, señaló que la crítica y la autocrítica siempre son necesarias, pero que quienes participan en un proceso de transformación deben actuar con coherencia respecto a sus principios.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no ha leído ni tiene intención de leer el libro Ni venganza ni perdón , escrito por Julio Scherer Ibarra , y consideró que su contenido no tendrá repercusiones en la percepción ciudadana sobre el movimiento político que representa.

Sheinbaum enfatizó que su trayectoria política y la de su administración están respaldadas por el mandato popular, no por intereses de poder, reiterando que el objetivo central de su gobierno es la transformación del país.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CUESTIONAMIENTOS A LAS FUENTES

La presidenta subrayó que en México existe libertad de expresión, por lo que cualquier persona puede publicar obras o emitir opiniones, aunque dejó claro que eso no implica que ella deba involucrarse en su contenido.

También cuestionó la solidez de las fuentes y denuncias que, según versiones periodísticas, se incluyen en el libro. Indicó que, en caso de existir acusaciones formales, estas deberían presentarse mediante los canales legales correspondientes y no únicamente en publicaciones editoriales.

En ese sentido, la mandataria insistió en que el debate generado por la obra debe analizarse con responsabilidad, especialmente cuando se trata de temas políticos que pueden influir en la opinión pública.

IMPACTO LIMITADO MÁS ALLÁ DEL “CÍRCULO ROJO”

Sheinbaum consideró que la conversación generada en torno al libro se concentra principalmente en redes sociales y en sectores políticamente activos, conocidos como el “círculo rojo”, pero no necesariamente en la mayoría de la población.

Según su postura, los temas que realmente influyen en la percepción ciudadana son aquellos relacionados con la vida cotidiana, como la economía, la seguridad y los programas sociales, más que debates editoriales.

La presidenta reiteró que su administración continuará enfocada en las políticas públicas y en los compromisos asumidos con la ciudadanía, independientemente de las críticas externas.

CONSECUENCIA POLÍTICA Y NARRATIVA DE TRANSFORMACIÓN

Durante sus declaraciones, Sheinbaum insistió en que los movimientos políticos deben mantener congruencia entre discurso y acciones, señalando que la legitimidad se construye con resultados y no con polémicas mediáticas.

También destacó que su llegada al poder no fue producto de imposiciones, sino del respaldo ciudadano, lo que —afirmó— fortalece la continuidad del proyecto político que encabeza.

El posicionamiento presidencial ocurre en medio de un debate público que ha generado opiniones diversas en ámbitos políticos, mediáticos y académicos.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL LIBRO Y EL DEBATE

• El libro ha generado conversación principalmente en redes sociales y espacios de análisis político.

• Las obras políticas suelen influir más en sectores especializados que en el público general.

• La libertad de expresión protege tanto la publicación de libros como la crítica a su contenido.

El episodio refleja cómo las publicaciones editoriales pueden convertirse en detonantes de debate político, aunque su impacto real depende del contexto social y del interés ciudadano en los temas abordados.