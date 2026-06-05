Cae ocupación hotelera en sedes del Mundial en México; llegarán un millón de turistas y no cinco, advierten

CDMX.- La promesa de que millones de turistas van a llegar al país por el Mundial de Futbol suena más lejana para los hoteleros. El sistema de la Secretaría de Turismo (Sectur) encontró que los hoteles de Guadalajara, donde se van a jugar cuatro de los 13 partidos que tendrá México, vendieron 45.2% de sus habitaciones entre enero y abril.

Es el tercer año seguido a la baja y el peor resultado desde 2022 para un primer cuatrimestre. El alojamiento tradicional en Monterrey, donde se albergarán otros cuatro enfrentamientos, registró una ocupación de 58.9%, la segunda caída consecutiva y la menor tasa desde 2023.

CDMX, ÚNICA SEDE CON RESULTADOS POSITIVOS La Ciudad de México, donde será el duelo inaugural y cuatro partidos más, es la única sede del Mundial que ha entregado resultados positivos, cuya ocupación repuntó a 57.7%, después de registrar 55.4% el año pasado, aunque es la misma tasa de 2024. “Esto se debe a que los hoteles subieron mucho las tarifas previo al Mundial, por el mayor precio de los boletos de avión y porque las entradas a los partidos están muy caras y complicadas”, opinó el presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual), Armando Bojórquez Patrón.

“Algunas tarifas de hospedaje se cuadruplicaron frente a la alta expectativa del Mundial y ahora están bajando sus precios, pero ya es demasiado tarde”, comentó en entrevista.

FALTÓ PROMOCIÓN PARA MÉXICO La Sectur, que dirige Josefina Rodríguez Zamora, aseguró que México está de moda y 2026 marcará un año histórico para el turismo, cuya previsión es que llegarán 5.5 millones de visitantes adicionales durante el evento deportivo que arranca el próximo jueves. Sin embargo, Bojórquez Patrón dijo que faltó promoción ante la mala publicidad de otros países por eventos como la violencia que se registró el 22 de febrero debido a la captura y eliminación del narcotraficante Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y el tiroteo en Teotihuacán del 20 de abril.

“México no es sede del Mundial, es una subsede donde se llevarán a cabo sólo 13 partidos, el mismo número que en Canadá, mientras que en Estados Unidos habrá 78 juegos”, indicó el también exdirector de la aerolínea Magnicharters.

EXPECTATIVA REAL La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) criticó que se haya propiciado una gran expectativa por el Mundial, con cifras que no se cumplirán. “Llegarán, cuando mucho, un millón de turistas y no los 5.5 millones que se pronosticaron, ya que solamente se efectuarán 13 partidos en nuestro país”, señaló el organismo que encabeza Jorge Hernández Delgado.

Una fuente que pidió anonimato informó que las reservas de hotel para el Mundial se encuentran en 60% en la Ciudad de México. “No vendrán 5.5 millones de visitantes, puede llegar un millón considerando las tres sedes. No nos irá mal, pero tampoco es lo que vendieron”, declaró. AGENTES NO PREVÉN QUE SE LLEGUE AL MILLÓN Armando Bojórquez, quien también es presidente de la agencia Viajes Bojórquez, ve posible que no llegue ni un millón de visitantes. “Llegarán cerca de 600 mil turistas extranjeros para ingresar a los estadios y posiblemente ingrese un grupo adicional para otras actividades”, estimó. El académico del Departamento de Estudios Empresariales en la Universidad Iberoamericana, Gerardo Herrera, opinó que las tarifas hoteleras están infladas por las altas expectativas del Mundial.

“El pronóstico de 5.5 millones de visitantes es muy ambicioso y más ahora con los hechos recientes de inseguridad y los bloqueos de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) que empezaron a aparecer en medios internacionales”, expuso. Desde la perspectiva de negocio, Herrera destacó que lo fuerte del Mundial no son los estadios, donde relativamente habrá poca gente, sino los Fan Fest, pero el país carece de las condiciones ideales, no sólo por la inseguridad y las marchas, sino también por la infraestructura.

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