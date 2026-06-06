El Mundial, una oportunidad para la industria penitenciaria y la reinserción social

Esto, abre la puerta para reflexionar sobre una de las capacidades productivas menos visibles del país, pero de gran potencial: la que existe en los centros penitenciarios. Allí, miles de personas privadas de la libertad (PPL) elaboran productos y desarrollan actividades económicas como parte de sus procesos de reinserción social.

A pocos días del Mundial de Futbol , vale la pena pensar en todos los productos y servicios necesarios para hacerlo posible. Habrá estadios llenos, grandes inversiones y una importante derrama económica gracias a millones de visitantes. Detrás de toda esa actividad hay miles de empresas, negocios y personas que aportan los insumos necesarios para hacerlo posible, aunque su trabajo pocas veces sea visible: se fabrican uniformes, souvenirs, materiales promocionales, mobiliario, señalización y muchos otros elementos indispensables para atender la enorme demanda.

Actualmente, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana impulsa una alianza con una de las empresas mexicanas más importantes de la industria textil deportiva, fabricante de prendas para marcas internacionales y uniformes para clubes y selecciones nacionales que participarán en la Copa Mundial. La colaboración contempla la inclusión de PPL de los Centros Federales de Reinserción Social de Guanajuato y Michoacán a procesos productivos vinculados a la confección y manufactura textil.

Más allá de la producción misma, esta iniciativa representa una apuesta por la capacitación laboral y la reinserción social. Aunque muchas veces el debate sobre las prisiones se queda en el castigo, la vigilancia o la seguridad, hablar de cárceles debería ser, sobre todo, hablar de reinserción. Y cuando el foco se pone ahí, el trabajo, la capacitación y la formación se vuelven fundamentales.

En los Centros Federales existe una infraestructura productiva que en los últimos años se ha fortalecido de manera importante. Actualmente, las personas internas participan en 16 técnicas de trabajo con vocación industrial y desarrollo artesanal, que incluyen carpintería, costura y confección, pintura, herrería y procesos de industria textil, entre otros.

Asimismo, estos colaboran con instituciones académicas y organismos especializados para la formación y capacitación, impulsando proyectos agrícolas y pecuarios, y promoviendo el arte y la cultura como parte de un enfoque orientado a la creatividad y la dignificación del trabajo penitenciario. En ese marco, el impulso del OADPRS ha fortalecido la marca Arte por la Libertad, con productos de alta calidad y diseño y mediante la apertura de tiendas físicas con mayor difusión.

El trabajo penitenciario también contribuye a la gobernabilidad institucional: reduce el ocio, fortalece la disciplina, mejora la convivencia y genera condiciones más estables al interior de los centros. Para que este potencial se consolide, es necesario seguir ampliando alianzas con el sector privado, fortalecer la certificación de competencias y reducir los estigmas que enfrentan las personas al recuperar su libertad, porque la reinserción social no termina cuando alguien sale de prisión; ahí inicia su etapa más importante.