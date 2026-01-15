El miedo, tu enemigo estratégico en los negocios

Opinión
/ 15 enero 2026
    El miedo, tu enemigo estratégico en los negocios
    FOTO: FREEPIK

En negocios glorificamos la ambición, pero el miedo a perder es un motor más potente que el deseo de ganar

Arrancamos 2026 en un contexto poco común: el indicador global de incertidumbre comercial (WTU) está en máximos históricos, mientras que el optimismo empresarial se encuentra en mínimos. En este entorno, la estrategia deja de ser un ejercicio racional y se convierte en una decisión emocional. Y ahí, una fuerza domina: el miedo a perder.

En una sesión de estrategia con Arturo, dueño de una distribuidora industrial, me topé con este muro invisible. Arturo tenía un plan de expansión sólido, pero no se atrevía a ejecutarlo.

TE PUEDE INTERESAR: Plan 2026, ¿más de lo mismo? Identifica tres saboteadores mentales

—Alberto, si esto falla, pongo en riesgo lo que nos ha tomado diez años construir –me dijo, mirando el gráfico ascendente de ventas.

Arturo confundía prudencia con aversión a la pérdida. En negocios glorificamos la ambición, pero el miedo a perder es un motor más potente que el deseo de ganar. Su cerebro no enfocaba cuánto podía ganar, sino en cuánto podía perder.

Ignorar esta psicología suele traducirse en decisiones que dejan valor sobre la mesa. Como decimos en Salexperts: la estrategia se diseña con datos, pero la ejecución depende de entender la naturaleza humana.

LA CIENCIA DETRÁS DEL MIEDO: EL EFECTO DE DOTACIÓN

Richard Thaler, Premio Nobel de Economía, popularizó el efecto de dotación, un fenómeno neuroeconómico sobre la irracionalidad ante la pérdida. En un experimento, regaló tazas de café a un grupo y preguntó por cuánto las venderían. A otro grupo, que no recibió tazas, le preguntó cuánto pagarían por comprarlas.

El resultado fue consistente: los dueños pedían casi el doble de lo que los compradores estaban dispuestos a pagar. El dolor de perder lo que ya es nuestro es el doble de intenso que el placer de ganar algo nuevo.

Eso explica la parálisis de Arturo: no era falta de visión, era miedo a perder la “dotación” de lo ganado.

CINCO CLAVES PARA USAR ESTE MOTOR EN TU ESTRATEGIA

1. El riesgo reputacional de comprador B2B. No le vendes a empresas, le vendes a personas. Para un comprador, el riesgo personal –perder credibilidad o el puesto– pesa más que cualquier beneficio empresarial.

Tip: identifica qué se juega tu cliente personalmente y presenta tu propuesta como protección profesional, no sólo como mejora financiera.

TE PUEDE INTERESAR: Plan Estratégico 2026: Navegar en tres tiempos

2. Escasez y FOMO como aceleradores. FOMO (Fear Of Missing Out: miedo a perderse algo). Cuando una oportunidad parece limitada –por tiempo, cupo o prioridad– el cerebro acelera la decisión para evitar la sensación de pérdida futura. La disponibilidad infinita invita a postergar.

Tip: define qué es realmente escaso en tu oferta (agenda, capacidad, personalización) y gestiónalo como activo estratégico.

3. El poder del “NO” en la negociación. Buscar un “sí” genera resistencia. Provocar un “no” controlado devuelve al cliente la sensación de control y reduce el miedo al compromiso.

Tip: formula preguntas que permitan decir “no”, como: “¿perdiste interés en mejorar la eficiencia de tu equipo este año?”; paradójicamente, eso acelera el avance.

4. La trampa del costo hundido. Cuando un prospecto invierte tiempo y esfuerzo, el miedo a perder esa inversión aumenta la probabilidad de cierre. La solución empieza a sentirse como propia.

Tip: pide microcompromisos previos (diagnósticos, pruebas, codiseño) antes de hablar de precio.

5. El “claw-back” (retirar comisiones ganadas si el cliente cancela temprano). El miedo también opera puertas adentro. Este modelo, utilizado por HubSpot, usa la aversión a la pérdida para elevar la calidad de los cierres de los vendedores.

Tip: diseña comisiones donde no cumplir duela.

REFLEXIÓN FINAL

La estrategia no se trata de asustar al cliente, sino de entender qué miedos lo inmovilizan. Un cliente no se mueve por promesas de gloria, sino para proteger su statu quo.

El miedo es combustible: puede paralizarte o impulsar tu plan al éxito.

Temas


Crecimiento
Opinión
negocios

Alberto Cárdenas

Alberto Cárdenas

Graduado de Ingeniería en Sistemas Electrónicos en Tecnológico de Monterrey en 1987.Director comercial en grupo Reforma por 7 años, participando en el diseño de la estrategia de lanzamiento de los periódicos Reforma, en CDMX y Mural, en GDL. Director Comercial en Terra Networks durante 5 años. Es parte del consejo de administración en varias empresas, conferencista y escritor sobre sus conceptos propios en ventas, estrategia y mercadotecnia. Dirige la firma de consultoría Salexperts la cual fundó en 2004. Aquí, como consultor experto en estrategia, han ayudado con suconocimiento, a más de 200 empresas en 8 países de Latinoamérica, a crecer. En su labor filantrópica, asesora activamente a diferentes organizaciones de beneficiencia, es Consejero en fundación Comunidar AC y Presidente fundador de Ser Filántropo. Autor del libro Crece o Muere; donde nos comparte su historia y experiencia de muchos casos de éxito, asi como su metodología y su base teórica propia, para establecer la estrategia comercial.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La entidad reportó uno de los años con menos lluvias en este siglo, a pesar que Saltillo tuvo un año con altas precipitaciones.

Coahuila: advierten ‘abismo’ hídrico derivado del agotamiento de agua y el crecimiento sin plan
Héctor Horacio Dávila, empresario de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila.

‘La ciudadanía debe estar preocupada porque se pone en duda la certidumbre jurídica’: Héctor Horacio Dávila, empresario hotelero sobre el Caso VANGUARDIA

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, presidente del IEC; Miguel Castillo Morales, encargado de despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila

Coahuila: IEC e INE firman plan para promover la participación rumbo a Elecciones 2026
La negociación trumpista

La negociación trumpista
México: Soberanía en aprietos

México: Soberanía en aprietos
Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia

Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia
Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia

Carta a la Opinión Pública de Armando Castilla Galindo, Director de Vanguardia
Adán Augusto, nutriéndose

Adán Augusto, nutriéndose