Hoy sus palabras adquieren una claridad renovada. Gibran no escribió un manual ni un conjunto de recetas para alcanzar la felicidad. Escribió algo más difícil y perdurable: una meditación poética sobre las preguntas esenciales del ser humano.

Hay autores que nos pertenecen, como lo es Kahlil Gibran un autor fuera de serie; de hecho, uno de sus libros “El Profeta”, publicado en 1923, no ha perdido su capacidad de interpelarnos.

Pero quizá una de sus reflexiones más pertinentes para la actualidad sea la dedicada al trabajo. Para Gibran, trabajar no debería ser únicamente una obligación económica; es una forma de participar en la obra de la vida. Esta visión contrasta con dos extremos contemporáneos.

En una sociedad que con frecuencia confunde cercanía con vigilancia y afecto con control, esta idea conserva una extraordinaria actualidad. Amar es reconocer al otro como alguien distinto, no convertirlo en una extensión de nuestras necesidades.

Frente a esta paradoja, la filosofía de Gibran nos recuerda que toda relación humana necesita una distancia respetuosa. Al hablar del amor y del matrimonio, sostiene que amar no equivale a poseer, invadir o disolver al otro en nuestras expectativas. El amor auténtico une, pero no encadena; acompaña, pero no anula.

Hoy no estamos aislados tecnológicamente; estamos expuestos permanentemente. Y la exposición no es necesariamente encuentro. Estar conectados no significa estar vinculados.

Podemos enviar un mensaje de manera inmediata a cualquier parte del mundo, pero nos cuesta escuchar a quien está frente a nosotros. Acumulamos contactos, seguidores y reacciones, mientras disminuyen los espacios de intimidad, silencio y presencia.

Esa metáfora describe con precisión una de las contradicciones de nuestro tiempo. Nunca habíamos tenido tantos medios para comunicarnos y, sin embargo, la conversación verdadera parece escasear.

La escena contiene una poderosa metáfora: solo cuando el profeta está por marcharse, la comunidad comprende el valor de su palabra. Con frecuencia reconocemos lo esencial cuando estamos a punto de perderlo.

El profeta narra la despedida de Almustafá, quien está por regresar a su isla natal. Antes de partir, los habitantes le piden que hable sobre aquello que sostiene e inquieta la existencia: el amor, los hijos, el trabajo, la alegría, el dolor, la libertad, la amistad, el tiempo y la muerte.

Su filosofía no es un sistema cerrado: no pretende demostrar, sino revelar; no impone conclusiones, abre ventanas hacia el lugar donde se encuentran la inteligencia, la sensibilidad y la conciencia.

Nacido en el Líbano y formado entre Oriente y Occidente, Gibran vivió entre culturas. Esa condición explica la universalidad de su pensamiento. En él dialogan la espiritualidad oriental, la tradición bíblica y la libertad individual.

Por un lado, la cultura del rendimiento, que convierte a la persona en una máquina de producir resultados y termina midiendo su valor por la cantidad de metas alcanzadas. Por otro, la indiferencia ante el trabajo, entendido solo como carga inevitable de la que conviene escapar. En ambos casos se pierde el sentido.

REFLEXIÓN

El problema no es aspirar a la excelencia, innovar o construir prosperidad. El problema comienza cuando el éxito deja de ser un resultado y se convierte en identidad; cuando la agenda llena sustituye a la vida plena; cuando la persona ya no sabe quién es fuera del puesto, del negocio o del reconocimiento social.

Gibran nos invita a reconciliar productividad y significado. Hacer bien nuestro trabajo, servir a otros y crear valor pueden ser expresiones de dignidad. Pero ninguna organización verdaderamente humana debería exigir que sus integrantes sacrifiquen, a cambio del desempeño, su salud, sus vínculos o su conciencia.

Esta reflexión adquiere mayor relevancia ante el avance de la inteligencia artificial. Las nuevas tecnologías ampliarán nuestras capacidades, transformarán profesiones y automatizarán numerosas tareas.

