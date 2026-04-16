El rancho de las mil y una trabas

El éxito no se mide en kilómetros de Metro terminados, sino en hectáreas acumuladas. El gobernador Samuel García ha ampliado su patrimonio con un rancho de 700 hectáreas en Burgos, Tamaulipas, valorado en unos 800 millones de pesos. La transacción tiene un aroma peculiar. La propiedad pertenecía a los hijos del fundador de Constructora Garza Ponce, uno de los proveedores favoritos de su administración.

Casualmente, días antes de la adquisición, el gobierno estatal otorgó contratos multimillonarios a dicha constructora por obras como la Línea 6 del Metro. Mientras los ciudadanos esperan el camión, el gobernador y su padre, accionistas de Saga Tierras y Bienes Inmuebles, aseguran el futuro agrícola de la familia. La estructura electoral. Credenciales y Conalep. La política de tierra arrasada llegó a las aulas. Se han denunciado prácticas de malos hábitos electorales donde, bajo el pretexto de trámites administrativos o becas, se han solicitado credenciales de elector en instituciones como el Conalep Nuevo León para engrosar las filas de la estructura naranja. El Tribunal Electoral ya ha ratificado sentencias contra García por uso indebido de recursos públicos y vulneración a la imparcialidad en contiendas previas. Se les pide 17 credenciales. A fin de renovarles los contratos eventuales. El árbol genealógico del amparo. En la mesa de los García-Rodríguez, el pan de cada día es la suspensión definitiva. Ante el asedio de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable, la familia ha desplegado un escudo legal sin precedentes. Samuel García. Blindado contra órdenes de aprehensión de la FGR y fiscalías locales. Mariana Rodríguez. Esposa y excandidata, también bajo el paraguas judicial ante investigaciones por defraudación fiscal. El clan. Al menos 11 familiares cercanos, incluyendo a los suegros (Jorge Gerardo Rodríguez y Luisa María Cantú) y su hermana (Ana Cecilia García), cuentan con amparos para evitar procesos penales. La administración de Samuel García se ha visto envuelta en complejas tramas de triangulación de recursos y sobrecostos en obra pública, según investigaciones periodísticas y órganos auditores, benefician directamente al entorno familiar del gobernador. El esquema de triangulación. Del presupuesto al despacho. El mecanismo detectado involucra a proveedores estatales que transfieren fondos a empresas vinculadas a la familia García para finalmente depositar en su firma jurídica. Suministro MYR y Productos Mexicanos Jace: MYR. Proveedora de alimentos en penales y dependencias, recibió 964.7 millones de pesos del gobierno estatal entre 2021 y 2023. Esta empresa transfirió 237.2 millones a su filial Jace. Finalmente, Jace depositó 202.9 millones a Firma Jurídica y Fiscal de Abogados, despacho fundado por Samuel García y su padre.

Triangulación con el DIF: Se denunció una ruta similar donde proveedores del DIF estatal habrían desviado cerca de 4.6 millones de pesos hacia la misma firma legal de la familia. Sobrecostos en el Metro: Líneas 4 y 6. El proyecto insignia de movilidad ha experimentado un encarecimiento drástico debido a retrasos y cambios técnicos. Incremento del 57 al 62 por ciento: el costo inicial estimado para las líneas 4 y 6 se disparó de aproximadamente 30 mil millones a más de 47 mil millones de pesos. Retrasos en la entrega: originalmente proyectadas para febrero de 2026, las fechas de finalización se han movido hasta agosto de 2027. Cargos extraordinarios: se reportó un convenio modificatorio por 5 mil 143 millones adicionales. Incluye compensaciones por la cancelación del tramo elevado de la Línea 5 tras la oposición vecinal. Auditorías y daño al erario. Los órganos de fiscalización han emitido alertas por montos que superan cualquier administración anterior en el estado. ASF (Auditoría Superior de la Federación): En su informe más reciente (febrero de 2026), detectó anomalías por casi 2 mil millones de pesos en fondos destinados a infraestructura, salud y seguridad. ASE (Auditoría Superior del Estado): reportó observaciones por un posible daño al erario de 12 mil 272 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de 2024, lo que representa cinco veces más de lo detectado en el año previo. EL PACTO DE PALACIO: ¿ENTREGA DE PLAZA? El rumor en los pasillos de Palacio Nacional es que la soberanía de Nuevo León tiene precio: la libertad del gobernador. Se especula sobre un acuerdo con la administración de Claudia Sheinbaum para entregar políticamente el estado y la capital a cambio de archivar los expedientes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Las cuentas que no cuadran: la ASF ha detectado irregularidades por casi 2 mil millones de pesos en Nuevo León, incluyendo sobrecostos en obras y falta de transparencia en participaciones federales. El agandalle municipal: el gobernador ha sido acusado sistemáticamente de retener recursos etiquetados para los municipios, usándolos como moneda de cambio política. El “Hoy no circula” del dinero: Mientras la deuda de Agua y Drenaje escala a los 9 mil 900 millones de pesos, los ciudadanos pagan recibos con incrementos del 70 por ciento y un “impuesto verde” parece más recaudatorio que ecológico. El juego de las sillas 2027. Para mantener el control del reino, las fichas ya se mueven. Martha Herrera: La exsecretaria de Igualdad e Inclusión renunció recientemente (abril 2026) para buscar la Alcaldía de Monterrey, con la bendición explícita de Samuel. Mariana Rodríguez: Tras su paso por la capital, se perfila como la carta fuerte de Movimiento Ciudadano para la gubernatura en 2027, buscando heredar el trono de su esposo. El telón cae sobre una administración. Prometió lo nuevo y terminó reciclando las mañas más rancias. El despacho familiar no es solo un negocio, es el hoyo negro donde desaparecen los impuestos de los regios para reaparecer convertidos en hectáreas tamaulipecas y ranchos de lujo. Mientras Mariana Rodríguez ensaya su próximo papel como heredera del trono estatal y Martha Herrera intenta maquillar el desastre administrativo para heredar Monterrey, la realidad se impone. El impuesto verde no limpió el aire, pero sí las carteras; las líneas del Metro crecen en costo pero no en kilómetros; y el agua sigue siendo un recurso de lujo mientras la deuda de Agua y Drenaje se vuelve impagable. El niño maravilla de las redes sociales parece haber entendido. Su mejor story de Instagram no será inaugurando una obra, sino una donde no termine tras las rejas por enriquecimiento inexplicable. Al final, la fosfo-política resultó ser como un filtro de celular. Muy brillante de lejos, pero distorsionando una realidad de corrupción, nepotismo y agandalle. El estado más pujante de México hoy duerme bajo el arrullo de una suspensión definitiva, esperando que el próximo amparo llegue antes a la justicia.

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