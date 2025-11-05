El murmullo colectivo

¿Les platico?

CSP dice que lo ocurrido en Michoacán no se atenderá con una guerra. Yo creo que no hay de otra.

Los mártires que ofrendaron sus vidas la desataron cuando se dieron cuenta que desde el gobernador hasta la presidencia

-pasando por el gabinete de seguridad, los cuerpos policiales federales y militares- se les cuadran a las bandas delictivas.

Japón, Alemania e Italia, perdieron la II Guerra Mundial y sus economías son ahora de las más poderosas del mundo.

Renacieron desde las cenizas.

México está en guerra contra la delincuencia. A lo mejor el pueblo está esperando a perderla para ponerse en acción.