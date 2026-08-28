El Rubicón de Claudia

Antes de cruzar, montada en su caballo flaco y desgarbado por hambriento, llamado “Masiosare”, una pregunta la atormenta: ¿cómo ganar autoridad sin romper con AMLO ni debilitar a Morena ?

¿Cruzará Claudia Sheinbaum su propio río Rubicón? ¿Se arriesgará, como Julio César, a tomar una decisión sin retorno cuando lo atravesó? ¿Exclamará como el mismo César al hacerlo, Alea iacta est (“La suerte está echada”)? No en latín, claro, sino en español chilango.

ESCENARIO MÁS PROBABLE: CLAUDIA SALE FORTALECIDA

Sheinbaum utilizaría la salida de Rocha para establecer una regla en Morena: quien enfrente una acusación grave deberá separarse del cargo, pero ningún morenista será entregado automáticamente a Estados Unidos.

También exigiría licencias a otros señalados, como el senador Enrique Inzunza, mientras la FGR investiga. Gobernadores y legisladores entenderán que la cercanía con AMLO ya no garantiza inmunidad y que Omar García Harfuch resulta crucial para blindar a Claudia y conducir la interlocución con Washington.

Rocha, Inzunza y otros morenistas serían aislados. Esto podría incluir su detención y extradición para evitar que debiliten al partido. Este escenario fortalecería a Sheinbaum, Ernestina Godoy, García Harfuch, Ariadna Montiel y a quienes promueven una depuración moral antes de 2027. Al mismo tiempo, debilitaría a AMLO, Andy, Adán Augusto, Ricardo Monreal, Fernández Noroña y las redes construidas por López Obrador.

Frente a Estados Unidos, Claudia ofrecería cooperación e investigaciones, pero rechazaría las extradiciones inmediatas. Repetiría el mantra: “No habrá impunidad, pero tampoco subordinación”.

Este sería su mejor escenario: ganaría autoridad sin romper con AMLO, mientras Morena pagaría un costo limitado al desprenderse de sus figuras más vulnerables.

ESCENARIO MENOS PROBABLE: MORENA SE POLARIZA

La presión estadounidense aumentaría y surgirían acusaciones, órdenes de aprehensión o expedientes contra otros morenistas. Rocha dejaría de ser el centro del problema: Estados Unidos investigaría las redes del obradorismo presuntamente vinculadas con el crimen organizado.

El bloque presidencial sostendría que la supervivencia electoral de la 4T exige investigar y separar a los señalados. El obradorismo denunciaría una purga alentada por Washington y recurriría al nacionalismo contra la injerencia extranjera.

AMLO rompería el silencio. Defendería a Andy y a sus aliados o respaldaría a Claudia, pero exigiría que los acusados fueran juzgados en México.

Morena quedaría fracturada en dos estructuras que competirían por las candidaturas de 2027 y la sucesión de 2030. Washington obligaría a Claudia a decidir a quién protege y a quién entrega.

Sheinbaum podría conquistar el partido, pero a un costo altísimo: romper con AMLO y ser acusada de entregar a sus compañeros para complacer a Trump. Si no lo hace, reforzará la percepción de que Morena funciona como un sistema de impunidad.