La pregunta decisiva, sin embargo, no será únicamente qué pueden hacer las máquinas, sino qué clase de seres humanos queremos ser al utilizarlas. Si delegamos procesos repetitivos para dedicar más tiempo a pensar, crear, cuidar y conversar, la tecnología habrá ensanchado nuestra humanidad.

Si la empleamos solo para acelerar una vida que ya no sabemos hacia dónde se dirige, habremos multiplicado la eficiencia sin encontrar el sentido.

Gibran también habla de la libertad, pero no la confunde con la ausencia de límites ni con el derecho a hacer cualquier cosa. Comprende que, en ocasiones, convertimos nuestros deseos, temores y prejuicios en cadenas y después buscamos fuera de nosotros al responsable de colocarlas.

Esta advertencia resulta incómoda en una época proclive a señalar culpables y poco dispuesta a practicar la autocrítica. La libertad madura no consiste solo en liberarnos de aquello que nos oprime; implica hacernos responsables de aquello que elegimos.

OPINIONES

Hoy defendemos, con razón, la libertad de expresión, la autonomía y la diversidad. No obstante, la libertad pierde su grandeza cuando se separa de la verdad, el respeto y la responsabilidad por las consecuencias.

En las redes sociales, una opinión impulsiva puede destruir reputaciones; una falsedad repetida puede presentarse como evidencia; la indignación puede convertirse en espectáculo.

Gibran nos recordaría que la palabra no es inocente: revela el mundo interior de quien la pronuncia y deja una huella en la vida de quien la recibe. Hablar es también responder.

Otro rasgo esencial de su filosofía es la unidad profunda entre la alegría y el dolor. No propone buscar el sufrimiento ni idealizarlo. Comprende que la vulnerabilidad que nos expone al dolor es la misma que nos permite amar; que la conciencia de la pérdida vuelve más valiosa la presencia y que las heridas, cuando son comprendidas, pueden ensanchar nuestra compasión.

Viktor Frankl afirmaría años después que no elegimos todas nuestras circunstancias, pero conservamos la posibilidad de decidir la actitud con que las enfrentamos.

Esta enseñanza resulta necesaria en una cultura que promete bienestar inmediato y presenta toda incomodidad como anomalía. La serenidad no surge de eliminar el dolor, sino de evitar que tenga la última palabra.

RUIDO

Gibran no invita a retirarnos del mundo, sino a volver a él de otra manera. Su espiritualidad no es evasión; es una forma de mirar con profundidad lo cotidiano. El pan, la amistad, la conversación y el trabajo adquieren dignidad cuando son realizados con conciencia.

Quizá por eso El profeta continúa siendo leído: habla de asuntos permanentes sin encerrarlos en una doctrina o una época. Su propuesta no consiste en pensar menos, sino en pensar con el corazón despierto.

En medio del ruido actual, recuperar a Gibran significa defender el silencio como espacio de discernimiento. El silencio no es vacío ni pasividad. Es el lugar donde la experiencia se ordena, donde las emociones dejan de gobernar por impulso y donde podemos distinguir entre lo urgente y lo importante.

VIGENCIA

Una sociedad incapaz de guardar silencio termina repitiendo lo que escucha. Una persona que nunca se detiene puede avanzar muy rápido, pero quizá en una dirección que no eligió conscientemente.

La vigencia de El profeta radica, finalmente, en recordarnos que el progreso exterior no garantiza la evolución interior. Podemos disponer de más información y tener menos sabiduría; multiplicar nuestras conexiones y empobrecer nuestros vínculos; vivir más años y no necesariamente vivir con mayor profundidad.

La tecnología cambia las herramientas, pero no responde por nosotros las preguntas esenciales: a quién amamos, para qué trabajamos, qué hacemos con nuestra libertad, cómo acompañamos el dolor y qué huella dejamos en los demás.

Más de cien años después, Almustafá, el profeta, continúa dispuesto a partir y nosotros seguimos reuniéndonos a su alrededor para preguntarle por la vida. Tal vez la respuesta más honesta de Gibran sea que nadie puede vivirla en nuestro lugar.