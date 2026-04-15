Fracking: El cristalazo del progreso

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 15 abril 2026
    Fracking: El cristalazo del progreso

Mauricio “El Mau” de la Garza no cree en la geología. Cree en el flujo de caja, en el networking de los jueves y en el concreto lo aguanta todo si le pones suficiente sello de garantía.

El Mau es el prototipo del inversionista de cristal.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-mesias-de-mar-a-lago-milagros-aguilas-calvas-y-la-segunda-venida-de-donald-EC20004264

34 años, un injerto de cabello impecable y una oficina en el piso 42 de una torre en San Pedro brilla tanto que encandila a los pájaros antes de estrellarse contra el vidrio. Mira esa vista, le dice a su sombra, porque a esa hora ya nadie le contesta el WhatsApp—. Eso que ves ahí, esa mancha café que llaman Cuenca de Burgos, es dinero líquido. Bueno, gas líquido. Saquen con esa manguera gigante.

El Mau no entiende de placas tectónicas, pero sí de fracking bueno. En Palacio Nacional le dijeron que el fracking de ahora es casi como un spa para la tierra. Le inyectas un poquito de agua, unas sales, un cariñito químico, y ¡pum!, soberanía energética. Lo dicho, la tierra en Nuevo León es como una suegra resentida. No olvida y, tarde o temprano, te cobra la cuenta con intereses.

La primera grieta. El Mau está sirviéndose un carajillo cuando sucede. No es un ruido fuerte. Es un crack seco, minimalista, casi elegante. Como cuando rompes la costra de un creme brûlée en el Pangea. Se queda congelado. El líquido ámbar oscila en la copa. No debería moverse. Estamos en Nuevo León, tierra de valientes y de carne asada, no en la Condesa de la CDMX donde tiembla hasta porque alguien estornuda. Pero el piso se menea. Es un 4.3 en la escala de Richter, nacido del vientre de la Cuenca de Burgos, donde un taladro acaba de decidir que el subsuelo ya no es sólido, sino un queso gruyère empapado en veneno. “¡Valiendo!”, balbucea El Mau, viendo cómo una línea negra, delgada como un vello público, empieza a reptar por la pared de mármol de Carrara de su oficina. Ahí va su plusvalía. Ese mármol costó más a la vida de tres obreros de Santa Catarina, y ahora se está partiendo a la mitad. Es el inicio del fin. El valor agregado se está convirtiendo en escombro de lujo.

El humor negro de la física. Afuera, la ciudad es caos. En las colonias de Infonavit, las casas “duplex” se están convirtiendo en “simplex”, porque se están aplastando unas a otras. Pero a Mauricio eso le vale. A él le preocupa su torre de departamentos, su joya de la corona, está crujiendo como castillo de naipes hecho con tarjetas de crédito vencidas.

“Es el impacto ambiental”, a Mau le había dicho un ambientalista con sandalias y olor a patchouli. Lo mandó sacar con seguridad hace meses. “Estás consiguiendo el agua del desierto para meterle químicos. Estás lubricando las fallas. No sabíamos existían. Vas a hacer a Monterrey hundirse en su propia sed”.

El Mau se ríe. O intenta reírse mientras el edificio vuelve a gemir. El optimismo de Palacio Nacional suena a chiste de mal gusto cuando ves el cristal templado de tu ventana de tres metros empieza a vibrar con una frecuencia. Promete una lluvia de dagas transparentes sobre los Teslas estacionados abajo.

El final del sueño regio. ¿Cuántas personas van a morir por sacar ese gas? A Mauricio no le salen las cuentas, porque en su Excel la columna de vidas humanas siempre está en cero o se absorbe como costo operativo. Pero cuando el siguiente sismo llegue, ese ya no será un 4, sino un 5 o un 6, los grandes edificios de departamentos no van a caer con dignidad. Van a colapsar con el ruido de un orgullo herido, llevándose consigo los ahorros, las preventas y los sueños de grandeza de una ciudad pensada podía violar al desierto sin respuesta del desierto al golpe.

https://vanguardia.com.mx/opinion/te-gusta-leer-estos-4-libros-atraparan-tu-atencion-CJ19981407

“¿Soberanía energética?”, escupe El Mau, mientras el techo empieza a soltar polvillo blanco sobre su traje Hugo Boss. Me lleva la Cuenca de Burgos donde las máquinas siguen bombeando agua. Nadie tiene en excedente, por encima del consumo humano. Termina en Palacio Nacional donde alguien firma el decreto diciendo, en México, la tierra no tiembla por el fracking, sino por causas naturales de bienestar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fracking
Medio Ambiente
Opinión

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Trump: Paso firme

Trump: Paso firme
true

Las 3 explicaciones que desaparecieron en materia de inseguridad
true

POLITICÓN: Morena: División entre Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán complica la elección en Coahuila
Las nuevas rutas están diseñadas para integrarse al programa “Aquí Vamos”, con el fin de ampliar la cobertura del servicio gratuito hacia más colonias de la capital.

Proyectan nuevas rutas de transporte público para el sur y poniente de Saltillo
Las frutas y verduras son de los productos que más se han visto afectados por la escalada de incrementos.

Saltillo: Guerra encarece hasta 60% alimentos; influyen transporte y fertilizantes
Jugadores y porristas de Cafés de Bóxer participaron en la tradicional bendición de cascos previo al arranque de temporada.

Saltillo: Cafés de Bóxer ‘New Era’ realiza bendición de cascos rumbo a la Temporada 2026
El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington.

La salud mental de Trump entra a debate por sus comentarios sobre Irán y el papa
El pontífice León XIV, quien recientemente ha reiterado que “no teme al gobierno de Trump” ante los constantes ataques de la administración estadounidense.

Vance dice que el papa León debe mantenerse al margen de los asuntos de EU