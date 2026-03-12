El presidente del Instituto Electoral de Coahuila y su actitud de realizar una tarea incorrecta

De acuerdo con algunos medios, quien quiso jugar con doble cara en la aplicación de la normatividad electoral relativa a los tiempos de la elección del nuevo Congreso de Coahuila, prevista en junio próximo, es Óscar Daniel Rodríguez. El presidente provisional del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ha sido señalado de actitudes ciegas al no sancionar al partido Morena por actos anticipados de campaña y que, en sintonía con ese grupo político, adquiere el papel de responsable. Rodríguez ya es ubicado como una persona a la que no le interesa si se violan normas, colocándolo como un personaje nada limpio en su trabajo.

Como dirigente de ese organismo, quiere actuar con disimulo para que no se trasluzca un interés subyacente, ya que como árbitro está obligado a dirigir, organizar y supervisar el proceso electoral garantizando la legalidad, transparencia e imparcialidad, sólo que con esa forma ventajosa se convierte en dueño de prácticas deshonestas.

Ojalá que alguien, quien tenga que ser, tome la decisión de llevarlo a otro sitio donde no tenga que tomar medidas, pues estamos viendo cómo opera y es muy claro que uno de los beneficios sería permanecer en ese lugar. No es posible que personas de ese tipo dirijan un organismo público autónomo, cuyo trabajo es organizar elecciones que garanticen la democracia promoviendo la participación ciudadana mediante la seguridad del cumplimiento de la ley electoral, pero en donde ahora, como su presidente, claramente fija líneas inclinadas, en este caso, a Morena.

Eso, señor Rodríguez, es burlarse de los electores y de los demás partidos políticos. Usted tiene una responsabilidad que no ha sabido aquilatar; su lugar no es el que ahora tiene.

Lo que enoja no es la insolencia con la que ejerce su cometido, sino ese doble filo que utiliza en el desempeño de sus labores, lo que lo convierte en una persona inaceptable para ese puesto. Ese encargo seguramente le traerá una recompensa, cualquiera que ésta sea, por ser parcial en los arbitrajes guinda que emita. Si lo logra, que lo dudo, pensará que cumplió con su obligación y con tranquilidad andará por los pasillos de su instituto, caminando con pasos pavoneados.

Tomemos en cuenta que, ante la fuerza de los otros partidos, es fácil que aventajen en la contienda, pues en lo cuantitativo sobrepasarán al partido guinda, por más que aglutinen a los recipiendarios del dinero público que les reparten.

La presencia de Rodríguez como presidente del organismo, además de matizar el trabajo con tintes grises o guindas, lo sitúa dentro de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) del país en un ámbito propenso al demérito, lo cual vulnera la confianza depositada en el aparato electoral para convertirlo en una simple oficina burocrática, dicho con todo respeto para las verdaderas oficinas burocráticas.

Esta persona, titular de esa oficina, la ha querido convertir en una dependencia de un partido en particular y la actitud que muestra, además de reprobable, es inadmisible, ya que puede tergiversar la intención del voto y, por ende, un resultado que difícilmente aceptarían los electores.

Las líneas que se tienden desde el ente electoral se presume que están vinculadas a Morena, con el objetivo de sacar adelante a sus candidatos a las diputaciones locales.

A nivel nacional, las entrañas de ese partido están siendo carcomidas por los ocupantes de la plana mayor, mediante una lucha de poder para retenerlo. Con el tiempo se irán descubriendo algunas reyertas que ya se empiezan a dar y que irán desvaneciendo el poderío que ahora tienen.

Ojalá se tome conciencia y, sobre todo, se emprendan acciones para que no se sigan permitiendo los ejercicios manchados que, según algunos medios, se dan en el IEC para favorecer a Morena, de manera que la jornada electoral de junio sea transparente y se demuestre que en Coahuila se respeta la voluntad de los votantes en forma democrática.

Se lo digo EN SERIO.

