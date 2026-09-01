Los casos se suceden y ejemplifican ese estado en el que se ha ido estableciendo la sociedad moderna. Los encontramos en la relación con los mayores, en el trato con la tecnología, en la educación, en nuestros vínculos con otros integrantes de los grupos sociales y en el contacto con los animales.

Vivimos en el mundo de las paradojas. Mientras, por un lado, como sociedad, enfrentamos los hechos de un modo positivo, por el otro nos instalamos en el polo opuesto.

Los adultos mayores. Distinguirlos de términos como “ancianos” o “viejos” lleva intrínseco que la denominación declare valores de respeto a la dignidad de la persona. Sin embargo, pese a ello, en este momento, la sociedad está fallando en su cuidado.

Muchos reciben omisión de cuidados y falta de atención. Si bien en tiempos anteriores su voz era escuchada y atendida, hoy por hoy están siendo relegados físicamente de los entornos sociales, muchas veces el familiar, el del círculo cercano. La tecnología los hace asimismo cada vez más a un lado. Cualquier trámite que requiera de información actualizada en términos digitales aleja a este grupo etario de la resolución de temas económicos, laborales o de cualquier otro de la vida cotidiana.

La tecnología favorece ampliamente los procesos, pero en la paradoja, la actualización constante no solamente restringe a grupos como el que acabamos de mencionar. Aunque los avances tecnológicos colaboran y resuelven temas, en otro sentido separan. Sus bondades pueden llevar al extremo opuesto, hasta el punto de enajenar a las personas.

Depender de ella en todo, y no abandonar los artefactos que la sostienen, nos ofrece una paradoja en la que nos vamos enfrascando sin salida, al no lograr interacciones en la vida real. Cada vez más personas prefieren las conversaciones digitales a las que se pudieran dar de manera presencial.

Una tecnología que llega a facilitar procesos paradójicamente también llega a romper con las relaciones interpersonales. Se prefiere enviar el mensaje digital y esperar la respuesta, aunque en ello se lleve cualquier cantidad de tiempo, a tener que enfrentar, al otro lado de una línea telefónica, a la persona con la que es necesario resolver un asunto.

Otra paradoja que se experimenta en la actualidad está en el trato hacia los animales. Mientras hay grupos dentro de la sociedad conscientes del cuidado y la dignidad que merecen los animales, por el otro lado, están aquellos que se resisten a considerarlos con respeto a su integridad y a su vida. Los argumentos que sostienen estos últimos son: “Los están humanizando”; “Son solo perros”; “Son gatos”. Disminuyen con las palabras lo que para ellos significan los animales: los consideran seres inferiores al ser humano que no merecen ni atención ni cuidados.