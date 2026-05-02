El Rey y el No Rey

Carlos se preparó. Usó lo que ha aprendido de formación diplomática durante toda su vida y, en un concentrado impecable, soltó frases que sonaron a cachetadas con un guante más blanco que los que llevaba Melania.

El heredero de la corona británica, un hombre que creció a la sombra de la reina Isabel , cercano al color gris y que poco ha dado de qué hablar desde que asumió como monarca, de pronto sorprendió al mundo con un discurso impecable lleno de ironía y humor ante el Congreso de los Estados Unidos . La visita no iba a ser nada sencilla, no por él, sino por el anfitrión, que se siente rey y que ha dado muestras permanentes de patanería.

Trump nos tiene acostumbrados a la improvisación, a que pronuncie, aun en reuniones importantes con otros jefes de Estado, frases sin filtro, hirientes, inadecuadas para el momento que deja atónitos a los destinatarios. Usa incluso malas palabras. Hay que recordar que en su reunión con líderes de América Latina llamó al español “su maldito idioma”.

Carlos III estaba frente a quien acostumbra la burla y el escarnio y que, además, se ufana de sus malos modales. Nadie le había podido, frente a frente, plantar cara y decir verdades sobre su ignorancia respecto a cuestiones climáticas, sobre su desconocimiento de la historia y sobre las guerras actuales.

Carlos llevaba tiros de precisión que usó sin alzar la voz, sin gestos desmedidos como Trump acostumbra. Ahí estaba, hablando de situaciones internas y externas. La más importante, la que ha llevado a miles de estadounidenses a las calles con el “No Kings”. En el Congreso, Carlos le recordó a Trump lo importantes que son el imperio de la ley, los límites al poder y el funcionamiento de los contrapesos. Ello, frente a uno de los contrapesos que no ha funcionado cabalmente en este segundo periodo de Trump y que interrumpía con aplausos el discurso de Carlos.

Las palabras textuales fueron: “Nuestra Declaración de Derechos de 1689 inspiró muchos principios de la Carta estadounidense de 1791 y, aún antes, la Carta Magna de 1215 estableció que el poder ejecutivo debía estar limitado por controles y equilibrios”. El Rey dijo: “Aquí, en estas Cámaras, ese espíritu de libertad sigue presente: no por la voluntad de uno, sino por la deliberación de muchos, reflejando el mosaico vivo de los Estados Unidos”. Y es ese mosaico vivo el que hemos visto en las calles, el que se expresará en las elecciones intermedias, el que mostrará la fuerza de la razón en la democracia.