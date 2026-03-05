El nacimiento de la disuasión nuclear europea
La nueva doctrina de Macron se basa en una idea central: las fuerzas nucleares y convencionales son profundamente interdependientes y sirven a la misma misión: disuadir a cualquier adversario
Por Antony Dabila, Copyright: Project Syndicate, 2026.
PARÍS- El presidente francés Emmanuel Macron acaba de pronunciar lo que podría ser el discurso más trascendental sobre la seguridad europea desde el final de la Guerra Fría. Tras extraer lecciones del largo ciclo de conflictos que comenzó hace cuatro años en Ucrania, Macron anunció cambios radicales en la doctrina nuclear francesa y presentó un nuevo marco para la cooperación nuclear con los principales aliados europeos.
“Para ser libre, hay que infundir temor”. Con esta impactante máxima, Macron expuso una visión que él denomina “disuasión preventiva”, que redibujaría el mapa estratégico de Europa. El paraguas nuclear de Francia, durante mucho tiempo confinado en la doctrina a la defensa de intereses estrictamente nacionales, se extenderá ahora a una parte significativa del continente europeo.
El diagnóstico que impulsa este cambio es contundente. Europa se enfrenta a una convergencia de amenazas en sus fronteras, agravadas por lo que Macron describió diplomáticamente como “una reorganización de las prioridades estadounidenses y un fuerte incentivo para que Europa asuma una responsabilidad más directa sobre su propia seguridad”. Al mismo tiempo, Macron hizo hincapié en que la nueva doctrina no va dirigida contra Estados Unidos, sino que complementa el giro estratégico de este país hacia el Indo-Pacífico.
Macron advirtió que el propio terreno estratégico de Europa ha evolucionado de forma peligrosa. “Estamos asistiendo tanto a un aumento del riesgo de que los conflictos crucen el umbral nuclear”, observó, “como a una intensificación de los conflictos por debajo de ese umbral”. Esta proliferación de confrontaciones subnucleares, argumenta Macron, hace más probable una escalada nuclear. “¿Acaso no hemos visto en los últimos meses salvas de misiles que golpean a potencias con armas nucleares o a Estados que poseen armas nucleares? Europa podría encontrarse algún día en una situación similar”.
La nueva doctrina de Macron se basa en una idea central: las fuerzas nucleares y convencionales son profundamente interdependientes y sirven a la misma misión: disuadir a cualquier adversario de utilizar la fuerza contra los intereses vitales de Francia. “Para ser fuertes en nuestra disuasión nuclear, debemos ser fuertes en nuestras capacidades convencionales en todas sus dimensiones”. Este es el significado del“épaulement” (“apoyo”) que ahora se espera que proporcionen los aliados europeos para que la disuasión francesa pueda extenderse de forma creíble a todo el continente.
La “disuasión avanzada” reconoce que las armas nucleares no pueden defender cada metro cuadrado del territorio aliado. Hay espacios, geográficos, políticos, estratégicos, en los que el uso de armas atómicas simplemente no es creíble. Según la doctrina tradicional “anti-ciudades” de Francia, la amenaza definitiva es un ataque de represalia contra los centros de población del adversario. Pero, ¿qué ocurre cuando un actor hostil opera en una zona en la que la represalia nuclear sería desproporcionada o contraproducente?
La Guerra Fría ofrece un ejemplo clásico. Berlín Occidental, encerrada en territorio de Alemania Oriental, no podía defenderse con armas nucleares sin destruirla. La solución fue inundar la ciudad con soldados de la OTAN, de modo que cualquier ataque soviético desencadenara automáticamente una guerra a gran escala. Esta fue la «acumulación» del presidente John F. Kennedy en respuesta a la crisis de Berlín de 1961 (la respuesta de Alemania Oriental fue construir el Muro de Berlín).
En 2026, las zonas vulnerables de Europa se extienden a lo largo de los Estados bálticos y el corredor de Suwałki entre Polonia y Lituania, que limita con el enclave ruso de Kaliningrado. La defensa de estos espacios requiere fuerzas convencionales robustas capaces de disuadir la agresión en zonas donde el uso de armas nucleares es inverosímil.
En el nuevo marco, Francia mantendría el control soberano total sobre su arsenal nuclear y su autoridad de lanzamiento, y podría desplegar bombarderos estratégicos en el territorio de los aliados europeos. “Nuestros intereses, aunque abarcan la Francia metropolitana y de ultramar, no pueden reducirse al mero contorno de nuestras fronteras nacionales”, según Macron.
Entre los países nombrados como socios se encuentran el Reino Unido, Alemania, Polonia, los Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca. El ministro de Asuntos Exteriores de Noruega declaró al día siguiente que su país estaba «dispuesto a discutir» su adhesión al marco.
El trato es sencillo: Francia amplía su protección nuclear, “previendo el despliegue, en determinadas circunstancias, de elementos de fuerzas estratégicas en territorio aliado”. A cambio, sus socios “asumen” la carga no nuclear: inteligencia, vigilancia, detección de lanzamientos nucleares y las capacidades convencionales esenciales para defender los flancos más expuestos de Europa.
La ventaja estratégica de dispersar fuerzas con capacidad nuclear por todo el continente es doble. En primer lugar, proporciona a la disuasión europea una profundidad estratégica que un país del tamaño de Francia simplemente no puede alcanzar por sí solo. En segundo lugar, lo que Macron compara con un «archipiélago de fuerzas» complica enormemente los cálculos de cualquier adversario.
Macron también anunció un aumento no revelado del número de ojivas, que se espera que aumente de unas 300 a entre 50 y 100, suficientes para equipar a los dos nuevos escuadrones Rafale asignados a la base aérea estratégica reactivada en Luxeuil, que entrará en funcionamiento en 2032.
Las reacciones al anuncio de Macron desde las capitales europeas fueron rápidas y entusiastas. El canciller alemán Friedrich Merz anunció que él y Macron habían creado «un grupo directivo nuclear de alto nivel», que incluía la participación alemana en los ejercicios nucleares franceses. El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció que «nos estamos armando junto con nuestros amigos para que nuestros enemigos nunca se atrevan a atacarnos».
En el ámbito nacional, la reacción fue notablemente benigna. Los líderes políticos que suelen oponerse de forma refleja a Macron, desde Jean-Luc Mélenchon, en la extrema izquierda, hasta Marion Maréchal, nieta de Jean-Marie Le Pen, en la extrema derecha, se encontraron aprobando la medida.
El discurso de Macron marca el comienzo de una nueva era estratégica para Europa. Francia ofrece su escudo nuclear. Sus aliados aportan fuerza convencional, capacidad de inteligencia y profundidad territorial para que ese escudo sea creíble en todo el continente.
Queda por ver si la “disuasión avanzada” resultará tan sólida en la práctica como suena en teoría. Los retos son formidables: sensibilidades soberanas, complejidades de mando y control, y el riesgo siempre presente de que los compromisos de disuasión ampliada sean puestos a prueba por adversarios que buscan fisuras.
No obstante, se trata de un momento decisivo. Por primera vez desde la Guerra Fría, Europa está construyendo una estrategia nuclear que pertenece plenamente a los europeos. La era de la dependencia estratégica está llegando a su fin. Copyright: Project Syndicate, 2026.
Antony Dabila es investigador del CEVIPOF de Sciences Po.