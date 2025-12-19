‘El Limones’: una raya más en el pellejo de la 4T

/ 19 diciembre 2025
    'El Limones': una raya más en el pellejo de la 4T

Los esfuerzos del oficialismo para proteger a su aliado Pedro Haces, líder de la CATEM, luego del arresto de “El Limones”, han terminado por impedirle al Gobierno de la República vender el golpe como un triunfo contra la criminalidad

Lo dejamos por escrito en la colaboración de este espacio correspondiente al pasado 23 de agosto: la acumulación de señalamientos públicos en torno al comportamiento gangsteril de quienes dirigen (¿dirigían?), en el Estado de Durango, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México -mejor conocida como CATEM-, urgía a la intervención del Gobierno de la República desde hacía meses.

Porque, para cuando la reportera del diario Reforma, Claudia Guerrero, cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum -en su mañanera del 22 de agosto- ya había corrido mucha agua bajo el río: manifestaciones de protesta, bloqueo de carreteras por parte de transportistas, colocación de mantas en la vía púbica denunciando a la “central obrera”, publicación de desplegados suscritos por múltiples cámaras empresariales...

No era un “secreto a voces” sino una auténtica catarata de acusaciones concretas y sin ambigüedades: la CATEM registra en Durango un comportamiento idéntico al de una organización criminal. Lo suyo no ha sido la búsqueda de agremiados a quienes representar en defensa de sus derechos, sino la identificación de víctimas a las cuales someter a extorsión.

Pese a ello, la mandataria evadió los cuestionamientos periodísticos atrincherándose en una coartada clásica: “...ahí donde hay denuncia de un delito, independientemente de quién sea, cómo sea, se tiene que hacer la investigación y tiene que llevar la carpeta de investigación, si se encuentran las pruebas, a una acción de la autoridad, a partir de la definición de un juez; o sea, se tiene que cumplir la ley”.

Hoy -tal vez- la Presidenta podría “justificar” su renuencia de entonces, para pronunciarse en torno a las denuncias enderezadas contra la organización gremial adherida a su partido, en la necesidad de no alertar a quienes a la postre terminarían en la cárcel, sobre las acciones legales en marcha.

Y digo “tal vez” porque, incluso si se nos dijera lo anterior e hiciéramos un esfuerzo por tragarnos tal anzuelo, nada impedía a la mandataria expresar solidaridad con los denunciantes y comprometerse a no tolerar comportamientos alejados de la legalidad.

Para todo efecto práctico, sin embargo, lo relevante es cómo, casi cuatro meses después de aquella conferencia de prensa, ha sido el propio secretario de Seguridad de la presidenta Sheinbaum quien ha corroborado la veracidad de las denuncias propaladas desde principios de este año: quien fungía como secretario de Organización de la CATEM en Durango, Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, era, al mismo tiempo, una de las cabezas de una organización criminal vinculada, en última instancia, al Cártel de Sinaloa.

Con todo, persiste la duda sobre si la caída de “El Limones” constituye el rompimiento del morenismo con quienes, dentro de sus filas, se han aliado con grupos delincuenciales y/o han adoptado sus normas de conducta. A 10 días del arresto, lejos de haber aprovechado el impulso mediático para convertir al hecho en una bocanada de aire fresco para su “movimiento”, la Presidenta y su partido se han atrincherado en la ambigüedad con olor a complicidad.

Nadie tiene dudas, porque la evidencia es contundente, de la conducta dual de “El Limones”: líder sindical de día; líder criminal de noche. Pero en el oficialismo todos los esfuerzos se han dedicado a intentar “desvincular” el nombre del presunto delincuente de las siglas de la CATEM.

La ambigüedad morenista -o su abierta complicidad, si se desea- podrá dejar de ser noticia en unos días, cuando el ciclo de la información la sepulte en la montaña de nuevos escándalos. Pero revivirá en unas semanas cuando el fragor de la batalla electoral en Coahuila vuelva conveniente recordarle al público quiénes protegen delincuentes en el presente...

¡Feliz fin de semana!

