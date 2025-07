El Overtime y la esclavitud de padecer cobro de piso...

Recién pasé unos días en Zihuatanejo. No iba a reportear, pero qué se le hace: uno nunca deja de ser lo que es bien adentro en las entrañas, así que me puse a pesquisar cómo se comporta ahí el criminal y despiadado mundo de las extorsiones y el cobro de piso. Lo hice no sólo porque en estos días el Gobierno Federal al fin ha volteado a ver con seriedad y empeño hacia ese lacerante cáncer que tanto daña a familias mexicanas, sino porque Zihuatanejo fue el primer municipio del país donde se creó una unidad especializada para combatir tan insaciable delito.

¿Por qué? Porque tuvo una crisis tremenda con este problema al iniciar la actual década y fue por eso que el 23 de marzo de 2023 el entonces gobierno municipal y la fiscalía guerrerense, con la ayuda de la Marina , el Ejército, los gobiernos federal y estatal, y gracias a la colaboración de empresarios, se abocó a crear la Unidad Antiextorsión y la App “Ponte buso”, que era una alusión a los fregones buzos locales, pero sobre todo una súplica para que la gente estuviera atenta y denunciara.

El municipio, que a partir de ese día se volvió un laboratorio no sólo en la Costa Grande de Guerrero, sino a nivel nacional, intentaba así enfrentar a los malandros que desangraban a todos los emprendedores locales. Nadie se salvaba, ningún giro: tortillerías, carnicerías, abarroterías, Oxxos, restaurantes, bares, turisteros de todo tipo y, claro, taxistas; todos tenían que pagarle pisaje al Cártel de la Hamaca, como les bauticé hace años a sus primos-hermanos de Acapulco: los tipos (y tipas, porque desgraciadamente también hay mujeres) se la pasan tirados en la hamaca toda la semana y a partir del jueves mandan a sus esbirros a cobrarle cuota a todas y a todos, que no es otra cosa que hurtarle el dinero a la gente trabajadora que se parte el lomo para subsistir semanalmente.

La aplicación “Ponte buso” sigue activa, pero enfrenta un obstáculo natural: el miedo. Los extorsionadores han dado muestras cada año de que varios de sus capos y sicarios pueden ser letales: queman negocios, levantan gente, la desaparecen, secuestran a otros, los golpean y torturan, y asesinan sin pudor. No es fácil decidirse a poner en una aplicación tu nombre completo, un correo y el número de teléfono móvil como requisito previo para registrarse. ¿Cómo sabe el ciudadano que quien contesta del otro lado no es un corrupto al servicio −por las buenas o las malas− de los criminales y se vengará de la denuncia?

En Zihua el mes pasado el bar Overtime tuvo que cerrar luego de un par de décadas de funcionamiento. Los criminales exigieron 50 mil pesos mensuales para que siguiera operando. Un barecito de 25 metros cuadrados de largo por 5 de ancho, con mesitas simples de roca y sillas de plástico hubiera tenido que pagar $50 mil pesos de impuesto criminal más impuestos locales más la compra de bebidas y alimentos más sueldos de empleados más electricidad más internet más gas más... No sale. No hay manera. Adiós. El lugar está abandonado. A ver quién va a poner un negocio ahí. “Mejor se va uno a otro estado o a Estados Unidos, con todo y Trump”, me dice un zanka que solía ir a beber ahí las madrugadas.

Semanas después, a 400 metros del lugar, en otra calle del centro, los criminales quemaron tres negocios de una familia. Tres. ¿Qué dicen quienes toda su vida compraron durante décadas mercancías en esos sitios de gente honrada? Que fue por no pagar “cuota” a los criminales. “Incendio misterioso”, me dice un agente policial con más miedo en la mirada que yo al intentar lidiar con un cocodrilo lugareño.