El mundo de las paradojas

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    El mundo de las paradojas
    FREEPIK

Ojalá dejemos en nuestras vidas cotidianas que la paradoja se transforme en igualdad y congruencia, en solidaridad por el otro

Vivimos en el mundo de las paradojas. Mientras, por un lado, como sociedad, enfrentamos los hechos de un modo positivo, por el otro nos instalamos en el polo opuesto.

Los casos se suceden y ejemplifican ese estado en el que se ha ido estableciendo la sociedad moderna. Los encontramos en la relación con los mayores, en el trato con la tecnología, en la educación, en nuestros vínculos con otros integrantes de los grupos sociales y en el contacto con los animales.

https://vanguardia.com.mx/opinion/cual-sera-tu-verso-las-palabras-y-las-ideas-pueden-cambiar-el-mundo-IC23039230

Los adultos mayores. Distinguirlos de términos como “ancianos” o “viejos” lleva intrínseco que la denominación declare valores de respeto a la dignidad de la persona. Sin embargo, pese a ello, en este momento, la sociedad está fallando en su cuidado.

Muchos reciben omisión de cuidados y falta de atención. Si bien en tiempos anteriores su voz era escuchada y atendida, hoy por hoy están siendo relegados físicamente de los entornos sociales, muchas veces el familiar, el del círculo cercano. La tecnología los hace asimismo cada vez más a un lado. Cualquier trámite que requiera de información actualizada en términos digitales aleja a este grupo etario de la resolución de temas económicos, laborales o de cualquier otro de la vida cotidiana.

La tecnología favorece ampliamente los procesos, pero en la paradoja, la actualización constante no solamente restringe a grupos como el que acabamos de mencionar. Aunque los avances tecnológicos colaboran y resuelven temas, en otro sentido separan. Sus bondades pueden llevar al extremo opuesto, hasta el punto de enajenar a las personas.

Depender de ella en todo, y no abandonar los artefactos que la sostienen, nos ofrece una paradoja en la que nos vamos enfrascando sin salida, al no lograr interacciones en la vida real. Cada vez más personas prefieren las conversaciones digitales a las que se pudieran dar de manera presencial.

Una tecnología que llega a facilitar procesos paradójicamente también llega a romper con las relaciones interpersonales. Se prefiere enviar el mensaje digital y esperar la respuesta, aunque en ello se lleve cualquier cantidad de tiempo, a tener que enfrentar, al otro lado de una línea telefónica, a la persona con la que es necesario resolver un asunto.

Otra paradoja que se experimenta en la actualidad está en el trato hacia los animales. Mientras hay grupos dentro de la sociedad conscientes del cuidado y la dignidad que merecen los animales, por el otro lado, están aquellos que se resisten a considerarlos con respeto a su integridad y a su vida. Los argumentos que sostienen estos últimos son: “Los están humanizando”; “Son solo perros”; “Son gatos”. Disminuyen con las palabras lo que para ellos significan los animales: los consideran seres inferiores al ser humano que no merecen ni atención ni cuidados.

https://vanguardia.com.mx/opinion/clubes-de-lectura-senales-de-solidaridad-en-la-convivencia-KB22895249

La superación de estadios, en donde las paradojas se anulen y se concilien formas de estar en el mundo con gratitud, con respeto y solidaridad, hablarían de una sociedad civilizada como tal.

Que en el trato con los ancianos, en la relación justa y equitativa con la tecnología y en el vínculo con los animales, prive el respeto por unos y otros. Eso es lo que rompería con la paradoja y favorecería un mundo mejor para habitar.

Ojalá dejemos en nuestras vidas cotidianas que la paradoja se transforme en igualdad y congruencia, en solidaridad por el otro, en el respeto por su privacidad y a veces sus silencios, en una dirección en favor de quienes aquí vivimos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
El Juego De Las Esferas
adultos mayores

María C. Recio

María C. Recio

María C. Recio es una de las voces más influyentes en la crónica contemporánea de Coahuila. Su trabajo se caracteriza por el rescate de la memoria colectiva, combinando la investigación histórica con la narrativa literaria. Se ha especializado en el género de la entrevista y la crónica urbana.

Periodista, escritora y cronista con más de 30 años de trayectoria.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mayor acuerdo petrolero de la historia

El mayor acuerdo petrolero de la historia
true

Personas desaparecidas: ¿a alguien le importan?
true

POLITICÓN: ¿Usa Alfonso Yáñez a estudiantes morenistas contra sus rivales en la UAdeC?
Elementos de Protección Civil de General Cepeda realizaron el rescate de los jóvenes.

Ramos Arizpe: rescatan a senderistas atrapados por la corriente en El Chiflón
Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, confirmó su asistencia al informe de Claudia Sheinbaum.

Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, acudirá a informe de Sheinbaum; anticipa posible visita presidencial
Los caminos de la sierra de Arteaga fueron parte del recorrido de la UCI Gravel World Series 2026, que reunió a 223 ciclistas.

México domina el Gran Fondo de la UCI Gravel World Series en Arteaga
El presidente Donald Trump en el Red Rock Casino Resort and Spa en Las Vegas, el 5 de agosto del 2026.

Si bien Trump insinúa postularse por tercera vez, también habla más de su vida tras el fin de su segundo mandato
Khamenei preguntó específicamente a los gobernantes árabes del Golfo si “sinvergüenzas sin identidad” se habrían atrevido a codiciar sus tierras.

El líder supremo de Irán, Jamenei, Mojtaba Khamenei, insta a los gobernantes del Golfo a enfrentarse al ‘verdadero enemigo’