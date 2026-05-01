Afirman que el Rey Carlos III logró domar a Trump al mismo tiempo que reprendía su fanatismo en una jugada maestra

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    Afirman que el Rey Carlos III logró domar a Trump al mismo tiempo que reprendía su fanatismo en una jugada maestra
    El discurso de Carlos III ante el Congreso estadounidense destacó por su habilidad para equilibrar elogio y crítica. AP

La capacidad de Carlos III para influir en Trump podría ser efímera frente a la naturaleza impredecible del presidente estadounidense, descrito como un líder con tendencias narcisistas y ambiciones grandilocuentes

La reciente visita del rey británico Carlos III a Estados Unidos dejó una estampa de elegancia diplomática y gestos cuidadosamente calculados que fueron ampliamente celebrados en ambos lados del Atlántico.

Sin embargo, detrás del aparente éxito, persisten dudas sobre el impacto real de este despliegue de poder blando, especialmente frente a la volatilidad política del presidente Donald Trump.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-elimina-los-aranceles-al-whisky-escoces-en-honor-al-rey-carlos-iii-HI20390304

De acuerdo con un análisis publicado por The Guardian, uno de los momentos más comentados ocurrió durante una cena de Estado en la Casa Blanca, donde el monarca presentó una campana de latón perteneciente al submarino británico HMS Trump, botado en 1944.

El gesto, cargado de simbolismo y halago implícito, fue interpretado como una maniobra diplomática brillante dirigida directamente al ego del mandatario estadounidense.

El detalle no pasó desapercibido. Según el medio británico, la escena generó admiración en Washington, pero también posibles incomodidades en otras capitales aliadas como París, Canberra y Tokio, que difícilmente podrían replicar un gesto de esa naturaleza.

Un discurso con doble filo

Más allá de los gestos, el discurso de Carlos III ante el Congreso estadounidense destacó por su habilidad para equilibrar elogio y crítica.

Mientras apelaba a los lazos históricos entre Reino Unido y Estados Unidos, también lanzó mensajes velados en defensa de las instituciones democráticas, el orden internacional y los controles al poder ejecutivo.

En otro contexto, estas referencias habrían sido consideradas convencionales.

No obstante, el análisis de The Guardian subraya que, en el clima político actual de Washington, tales afirmaciones fueron percibidas como audaces, incluso como una llamada de atención hacia la clase política estadounidense.

El historiador presidencial Jon Meacham comparó la intervención del rey con la de un director escolar que recuerda a sus alumnos los valores fundamentales.

En declaraciones televisivas, señaló que el monarca británico ofreció una “advertencia e inspiración” en medio de una etapa marcada por el populismo y el nacionalismo.

Contrastes políticos y riesgos para Reino Unido

El viaje también evidenció contrastes estructurales entre ambos sistemas políticos.

Mientras Reino Unido separa las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno, Estados Unidos concentra ambas en una sola figura. Este modelo, advierte el análisis, puede volverse problemático cuando el liderazgo adopta tintes personalistas.

En este contexto, el primer ministro británico Keir Starmer podría enfrentar consecuencias inesperadas.

Aunque la visita fortaleció la imagen internacional del monarca, también acentuó la diferencia entre un rey con influencia simbólica y un líder político sujeto a las tensiones del poder cotidiano.

De hecho, Trump elogió abiertamente a Carlos III, pero marcó distancia con Starmer, sugiriendo que el primer ministro debería aprender del estilo del monarca.

Recepción desigual y críticas latentes

Si bien en Washington el rey fue recibido con entusiasmo, el tono cambió durante su visita a Nueva York.

Allí, figuras como el alcalde Zohran Mamdani introdujeron temas incómodos, como el legado colonial británico y la controversia en torno al diamante Koh-i-Noor.

El análisis también señala las omisiones deliberadas en los discursos oficiales, que evitaron abordar tanto el papel histórico de la monarquía en la esclavitud como los escándalos contemporáneos que han afectado a la familia real.

Un triunfo mediático con efectos inciertos

Pese a las críticas, la cobertura mediática fue mayoritariamente positiva. La visita fue presentada como un resurgimiento de la monarquía británica en el escenario internacional. Incluso Trump anunció la eliminación de aranceles al whisky escocés como gesto de buena voluntad.

No obstante, The Guardian advierte que el poder blando tiene límites claros. La capacidad de Carlos III para influir en Trump podría ser efímera frente a la naturaleza impredecible del presidente estadounidense, descrito como un líder con tendencias narcisistas y ambiciones grandilocuentes.

En última instancia, el episodio del HMS Trump simboliza tanto la sofisticación de la diplomacia británica como sus riesgos: una estrategia capaz de seducir momentáneamente, pero insuficiente para garantizar resultados duraderos en un entorno político volátil.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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