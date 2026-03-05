El nacimiento de la disuasión nuclear europea

Por Antony Dabila, Copyright: Project Syndicate, 2026.

PARÍS- El presidente francés Emmanuel Macron acaba de pronunciar lo que podría ser el discurso más trascendental sobre la seguridad europea desde el final de la Guerra Fría. Tras extraer lecciones del largo ciclo de conflictos que comenzó hace cuatro años en Ucrania, Macron anunció cambios radicales en la doctrina nuclear francesa y presentó un nuevo marco para la cooperación nuclear con los principales aliados europeos.

“Para ser libre, hay que infundir temor”. Con esta impactante máxima, Macron expuso una visión que él denomina “disuasión preventiva”, que redibujaría el mapa estratégico de Europa. El paraguas nuclear de Francia, durante mucho tiempo confinado en la doctrina a la defensa de intereses estrictamente nacionales, se extenderá ahora a una parte significativa del continente europeo.

El diagnóstico que impulsa este cambio es contundente. Europa se enfrenta a una convergencia de amenazas en sus fronteras, agravadas por lo que Macron describió diplomáticamente como “una reorganización de las prioridades estadounidenses y un fuerte incentivo para que Europa asuma una responsabilidad más directa sobre su propia seguridad”. Al mismo tiempo, Macron hizo hincapié en que la nueva doctrina no va dirigida contra Estados Unidos, sino que complementa el giro estratégico de este país hacia el Indo-Pacífico.

Macron advirtió que el propio terreno estratégico de Europa ha evolucionado de forma peligrosa. “Estamos asistiendo tanto a un aumento del riesgo de que los conflictos crucen el umbral nuclear”, observó, “como a una intensificación de los conflictos por debajo de ese umbral”. Esta proliferación de confrontaciones subnucleares, argumenta Macron, hace más probable una escalada nuclear. “¿Acaso no hemos visto en los últimos meses salvas de misiles que golpean a potencias con armas nucleares o a Estados que poseen armas nucleares? Europa podría encontrarse algún día en una situación similar”.

La nueva doctrina de Macron se basa en una idea central: las fuerzas nucleares y convencionales son profundamente interdependientes y sirven a la misma misión: disuadir a cualquier adversario de utilizar la fuerza contra los intereses vitales de Francia. “Para ser fuertes en nuestra disuasión nuclear, debemos ser fuertes en nuestras capacidades convencionales en todas sus dimensiones”. Este es el significado del“épaulement” (“apoyo”) que ahora se espera que proporcionen los aliados europeos para que la disuasión francesa pueda extenderse de forma creíble a todo el continente.

La “disuasión avanzada” reconoce que las armas nucleares no pueden defender cada metro cuadrado del territorio aliado. Hay espacios, geográficos, políticos, estratégicos, en los que el uso de armas atómicas simplemente no es creíble. Según la doctrina tradicional “anti-ciudades” de Francia, la amenaza definitiva es un ataque de represalia contra los centros de población del adversario. Pero, ¿qué ocurre cuando un actor hostil opera en una zona en la que la represalia nuclear sería desproporcionada o contraproducente?